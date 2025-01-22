Snow Man、本日デビュー5周年！情報番組、鉄道ビジュアル、衣装展で全国をジャック

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■X（旧Twitter）では、Snow Manの関連ワードが続々トレンド入り！

Snow Manが、デビュー5周年の記念日である1月22日に、初めてのベストアルバム『THE BEST 2020-2025』をリリースした。

デビュー記念日には、9人でフジテレビ『めざましテレビ』、日本テレビ『ZIP!』、TBS『THE TIME,』『ラヴィット！』に生出演し、情報番組をジャック。5周年のデビュー日を迎えた喜びを伝えた。

X（旧Twitter）では、Snow Man祭りとして「#Snowversary0122」「#SnowManデビュー5周年」、そしてTBS『THE TIME,』で放送された「#舘様の天気予報」がトレンド入り。朝から賑わいを見せていた。

またSnow Manは、日本全国9都市の鉄道をビジュアルジャック中。対象の車両のすべての中吊りビジュアル、または車内すべてのビジュアルをオリジナルのデザインでジャックしており、Snow Manメンバーがジャックした車内は壮観だ。

さらに、全国9ヵ所での全11シングル着用衣装展も実施中。こちらもチェックしよう。

“Snow Man祭り”の盛りだくさんな内容にSNSでは、

「メンバー全員と5周年のデビュー記念日をお祝いできるのが本当に嬉しい！！」

「朝からフル稼働のメンバーを見られて最高！」

「良い5周年の始まり！」

と、喜びの声が見られた。

なお、1月22日21時からは、Snow Man公式YouTubeチャンネルにて『Snow Man デビュー5周年！みんなで祝っちゃおう生配信』が行われる。

■全国9都市車両ジャック（掲出予定路線：計9都市）

福岡：西鉄天神大牟田線（2編成）・貝塚線（2編成）1月18日～2月2日

東京：東急田園都市線（全編成の女性専用車両のみ）1月20日～1月26日

埼玉：西武線全線（全編成の女性専用車両のみ）1月20日～1月26日

北海道：札幌市営地下鉄・東豊線（1編成）1月20日～1月26日

石川：IRいしかわ鉄道・金沢―富山（3編成）・金沢―福井（3編成）：1月20日～1月26日

愛知：名古屋鉄道・主要線（2編成）1月21日～2月3日

大阪：JR西日本・環状線（1編成）1月22日～1月28日

宮城：仙台市地下鉄・南北線（1編成）1月22日～1月28日

静岡：遠鉄電車（1編成）1月23日～2月5日

リリース情報

2025.01.22 ON SALE

ALBUM『THE BEST 2020-2025』

ベストアルバム『THE BEST 2020-2025』詳細

https://mentrecording.jp/snowman/discography/detail.php?c=album&id=1020635

全国9都市全11シングル衣装展詳細

https://mentrecording.jp/snowman/news/detail.php?id=1122013

Snow Man OFFICIAL SITE

https://mentrecording.jp/snowman/

https://starto.jp/s/p/artist/43