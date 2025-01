ディズニーの新しいライフスタイルコンセプトとして、「子どもの頃から大好きだったミッキーを、大人になってもその時のライフスタイルや気分に合わせて自由に取り入れてもらいたい」という想いから『日常に魔法を』が誕生!

「SARIGENA」「PLAYFUL」「TREND-VINTAGE LIKE-」をコンセプトにした大人かわいいグッズ、トレンドのテイストを入れたグッズなどが多数展開されます☆

ディズニー 新ライフスタイルコンセプト『日常に魔法を』

ディズニーより登場した、日常にさりげなくディズニーを取り入れられるようにデザインされた、大人向けのライフスタイルライン『さりげなミッキー』

『さりげなミッキー』をさらにパワーアップさせ、普段の生活に取り入れやすく、気分を盛り上げるようなデザインをめざしたコンセプト『日常に魔法を』が誕生しました。

「子どもの頃から大好きだったミッキーを、大人になってもその時のライフスタイルや気分に合わせて自由に取り入れてもらいたい」という想いから生まれた、ディズニーの新しいライフスタイルコンセプトです。

3つの新たな軸である、大人の暮らしに自然に取り入れられるミニマルな「ミッキーマウス」をデザインした「SARIGENA」、毎日がワクワク楽しくなるような「PLAYFUL」、旬のヴィンテージスタイルでファッショナブルな「TREND-VINTAGE LIKE-」をコンセプトにした『日常に魔法を』

大人かわいいグッズ、トレンドのテイストを入れたグッズなど、大人になってもそのグッズをもつだけで毎日がワクワク楽しくなるようなラインナップを目指しています。

お子さんだけではなく、大人になってもディズニーを日常に取り入れやすいようなグッズが続々登場予定です。

SARIGENA

大人の暮らしに自然に取り入れられるミニマルな「ミッキーマウス」をデザインした「SARIGENA」

オフィスにさりげなく連れて行ったり、インテリアや普段使うものにさりげなく「ミッキーマウス」がいたりと、仕事や会話のふとした瞬間に目に映る「ミッキーマウス」たちにほっこりするグッズが展開されます。

PLAYFUL

毎日がワクワク楽しくなるような「PLAYFUL」は、「ミッキーマウス」と一緒に今日を思いっきり楽しみたい時にぴったり。

大人かわいいグッズも多数展開されます。

TREND-VINTAGE LIKE-

「TREND-VINTAGE LIKE-」には、流行のヴィンテージテイストを取り入れたグッズが盛りだくさん。

「ミッキーマウス」も好きだけどイマドキのおしゃれも楽しみたいという方におすすめです。

『日常に魔法を』テーマ『Disney LIFESTYLE BOOK(ディズニー ライフスタイルブック)』

価格:各3,949円(税込)

発売日:2025年2月21日(金)

予約開始日:2025年1月21日(火)

種類:書店版2種・限定版2種の全4種

販売店舗:

書店版:全国の書店、Amazonほか

限定版:セブンネットショッピング、セブンーイレブン一部店舗、宝島チャンネル

ディズニーの新ライフスタイルコンセプト『日常に魔法を』をテーマに最新の「ミッキーマウス」グッズが揃う初のライフスタイルブック『Disney LIFESTYLE BOOK』の発売が決定!

コンセプト公開後初のライフスタイルブックとなる『Disney LIFESTYLE BOOK』です。

冊子では『日常に魔法を』をお届けする「ミッキーマウス」のファッション、インテリア、雑貨などの新グッズを紹介。

約50ブランド、230種のグッズが楽しめるブックとスペシャルグッズがセットで登場します。

スペシャルグッズとして、人気ファッションプロデューサー齊藤早紀さんがプロデュースするアパレルブランド「Darich(ダーリッチ)」より「トートバッグ」や「ポーチ」など全4種のバリエーション豊かなグッズが付いてきます。

書店版『Disney LIFESTYLE BOOK リボントートバッグ by Darich』

書店版1つ目のスペシャルグッズは、リボントートバック。

ミツマルで表現された「ミッキーマウス」のカラビナが付いた、乙女心くすぐるデザインのリボントートバッグです。

リボンは取り外し可能なほか、裏返して3wayでも使うことができます。

書店版『Disney LIFESTYLE BOOK ピンクポーチ&前髪クリップ by Darich』

書店版2つ目のスペシャルアイテムは、ピンクのポーチと前髪クリップのセット。

ポーチは、手描き風の「ミッキーマウス」と「ミニーマウス」がプリントされたベロア素材。

前髪クリップは、「ミニーマウス」のリボンを象ったマーブルピンクがおしゃれなデザインです。

限定版『Disney LIFESTYLE BOOK キルティングトートバッグ by Darich』

限定版1つ目のスペシャルアイテムは、キルティングトートバッグ。

ブラックのキャンバス素材に、「ミッキーマウス」のぷっくりキルティングレザーをドッキングさせた高級感あふれるトートバッグです。

ミツマルミッキーのカラビナも付属されています。

限定版『Disney LIFESTYLE BOOK グレーポーチ&前髪クリップ by Darich』

限定版2つ目のスペシャルグッズは、グレーのポーチと前髪クリップのセット。

ベロア素材の手書き風イラストがデザインされています。

前髪クリップは、「ミニーマウス」のリボンデザインです。

「子どもの頃から大好きなディズニーの商品を、大人になってもライフスタイルに合わせて取り入れてもらいたい」という想いから生まれたディズニーの新たなグッズコレクション。

ディズニーが展開する新ライフスタイルコンセプト『日常に魔法を』の紹介でした☆

