¡Ö°äÅÁ¥¬¥Á¥ã¡×¤Ê¤ó¤Æ¤Ê¤¤!!Äã¿ÈÄ¹ÃË»Ò¤È¹â¿ÈÄ¹¡õ¥à¥¥à¥½÷»Ò¤Î¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤òÉÁ¤¤¤¿Ì¡²è¤¬»É¤µ¤ë¡Úºî¼Ô¤ËÊ¹¤¯¡Û
¡ÖÀ¤¤ÎÃæ°äÅÁ¥¬¥Á¥ã¤ÇÂçÅö¤¿¤ê¤·¤¿¶¯¼Ô¤È¡¢¤Ï¤º¤ì°ú¤¤¤¿¼å¼Ô¤¬¤¤¤ë¡×¡£¿ÈÄ¹160cm¤â¤Ê¤¤¥Ò¥ç¥í¥¬¥êÂÎ·¿¤Î¡È°ª¤¯¤ó¡É¤Ï¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¶ÚÆù¥à¥¥à¥¤ÎÈà½÷¤È½Ð²ñ¤¤¡¢Èà½÷¤ÎÊú¤¨¤Æ¤¤¤ëÇº¤ß¤òÃÎ¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¡½¡½!!
¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤à¡¿Á´66¥Ú¡¼¥¸¤ÎÆÉ¤ßÀÚ¤êºîÉÊ
¤³¤ÎÊª¸ì¤Ï¡¢Äã¿ÈÄ¹¤Ë¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ëÃË»Ò¡¦°ª¤¯¤ó¤È¡¢¿ÈÄ¹¤¬¹â¤¯¶ÚÆù¥à¥¥à¥½÷»Ò¡¦¿¿¼î¤Á¤ã¤ó¤ÎÊª¸ì¤Ç¤¢¤ë¡£°ª¤¯¤óÌÜÀþ¤ÇÊª¸ì¤Ï¿Ê¤à¤¬¡¢ÅÓÃæ¤Ç¿¿¼î¤Á¤ã¤ó¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¸ì¤é¤ì¡¢ÆÉ¼Ô¤â¿¿¼î¤Á¤ã¤ó¤ÎÇº¤ß¤òÃÎ¤ë¤È¤³¤í¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÉã¤È¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á¥ì¥¹¥ê¥ó¥°°ì¶Ú¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤¬Ì´È¾¤Ð¤Ç°úÂà¡¢º£¤Ï¡Ö¥Ç¥«¤¯¤Æ¥à¥¥à¥¤Ç¿Í¤òÉÝ¤¬¤é¤»¤Á¤ã¤¦¡×¤ÈÇØÃæ¤ò´Ý¤á¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤ëÈà½÷¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤ËÉã¤Ï¡Öº£¤Þ¤ÇÄ¹¤¤´Ö¤¹¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼Õ¤ê¡¢¹¬¤»¤Ê·ëº§¤ò´ê¤¦¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£°ª¤¯¤ó¤Ï¡¢±ï¤¢¤Ã¤ÆÈà½÷¤Îº§³è¤Î¼êÅÁ¤¤¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
¤³¤ÎºîÉÊ¤òÉÁ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Ì¡²è²È¤ÎÆâÌî¤³¤á¤³(@nokonokomeko)¤µ¤ó¡£Âè°ì»Ò¤ò½Ð»º¸å¤Ë¥Ö¥í¥°¤Ç°é»ùÌ¡²è¤òÉÁ¤»Ï¤á¡¢¡Ö¤¦¤Á¤Î¤³¤¶¤ó¤Þ¤¤¡×¤ÏÁ´3´¬¤¬½ñÀÒ²½¡¢¤Û¤«¤Ë¤â¥³¥ß¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥»¥¤¤Îºî²è¤ä¡¢Æ°Êª¤ÎÀ¸ÂÖ¤òÉÁ¤¤¤¿ÁÏºîÌ¡²è¤Ê¤É¤ò½ÐÈÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¤ÏÎø°¦Ì¡²è¤ËÅ¾¸þ¤·¡¢ËÜºî¡Ö°ª¤¯¤ó¤Ï¥à¥¥à¥Èà½÷¤ò¹ÎÄê¤·¤¿¤¤¡×¤Ï2025Ç¯1·î10Æü¤ËÂè1´¬¤¬½ñÀÒ²½¡ªº£¡¢ÏÃÂê¤ÎºîÉÊ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ëÆâÌî¤³¤á¤³¤µ¤ó¤Ë¡¢ËÜºî¤Î¹½ÁÛ¤äºîÉÊ¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
¡½¡½¹â¿ÈÄ¹½÷»Ò¤ÈÄã¿ÈÄ¹ÃË»Ò¤òÉÁ¤¤¤¿Ì¡²è¤ÏÂ¿¡¹¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡È¥à¥¥à¥½÷»Ò¡É¤ò¥Ò¥í¥¤¥ó¤ËÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¶ñÂÎÅª¤Ê¶¯¤µ¤ò»ý¤Ã¤¿¤«¤ï¤¤¤¤½÷¤Î»Ò¤òÉÁ¤¤¿¤¤¤Ê¡Á¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢ÆüËÜ¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¶¨²ñ¤µ¤ó¤¬2023Ç¯½Õ¤Ë¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥Ç¥¶¥¤¥óÊç½¸¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¤¿¤Þ¤¿¤Þ¸«¤«¤±¤Æ¡Ö¥ì¥¹¥ê¥ó¥°½÷»Ò¤Ë¤·¤è¤¦¡×¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ë¼«Ê¬¹¥¤ß¤Î¥Ò¥í¥¤¥óÍ×ÁÇ¤ò¥Þ¥·¥Þ¥·¤Ç¾è¤»¤Æ¤¤¤Ã¤¿·ë²Ì¤¬¤¢¤Î¿¿¼î¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆÉ¼Ô¤ÎÊý¤«¤é¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤òÂ¿¤¯¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ºÇ½é¤Ï¥à¥¥à¥½÷»Ò¤Î¿¿¼î¤Á¤ã¤ó¤¬¼ç¿Í¸ø¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆÉ¤ß»Ï¤á¤ë¤È¥¿¥¤¥È¥ëÄÌ¤ê¤Ë°ª¤¯¤ó¤¬¼ç¿Í¸ø¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¼Â¤Ï¡¢2023Ç¯¤Î½©¤´¤í¤Þ¤Ç¤Ï¿¿¼î¤Á¤ã¤ó¤¬¼ç¿Í¸ø¤Ç¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤³¤ì°ª¤¯¤ó¤¬¼ç¿Í¸ø¤Î¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ê¡Ä¡©¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤½¤³¤«¤éÀÚ¤êÂØ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ªÅÓÃæ¤Ç¼ç¿Í¸ø¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¶ñÂÎÅª¤ÊÍýÍ³¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡Ä¡©
¿¿¼î¤Á¤ã¤ó¤Ï¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¤ÎÆ°¤¤ËÌµ¼«³Ð¤Ê»Ò¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿¿¼î¤Á¤ã¤ó¤¬¼ç¿Í¸ø¤À¤È¸«¤¨¤Æ¤ëÀ¤³¦¤¬¤Ü¤ó¤ä¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤ÆÏÃ¤ò¿Ê¤á¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÊª¸ì¤Î¹½À®¤«¤é¤·¤Æ¤â°ª¤¯¤ó¤Î»ëÅÀ¤Ç¿¿¼î¤Á¤ã¤ó¤ò¸«¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¯Î®¤ì¤Ë¤¹¤ë¤Û¤¦¤¬¤º¤Ã¤È¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤ËÉÁ¤¿Ê¤á¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢°ª¤¯¤ó¤¬¼ç¿Í¸ø¤Î¤Û¤¦¤¬¡Ö°ª¤¯¤ó¤«¤é¸«¤¿¿¿¼î¤Á¤ã¤ó¤Î¤è¤µ¡×¤È¡Ö°ª¤¯¤ó¤ÎÎø¿´¡×¤òÂ¸Ê¬¤ËÉÁ¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ËÜºî¤Ï¡¢¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¤È¤Æ¤âÁ°¸þ¤¤Ë¤Ê¤ì¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¤Í¡£¸½ºß¡¢¡Ö¥¬¥ó¥¬¥óONLINE¡×(¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹)¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¸å¤ÎÅ¸³«¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤Îµ»ö¤¬½Ð¤ë¤³¤í¤Ï¡¢¥¢¥×¥ê¤À¤ÈÌµÎÁ¸ø³«¤¬5ÏÃ¡¦ÀèÆÉ¤ß¸ø³«¤¬7ÏÃ¤Î¤³¤í¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ª¤¯¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤ä¹ÔÆ°¤¬¾¯¤·¤º¤Ä¿¿¼î¤Á¤ã¤ó¤ÎÃæ¤Ë¹ß¤êÀÑ¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤·¤ÆÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÀÑ¤â¤Ã¤¿·ë²Ì¤¬¤É¤³¤Ë¤É¤¦Å¾¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
9ÏÃ¤¬°ì¤Ä¤Î¶èÀÚ¤ê¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢2¿Í¤ÎÊª¸ì¤È¤·¤Æ¤Ï9ÏÃ¤Ç¡Ö¸Þ¹çÌÜ¤Þ¤Ç¼Ö¤ÇÅþÃå¤·¤¿¤¾¡¢¤µ¤¢¤³¤³¤«¤é¤¤¤è¤¤¤èÅÐ»³¤À¡Á¡×¤°¤é¤¤¤Î´¶³Ð¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ä¤È¤·¤Æ¤Ï¤¼¤Ò¤È¤â¤½¤ÎÀè¤òÉÁ¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡ªÉÁ¤±¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÆÉ¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Î¤´»Ù±ç¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¤Ê¤Î¤Ç¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Îµ»ö¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ëÂè1ÏÃ¤Ï¡¢SNS¤ËÆÉ¤ßÀÚ¤êºîÉÊ¤È¤·¤Æ¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£Âè1ÏÃ¤À¤±¤Ç¤âÏÃ¤Ï´°·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤¨¤ËÁ´66¥Ú¡¼¥¸¤¢¤Ã¤ÆÆÉ¤ß±þ¤¨È´·²¤À¡£Âè1ÏÃ¤òÆÉ¤ó¤Çµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¿Í¤Ï¡¢¤¼¤Ò°ª¤¯¤ó¤È¿¿¼î¤Á¤ã¤ó¤Îº£¸å¤ò¡Ö¥¬¥ó¥¬¥óONLINE¡×¤ÇÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¡ª
¼èºà¶¨ÎÏ¡§ÆâÌî¤³¤á¤³/SQUARE ENIX
¡ÚÌ¡²è¡ÛËÜÊÔ¤òÆÉ¤à¡¿Á´66¥Ú¡¼¥¸¤ÎÆÉ¤ßÀÚ¤êºîÉÊ
¤³¤ÎÊª¸ì¤Ï¡¢Äã¿ÈÄ¹¤Ë¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ëÃË»Ò¡¦°ª¤¯¤ó¤È¡¢¿ÈÄ¹¤¬¹â¤¯¶ÚÆù¥à¥¥à¥½÷»Ò¡¦¿¿¼î¤Á¤ã¤ó¤ÎÊª¸ì¤Ç¤¢¤ë¡£°ª¤¯¤óÌÜÀþ¤ÇÊª¸ì¤Ï¿Ê¤à¤¬¡¢ÅÓÃæ¤Ç¿¿¼î¤Á¤ã¤ó¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¸ì¤é¤ì¡¢ÆÉ¼Ô¤â¿¿¼î¤Á¤ã¤ó¤ÎÇº¤ß¤òÃÎ¤ë¤È¤³¤í¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÉã¤È¤ÎÌ´¤ò³ð¤¨¤ë¤¿¤á¥ì¥¹¥ê¥ó¥°°ì¶Ú¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¿¤¬Ì´È¾¤Ð¤Ç°úÂà¡¢º£¤Ï¡Ö¥Ç¥«¤¯¤Æ¥à¥¥à¥¤Ç¿Í¤òÉÝ¤¬¤é¤»¤Á¤ã¤¦¡×¤ÈÇØÃæ¤ò´Ý¤á¤ÆÀ¸¤¤Æ¤¤¤ëÈà½÷¡£¤½¤ó¤ÊÈà½÷¤ËÉã¤Ï¡Öº£¤Þ¤ÇÄ¹¤¤´Ö¤¹¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼Õ¤ê¡¢¹¬¤»¤Ê·ëº§¤ò´ê¤¦¤Î¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£°ª¤¯¤ó¤Ï¡¢±ï¤¢¤Ã¤ÆÈà½÷¤Îº§³è¤Î¼êÅÁ¤¤¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ë¡£
¤³¤ÎºîÉÊ¤òÉÁ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Ì¡²è²È¤ÎÆâÌî¤³¤á¤³(@nokonokomeko)¤µ¤ó¡£Âè°ì»Ò¤ò½Ð»º¸å¤Ë¥Ö¥í¥°¤Ç°é»ùÌ¡²è¤òÉÁ¤»Ï¤á¡¢¡Ö¤¦¤Á¤Î¤³¤¶¤ó¤Þ¤¤¡×¤ÏÁ´3´¬¤¬½ñÀÒ²½¡¢¤Û¤«¤Ë¤â¥³¥ß¥Ã¥¯¥¨¥Ã¥»¥¤¤Îºî²è¤ä¡¢Æ°Êª¤ÎÀ¸ÂÖ¤òÉÁ¤¤¤¿ÁÏºîÌ¡²è¤Ê¤É¤ò½ÐÈÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ºß¤ÏÎø°¦Ì¡²è¤ËÅ¾¸þ¤·¡¢ËÜºî¡Ö°ª¤¯¤ó¤Ï¥à¥¥à¥Èà½÷¤ò¹ÎÄê¤·¤¿¤¤¡×¤Ï2025Ç¯1·î10Æü¤ËÂè1´¬¤¬½ñÀÒ²½¡ªº£¡¢ÏÃÂê¤ÎºîÉÊ¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ëÆâÌî¤³¤á¤³¤µ¤ó¤Ë¡¢ËÜºî¤Î¹½ÁÛ¤äºîÉÊ¤Ë¹þ¤á¤¿»×¤¤¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤òÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
¡½¡½¹â¿ÈÄ¹½÷»Ò¤ÈÄã¿ÈÄ¹ÃË»Ò¤òÉÁ¤¤¤¿Ì¡²è¤ÏÂ¿¡¹¤¢¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¡È¥à¥¥à¥½÷»Ò¡É¤ò¥Ò¥í¥¤¥ó¤ËÁª¤ó¤ÀÍýÍ³¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¶ñÂÎÅª¤Ê¶¯¤µ¤ò»ý¤Ã¤¿¤«¤ï¤¤¤¤½÷¤Î»Ò¤òÉÁ¤¤¿¤¤¤Ê¡Á¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢ÆüËÜ¥ì¥¹¥ê¥ó¥°¶¨²ñ¤µ¤ó¤¬2023Ç¯½Õ¤Ë¥Þ¥¹¥³¥Ã¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¥Ç¥¶¥¤¥óÊç½¸¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¤¿¤Þ¤¿¤Þ¸«¤«¤±¤Æ¡Ö¥ì¥¹¥ê¥ó¥°½÷»Ò¤Ë¤·¤è¤¦¡×¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Ë¼«Ê¬¹¥¤ß¤Î¥Ò¥í¥¤¥óÍ×ÁÇ¤ò¥Þ¥·¥Þ¥·¤Ç¾è¤»¤Æ¤¤¤Ã¤¿·ë²Ì¤¬¤¢¤Î¿¿¼î¤Á¤ã¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆÉ¼Ô¤ÎÊý¤«¤é¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤òÂ¿¤¯¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ºÇ½é¤Ï¥à¥¥à¥½÷»Ò¤Î¿¿¼î¤Á¤ã¤ó¤¬¼ç¿Í¸ø¤«¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ÆÉ¤ß»Ï¤á¤ë¤È¥¿¥¤¥È¥ëÄÌ¤ê¤Ë°ª¤¯¤ó¤¬¼ç¿Í¸ø¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¼Â¤Ï¡¢2023Ç¯¤Î½©¤´¤í¤Þ¤Ç¤Ï¿¿¼î¤Á¤ã¤ó¤¬¼ç¿Í¸ø¤Ç¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¤³¤ì°ª¤¯¤ó¤¬¼ç¿Í¸ø¤Î¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ê¡Ä¡©¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤½¤³¤«¤éÀÚ¤êÂØ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤Í¡ªÅÓÃæ¤Ç¼ç¿Í¸ø¤òÀÚ¤êÂØ¤¨¤¿¶ñÂÎÅª¤ÊÍýÍ³¤òÊ¹¤¤¤Æ¤â¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡Ä¡©
¿¿¼î¤Á¤ã¤ó¤Ï¼«Ê¬¤Î´¶¾ð¤ÎÆ°¤¤ËÌµ¼«³Ð¤Ê»Ò¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿¿¼î¤Á¤ã¤ó¤¬¼ç¿Í¸ø¤À¤È¸«¤¨¤Æ¤ëÀ¤³¦¤¬¤Ü¤ó¤ä¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤ÆÏÃ¤ò¿Ê¤á¤Ë¤¯¤¤¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤·¡¢¤½¤Î¸å¤ÎÊª¸ì¤Î¹½À®¤«¤é¤·¤Æ¤â°ª¤¯¤ó¤Î»ëÅÀ¤Ç¿¿¼î¤Á¤ã¤ó¤ò¸«¤ÆÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¯Î®¤ì¤Ë¤¹¤ë¤Û¤¦¤¬¤º¤Ã¤È¤¤¤¤¤È»×¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¼ÂºÝ¤ËÉÁ¤¿Ê¤á¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢°ª¤¯¤ó¤¬¼ç¿Í¸ø¤Î¤Û¤¦¤¬¡Ö°ª¤¯¤ó¤«¤é¸«¤¿¿¿¼î¤Á¤ã¤ó¤Î¤è¤µ¡×¤È¡Ö°ª¤¯¤ó¤ÎÎø¿´¡×¤òÂ¸Ê¬¤ËÉÁ¤±¤ë¤Î¤Ç¡¢ÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ËÜºî¤Ï¡¢¥³¥ó¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¤ËÂÐ¤·¤Æ¤È¤Æ¤âÁ°¸þ¤¤Ë¤Ê¤ì¤ëºîÉÊ¤Ç¤¹¤Í¡£¸½ºß¡¢¡Ö¥¬¥ó¥¬¥óONLINE¡×(¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹)¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢º£¸å¤ÎÅ¸³«¤Î¸«¤É¤³¤í¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤³¤Îµ»ö¤¬½Ð¤ë¤³¤í¤Ï¡¢¥¢¥×¥ê¤À¤ÈÌµÎÁ¸ø³«¤¬5ÏÃ¡¦ÀèÆÉ¤ß¸ø³«¤¬7ÏÃ¤Î¤³¤í¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£°ª¤¯¤ó¤Î¸ÀÍÕ¤ä¹ÔÆ°¤¬¾¯¤·¤º¤Ä¿¿¼î¤Á¤ã¤ó¤ÎÃæ¤Ë¹ß¤êÀÑ¤â¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤è¤¦¤Ë°Õ¼±¤·¤ÆÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÀÑ¤â¤Ã¤¿·ë²Ì¤¬¤É¤³¤Ë¤É¤¦Å¾¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¤ò¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤¿¤é¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
9ÏÃ¤¬°ì¤Ä¤Î¶èÀÚ¤ê¤Ë¤Ï¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢2¿Í¤ÎÊª¸ì¤È¤·¤Æ¤Ï9ÏÃ¤Ç¡Ö¸Þ¹çÌÜ¤Þ¤Ç¼Ö¤ÇÅþÃå¤·¤¿¤¾¡¢¤µ¤¢¤³¤³¤«¤é¤¤¤è¤¤¤èÅÐ»³¤À¡Á¡×¤°¤é¤¤¤Î´¶³Ð¤Ê¤Î¤Ç¡¢»ä¤È¤·¤Æ¤Ï¤¼¤Ò¤È¤â¤½¤ÎÀè¤òÉÁ¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡ªÉÁ¤±¤ë¤«¤É¤¦¤«¤ÏÆÉ¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Î¤´»Ù±ç¤¢¤Ã¤Æ¤³¤½¤Ê¤Î¤Ç¡¢±þ±ç¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
º£²ó¤Îµ»ö¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ëÂè1ÏÃ¤Ï¡¢SNS¤ËÆÉ¤ßÀÚ¤êºîÉÊ¤È¤·¤Æ¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¡£Âè1ÏÃ¤À¤±¤Ç¤âÏÃ¤Ï´°·ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤¦¤¨¤ËÁ´66¥Ú¡¼¥¸¤¢¤Ã¤ÆÆÉ¤ß±þ¤¨È´·²¤À¡£Âè1ÏÃ¤òÆÉ¤ó¤Çµ¤¤ËÆþ¤Ã¤¿¿Í¤Ï¡¢¤¼¤Ò°ª¤¯¤ó¤È¿¿¼î¤Á¤ã¤ó¤Îº£¸å¤ò¡Ö¥¬¥ó¥¬¥óONLINE¡×¤ÇÆÉ¤ó¤Ç¤ß¤Æ¡ª
¼èºà¶¨ÎÏ¡§ÆâÌî¤³¤á¤³/SQUARE ENIX