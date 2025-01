もはや発光してる…？女優ハン・ソヒ、アニメから飛び出したようなビジュアルに釘付け！【空港ファッション】

女優ハン・ソヒの美貌は朝ほど輝く。

【写真】ハン・ソヒの“突き抜けた美貌”

ハン・ソヒは1月22日午前、ラグジュアリーブランド「DIOR」のコレクションショーに参加するため、仁川(インチョン)国際空港を通じてフランス・パリへと出国した。

現在、「DIOR」のアンバサダーとして活躍中のハン・ソヒは、ブランドのロゴが入ったセットアップで登場。ミニスカートからは細長い脚が伸び、大き目のカーディガンを着ても華奢であることが分かる。

朝にも関わらず、眩しいほど真っ白な肌と発光しているような美貌に感嘆があふれた。

束ねた髪が風になびかれる姿は、まるでアニメのような非現実的な美しさだ。

(写真提供=OSEN)仁川国際空港に到着したハン・ソヒ

(写真提供=OSEN)仁川国際空港に到着したハン・ソヒ

(写真提供=OSEN)ファンや記者に愛嬌を振りまくハン・ソヒ

そんなハン・ソヒは同日、6月から初のワールドツアーファンミーティングを開催すると発表。東京公演も行う。そして現在は、新シリーズ『プロジェクトY』(仮題)の撮影中だ。

◇ハン・ソヒ プロフィール

1993年11月18日生まれ。韓国・蔚山(ウルサン)出身。身長166cm。2016年にSHINeeの楽曲『Tell Me What To Do』のミュージックビデオの出演で芸能界入りし、2017年のドラマ『ひと夏の奇跡〜Waiting for you』で本格女優デビュー。ドラマ『夫婦の世界』でブレイクし、以降『わかっていても』『マイネーム:偽りと復讐』『京城クリーチャー』など数々の話題作に出演した。デビュー時から大手食品メーカーや化粧品メーカーなど、様々な企業のCMモデルを務めた。