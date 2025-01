食通たちが、2025年にブレイクしそうな飲食店や料理をご紹介。肉食コラムニストのうらともえさんが予想するのは?

〈食通が占う、2025流行る店〉

パリオリンピックの開催もあった2024年。さまざまな国の食事情や食品ロスについて、目を向ける機会にもなったのではないでしょうか。新たな食体験に感謝しながらできることを続けていく、2025年もそんな優しい社会になりますように!

そんな願いも込め、グルメ情報を熟知した有識者にアンケートを実施。2025年注目の「ブレイクしそうな店」「3,000円以下のお手軽グルメ」をうかがいました。

サックス奏者でありながら肉食コラムニストとしても活躍するうらともえさんがおすすめするお店とは?

教えてくれる人

うらともえ

岐阜県高山市出身、大阪を拠点に活動するバリトンサックス/クラリネット奏者。レゲエやラテン音楽、リズム&ブルースに影響を受けたオリジナル楽曲の作曲・演奏活動を続ける傍ら、肉食愛好家として雑誌コラムを執筆、テレビにもコメンテーターとして出演するなど活躍の幅を広げている。

2025年のブレイク予想

Q. 2025年に〈ブレイクしそうな飲食店〉はどこですか?

A. 「アフリカンホームタッチ」です

ジョロフライス&チキン(1,500円) 写真:お店から

アフリカといっても広いのですが、こちらでは本格のガーナ料理をいただけます。お肉料理もお魚料理も豊富なラインアップで、お店の方も丁寧に説明してくださいます。隠し味に鰹だしを使っているものもあったり、意外と日本の皆さんに親しみやすい料理かもしれません。

アンダー3,000円のお手軽グルメ

Q. 2025年に〈ブレイクしそうな3,000円以内のグルメ〉は何ですか?

A. 「タコス トレス エルマノス」の「スアデロ」2,000円です

ソノラ産牛肉のコンフィ スアデロ(5個 2,000円) 出典:yana-Gさん

<店舗情報>◆アフリカンホームタッチ住所 : 東京都港区六本木3-15-22 陽光セントラル六本木ビル 3FTEL : 03-6447-0116

メキシコシティスタイルのホンモノのタコスが味わえると話題のお店。その勢いはさらに盛り上がりそうです。

<店舗情報>◆TACOS 3hermanos Harajuku住所 : 東京都渋谷区神宮前3-26-5 Urahara Central Apartment 102TEL :

※価格は税込です。

※「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額等を掲載しています。最新の情報はお店にご確認ください。

文:うらともえ、食べログマガジン編集部

食べログマガジンで紹介したお店を動画で配信中!

https://www.instagram.com/tabelog/

The post 2025年のブレイク店を予想! 肉食コラムニストうらともえが注目するのは、六本木で味わえる本格派のガーナ料理 first appeared on 食べログマガジン.