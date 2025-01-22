2025年ラジー賞ノミネート発表、『ジョーカー：フォリ・ア・ドゥ』が最多に
2025年ラジー賞ノミネート発表、『ジョーカー：フォリ・ア・ドゥ』が最多に
その年の最低映画を決める恒例のジョーク企画、「ゴールデンラズベリー賞（ラジー賞）」の2025年（第45回）ノミネート作品、俳優が発表された。
物議を醸した続編『ジョーカー：フォリ・ア・ドゥ』が最多7ノミネート。フランシス・フォード・コッポラ監督渾身作『メガロポリス』と、ソニー・ピクチャーズ『レーガン』が6ノミネートで続いた。賛否両論を巻き起こした“問題作”が注目を集めている。
不名誉な受賞発表は現地時間2025年3月1日。本家アカデミー賞は3月2日に発表だ。 ゴールデンラズベリー賞 2025年ノミネートリスト
最低映画賞 『ボーダーランズ』 『ジョーカー：フォリ・ア・ドゥ』 『マダム・ウェブ』 『メガロポリス』 『レーガン』
最低男優賞 ジャック・ブラック『ディア・サンタ』 ザッカリー・リーヴァイ『ハロルドとむらさきのクレヨン』 ホアキン・フェニックス『ジョーカー：フォリ・ア・ドゥ』 デニス・クエイド『レーガン』 ジェリー・サインフェルド『アンフロステッド：ポップタルトをめぐる物語』
最低女優賞 ケイト・ブランシェット『ボーダーランズ』 レディー・ガガ『ジョーカー：フォリ・ア・ドゥ』 ブライス・ダラス・ハワード『ARGYLLE／アーガイル』 ダコタ・ジョンソン『マダム・ウェブ』 ジェニファー・ロペス『アトラス』
最低助演男優賞 ジャック・ブラック（声の出演）『ボーダーランズ』 ケヴィン・ハート『ボーダーランズ』 シャイア・ラブーフ（ドラッグ状態）『メガロポリス』 タハール・ラヒム『マダム・ウェブ』 ジョン・ヴォイト『メガロポリス』『レーガン』『Shadow Land』『Strangers』
最低助演女優賞 アリアナ・デボーズ『ARGYLLE／アーガイル』『クレイヴン・ザ・ハンター』 レスリー＝アン・ダウン（マーガレット・サッチャー役）『レーガン』 エマ・ロバーツ『マダム・ウェブ』 エイミー・シューマー『アンフロステッド：ポップタルトをめぐる物語』 FKAツイッグス『The Crow』
最低監督賞 S・J・クラークソン『マダム・ウェブ』 フランシス・フォード・コッポラ 『メガロポリス』 トッド・フィリップス 『ジョーカー：フォリ・ア・ドゥ』 イーライ・ロス 『ボーダーランズ』 ジェリー・サインフェルド『アンフロステッド：ポップタルトをめぐる物語』
最低スクリーンコンボ賞 不愉快なキャラクター二人（特にジャック・ブラック）『ボーダーランズ』 面白くないコメディ俳優二人『アンフロステッド：ポップタルトをめぐる物語』 『メガロポリス』の全キャスト ホアキン・フェニックスとレディー・ガガ『ジョーカー：フォリ・ア・ドゥ』 デニス・クエイドとペネロープ・アン・ミラー（「ロニーとナンシー」役）『レーガン』
最低前日譚・リメイク・盗作・続編賞 『The Crow』 『ジョーカー：フォリ・ア・ドゥ』 『クレイヴン・ザ・ハンター』 『ライオン・キング：ムファサ』 『REBEL MOON: パート2 傷跡を刻む者』
最低脚本賞 『ジョーカー：フォリ・ア・ドゥ』 『クレイヴン・ザ・ハンター』 『マダム・ウェブ』 『メガロポリス』 『レーガン』