¡Ö¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥ß¥êーÅ¸40th¡×¡¢4·î25Æü¤è¤ê¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥·¥Æ¥£¤Ç³«ºÅ¡ªÅìµþ¤òÈéÀÚ¤ê¤ËÁ´¹ñ¤ÇÅ¸³«Í½Äê
¡Ú¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥ß¥êーÅ¸40th¡Û
³«ºÅ´ü´Ö:4·î25Æü～5·î18Æü
²ñ¾ì¡§¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥·¥Æ¥£ Ê¸²½²ñ´Û2F Å¸¼¨¥Ûー¥ëD
³«ºÅ´ü´Ö:4·î25Æü～5·î18Æü
²ñ¾ì¡§¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥·¥Æ¥£ Ê¸²½²ñ´Û2F Å¸¼¨¥Ûー¥ëD
¡¡¥¨¥Ý¥Ã¥¯¼Ò¤È¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥·¥Æ¥£¡¢Åì±Ç¤Ï¥µ¥ó¥·¥ã¥¤¥ó¥·¥Æ¥£ Ê¸²½²ñ´Û2F Å¸¼¨¥Ûー¥ëD¤Ë¤Æ¡Ö¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥ß¥êーÅ¸40th¡×¤ò4·î25Æü¤«¤é5·î18Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£
¡¡¡Ö¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥ß¥êー¡×¤Ï2025Ç¯¤Ç40¼þÇ¯¡£¡Ö¤è¤¦¤³¤½¡¢¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢Â¼¤Ø¡×¤È¤¤¤¦¥¥ã¥Ã¥Á¥³¥Ôー¤Î¤â¤È¡¢Íè¾ì¼Ô¤ò¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥ß¥êー¤ÎÀ¤³¦¤Ø¾·¤Æþ¤ì¤ë¡£Åìµþ²ñ¾ì¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢Á´¹ñ³ÆÃÏ¤Ç³«ºÅÍ½Äê¡£½é¤á¤ÆÍ·¤ó¤À¤ª²È¤«¤é¡¢¤³¤ÎÀè¤Ë¹¤¬¤ë²ÄÇ½À¤Þ¤Ç¡¢¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥ß¥êー¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ëÅ¸Í÷²ñ¤È¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦¡£³Æ¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤Î¾ÜºÙ¤Ï2·î²¼½Üº¢¤Ë°ÆÆâÍ½Äê¤À¡£
40¼þÇ¯µÇ°¥Úー¥¸¤¬¥ªー¥×¥ó
¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥ß¥êー40Ç¯¤ÎÊâ¤ß