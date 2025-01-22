ÂçÉý²þÎÉ¤Ç¼õÃí¹¥Ä´¤Ê»°É©¤Î¹âµéSUV¤òÈ¢º¬¤Ç»î¾è¥Á¥§¥Ã¥¯!!¡¡¿··¿¥¢¥¦¥È¥é¥ó¥À¡¼PHEV¤ÎÄ¶Àä¿Ê²½¤¬¥ä¥Ð¤Ã¡ª
º£²ó»î¾è¤·¤¿¤Î¤ÏºÇ¾åµé¥â¥Ç¥ë¤È¤Ê¤ëP¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¡Ê3Îó7¿Í¾è¤ê¡Ë¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë²þÎÉ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖÀöÎý¡×¤È¡Ö¾å¼Á¡×
ÂçÉý²þÎÉ¤ò¼õ¤±¤¿»°É©¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×SUV¡¢¥¢¥¦¥È¥é¥ó¥À¡¼PHEV¤ÎÈÎÇä¤¬¹¥Ä´¤Ê¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£²þÎÉÁ°¤È²¿¤¬¤É¤¦°ã¤¦¤Î¤«¡£µ¤¤Ë¤Ê¤ëÁö¤ê¤Î¼ÂÎÏ¤Ï¡©¡¡¼«Æ°¼Ö¸¦µæ²È¤Î»³ËÜ¥·¥ó¥ä»á¤¬¸øÆ»»î¾è¤·¤¿!!
¡Ú¼Ì¿¿¡Û»°É©¡Ö¥¢¥¦¥È¥é¥ó¥À¡¼PHEV¡×¤ÎºÙÉô
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¢£Çä¤ì¶Ú¤Ï700Ëü±ß¤ËÇ÷¤ëºÇ¾åµé¥â¥Ç¥ë¡ª
»°É©¤¬àºÇ¹â·æºîá¤È¶»¤òÄ¥¤ë¥¢¥¦¥È¥é¥ó¥À¡¼PHEV¤ÎÂçÉý²þÎÉ¥â¥Ç¥ë¤ÎÊóÆ»¿Ø¸þ¤±»î¾è²ñ¤¬¡¢¿ÀÆàÀî¸©Ãæ·´Âç°ëÄ®¤Ë¤¢¤ëÂç°ë¥×¥ê¥ó¥¹¥Û¥Æ¥ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡£
¤½¤â¤½¤â¥¢¥¦¥È¥é¥ó¥À¡¼PHEV¤È¤Ï¤É¤ó¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢2013Ç¯¤ËÀ¤³¦¤ËÀè¶î¤±¤ÆSUV¥¿¥¤¥×¤ÎPHEV¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£
¸½¹Ô¥â¥Ç¥ë¤Ø¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤Ï21Ç¯¡£»°É©¤¬Ä¹Ç¯ÇÝ¤Ã¤Æ¤¤¿¡ÖÅÅÆ°²½µ»½Ñ¡×¤È¡Ö»ÍÎØÀ©¸æµ»½Ñ¡×¤ÎºÇ¿·ÈÇ¤ò¥®¥¬À¹¤ê¡£¸«»ö¡¢PHEV»Ô¾ì¤ò¥ê¡¼¥É¤¹¤ë»°É©¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×SUV¥â¥Ç¥ë¤Ø¤ÈÂç¤¤¯À®Ä¹¤·¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢º£²ó¤ÎÂçÉý²þÎÉ¤Ç¾¦ÉÊÎÏ¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¤´Â¸¤¸¤ÎÊý¤âÂ¿¤¤¤À¤í¤¦¤¬¡¢Ç°¤Î¤¿¤á¥¶¥Ã¥¯¥êÀâÌÀ¤¹¤ë¤È¡¢PHEV¤È¤Ï½¼ÅÅµ¡Ç½¤¬¤Ä¤¤¤¿¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥É¼Ö¡£Æü¾ï¤ÏEVÁö¹Ô¡¢±ó½Ð¤Ï¥Ï¥¤¥Ö¥ê¥Ã¥ÉÁö¹Ô¤¬²ÄÇ½¤À¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢ÅÅ·ç¤¬¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤¿¤áàÃ¦ÃºÁÇ¥«¡¼¤Î¸½¼Â²òá¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ÆÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
»°É© ¥¢¥¦¥È¥é¥ó¥À¡¼PHEV¡¡²Á³Ê¡§526Ëü3500¡Á668Ëü5800±ß¡¡¡Ö°ÒÉ÷Æ²Æ²¡×¤ò·Ç¤²¤ë¥¢¥¦¥È¥é¥ó¥À¡¼PHEV¡£¤ª´é¤Ï°ÂÄê¤Î¥ÉÇ÷ÎÏ·Ï¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¤³¤ÎÂçÉý²þÎÉ¥â¥Ç¥ë¤«¤éÉÊ³Ê¤âÈ÷¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë
»î¾è¼Ö¤Î¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤Ï¡¢Á´Ä¹4720Ð¡ßÁ´Éý1860Ð¡ßÁ´¹â1750Ð¡£¼Ö½Å¤Ï2140Ô
»ö¼Â¡¢º£²ó»î¾è¤·¤¿ÂçÉý²þÎÉ¥â¥Ç¥ë¤Ï24Ç¯10·î31Æü¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¼õÃí¤Î³ê¤ê½Ð¤·¤Ï¹¥Ä´¡£·îÈÎÌÜÉ¸1000Âæ¤ËÂÐ¤·¡¢¼õÃíÂæ¿ô¤Ï4600Âæ¤ò·Ú¤¯ÆÍÇË¡£¤·¤«¤â¡¢¥¢¥¦¥È¥é¥ó¥À¡¼PHEV¤ÎÇä¤ì¶Ú¤Ï700Ëü±ßÂæ¤ËÇ÷¤ëºÇ¾åµé¥°¥ì¡¼¥É¤¬52¡ó¤òÀê¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¤é¥Ï¥ó¥Ñ¤Ê¤¤¡£¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤Ç¡¢¤½¤Î¿Íµ¤¤ÎÈëÌ©¤ò»î¾è¤Ç³Î¤«¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£
¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥ó¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òºþ¿·¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¡¢PHEV¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¥¢¥Ã¥×¥Ç¡¼¥È
¤Á¤Ê¤ß¤Ë»°É©¤Ë¤è¤ë¤È¡¢º£²ó¤ÎÂçÉý²þÎÉ¤Ç¶îÆ°ÍÑ¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤òºþ¿·¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÎÍÆÎÌ¡Ê10¡óÁý¤Î22.7kWh¡Ë¤È¡¢ÎäµÑÀÇ½¤Î¥¢¥Ã¥×¤Ë¤è¤ê¥â¡¼¥¿¡¼½ÐÎÏ¤¬Ìó20¡ó¸þ¾å¤·¡¢EVÁö¹Ô¤Î¹ÒÂ³µ÷Î¥¤Ï½¾Íè¥â¥Ç¥ë¤«¤éÌó20Ò¿¤Ó¤Æ¡¢100ÒÄ¶¤¨¤òÃ£À®¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
»î¾è¤ÏÀ¾¾Å¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¤ò·ÐÍ³¤·¤Æ¥¢¥Í¥¹¥È´äÅÄ¥¿¡¼¥ó¥Ñ¥¤¥¯È¢º¬¤Ø¡£¥Ï¥ó¥É¥ë¤ò°®¤ë¤Î¤Ï¡¢¼«Æ°¼Ö¸¦µæ²È¤Î»³ËÜ¥·¥ó¥ä»á¡£À¾¾Å¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¤Ë¾è¤ë¤È¡¢¤¹¤°¤Ë¸ý¤ò³«¤¤¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ï¥Ç¥£¥¢¥Þ¥ó¥Æ¤ÎºÆÍè¤Ç¤¹¤Í¡ª¡¡¤½¤ì¤¯¤é¤¤Áö¤ê¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥àÅÙ¤¬¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤â¤¦¾¯¤·¶ñÂÎÅª¤Ë¸À¤¦¤È¡¢²þÎÉÁ°¤Ï¤È¤Ë¤«¤¯¶Ê¤¬¤ê¤ä¤¹¤µ¤ò¶¯Ä´¤·¤¿Áö¤ê¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢ÂçÉý²þÎÉ¥â¥Ç¥ë¤Ï¤½¤ÎÁö¤ê¤ò¡¢Ã¯¤Ç¤â¡¢³Ú¤Ë¡¢¤½¤·¤Æ°Â¿´¤·¤ÆÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¥¯¥ë¥Þ¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Í×¤¹¤ë¤Ë¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ë¿ÊÆþ¤·¡¢Àû²ó¡¢Ã¦½Ð¤Þ¤Ç°ìÉ®½ñ¤¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤è¤¦¤Ê¥Ï¥ó¥É¥ê¥ó¥°¤Ç¤¹¡£¾è¤ê¿´ÃÏ¤âÅÅ»ÒÀ©¸æ¥À¥ó¥Ñ¡¼¤«¤Èºø³Ð¤¹¤ë¤¯¤é¤¤Ï©ÌÌ¤Î±úÆÌ¤òÍ¥¤·¤¯Êñ¤ß¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£¥³¥³¤Ï¥¿¥¤¥ä¤Î¿Ê²½¤âÂç¤¤¤¡×
¥³¥Ã¥¯¥Ô¥Ã¥È¤Ë³ê¤ê¹þ¤à¤È²¿¤«¤é²¿¤Þ¤Ç¾å¼Á¡£ÌÜ¤ò°ú¤¯¤Î¤Ï12.3¥¤¥ó¥Á¤Î¥â¥Ë¥¿¡¼
»³ËÜ»á¤¬¸ý¤Ë¤·¤¿¥Ç¥£¥¢¥Þ¥ó¥Æ¤È¤Ï¡¢1990Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿»°É©¤Î3¥Ê¥ó¥Ð¡¼ÀìÍÑ¥Ü¥Ç¥£¤Î4¥É¥¢¥Ï¡¼¥É¥È¥Ã¥×¡Ê2005Ç¯À¸»º½ªÎ»¡Ë¡£½éÂå¤Ï¤³¤Î¥¯¥é¥¹¤Îà¿Æ¶Ìá¤È¤·¤Æ·¯Î×¤·¤¿¥È¥è¥¿¤Î¥Þ¡¼¥¯¶3·»Äï¤ËÉé¤±¤ºÎô¤é¤º¤Î¼ÂÎÏ¤ò¸Ø¤Ã¤¿°ïÉÊ¥«¡¼¤Ç¤¢¤ë¡£
¡ÖÆ±¶È¼Ô¤ÎÃæ¤Ë¤ÏÂçÉý²þÎÉ¥â¥Ç¥ë¤ò¡ØÁö¤ê¤¬´Ý¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡Ù¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢ËÍ¤ÏàÀµ¾ï¿Ê²½á¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¤È¤¤¤¦¤Î¤â¡¢²þÎÉÁ°¤Ï»°É©¥Õ¥¡¥ó¤Ë¥·¥Ã¥«¥ê¤È»Ù»ý¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬½ÅÍ×¤Ç¤·¤¿¤Î¤Ç¡¢à¤³¤ì¤¾¡¢»°É©¼Ö¡ªá¤È¤¤¤¦¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤Áö¤ê¤¬µá¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢¥Õ¥¿¤ò³«¤±¤ë¤ÈÂ¾ÌÃÊÁ¤«¤é¤Î¾è¤ê´¹¤¨¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£
¤½¤³¤Ç¡¢ÂçÉý²þÎÉ¥â¥Ç¥ë¤Ï»°É©¼ÖÅª¤Ê¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤µ¤è¤ê¤â¡¢¥¯¥ë¥Þ¼«ÂÎ¤ÎàËÜ¼Áá¤ò¥°¥Ã¤È¹â¤á¤Æ¤¤¿¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤³¤Î¥â¥Ç¥ë¤«¤é²¤½£ÈÎÇä¤¬ºÆ³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
3Îó»ÈÍÑ»þ¤Î²Ù¼¼¡£³«È¯¿Ø¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¡Ö3ÎóÌÜ¤Î¾è¤ê¿´ÃÏ¤â¾å¼Á¤µ¤òÄÉµá¤·¤¿¡×
¤Ê¤¼¡¢¤³¤³¤Þ¤Ç¼Á¤Î¹â¤¤¥¯¥ë¥Þ¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤«¡£
¡Ö¥Ï¡¼¥É¤ä¥½¥Õ¥È¤Î¿Ê²½¤Ê¤ÉÀìÌçÅª¤ÊÏÃ¤Ï¤¤¤¯¤é¤Ç¤â¤¤¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÍ¤Ï¤½¤ì¤Ë²Ã¤¨¤Æ³«È¯¿Ø¤Îà»°É©°¦á¤¬Âç¤¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤´Â¸¤¸¤Î¤È¤ª¤ê»°É©¤Ï·Ð±Ä¤¬¸·¤·¤¤»þÂå¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ë¤â³«È¯¿Ø¤ÏÆ¨¤²¤º¤Ë¥¢¥¦¥È¥é¥ó¥À¡¼¤òËá¤Â³¤±¤Æ¤¤¿¡£¤¤¤¤¥¯¥ë¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅöÁ³¤Ç¤¹¡×
½µ¥×¥ì¼«Æ°¼ÖÈÉ¤Ï½õ¼êÀÊ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ÎÁö¤ê¤ÏÀÅ¤«¤Ç³ê¤é¤«¡£¤·¤«¤·¡¢¤¤¤¶¹çÎ®»þ¤Ë¤Ï±Ô¤¯ÎÏ¶¯¤¤Áö¤ê¤òÈäÏª¡£
¡Ö½¾Íè¥â¥Ç¥ë¤âÁö¹Ô¥Õ¥£¡¼¥ë¤Ï³ê¤é¤«¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢²ÃÂ®»þ¤Ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤¬»ÏÆ°¤¹¤ë¤È¤½¤ÎÁû¡¹¤·¤µ¤Ë¶½¤¶¤á......¡£¤·¤«¤·¡¢¤³¤ÎÂçÉý²þÎÉ¥â¥Ç¥ë¤Ï³Î¤«¤ËÆ±ÍÍ¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¥¨¥ó¥¸¥ó²»¤Ï¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢±ó¤¯¤Ç²ó¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÀÅ¤«¤µ¡£
¤µ¤é¤Ë¥ä¥Þ¥Ï¤È¶¦Æ±³«È¯¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¤âÃíÌÜ¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¥¯¥ê¥¢¤Ê¤Î¤ËÊ¹¤Èè¤ì¤Ê¤¤²»¤Ï¡¢¹ñ»º¼Ö¥È¥Ã¥×¥ì¥Ù¥ë¤Ç¤·¤¿¡×
»°É©¤È¥ä¥Þ¥Ï¤¬¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿¾åµé¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥·¥¹¥Æ¥à¡£¼ª¤Ë¤¹¤ë¤ÈË¤«¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë
¥º¥Ð¥ê¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¼Ö¤Ï¤É¤ì¤«¡£»³ËÜ»á¤ÏÂ¨Åú¤¹¤ë¡£
¡Ö¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¤¥â¥Ç¥ë¤Ï¥È¥è¥¿RAV4¤È¥Ï¥ê¥¢¡¼¤ÎPHEV¡£¤É¤Á¤é¤â»î¾èºÑ¤ß¤Ç¤¹¤¬¡¢Áö¤ê¤Î¼ÂÎÏ¤Ï¥¢¥¦¥È¥é¥ó¥À¡¼PHEV¤¬¾¡¤ê¤Þ¤¹¡×
¥¢¥¦¥È¥é¥ó¥À¡¼PHEV¤Ë¼åÅÀ¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤À¤í¤¦¤«¡£
¡Ö¤³¤ì¤À¤±¹âµé¤ÊÆâ³°Áõ¤Ë¤Ê¤ë¤È¥¢¥¦¥È¥É¥¢¥·¡¼¥ó¤òµ¤·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢°Ï©¤ËÆÃ²½¤·¤¿¥°¥ì¡¼¥É¤¬Íß¤·¤¯¤Ê¤ë¡£µÕ¤Ë¥ª¥ó¥í¡¼¥É¤Ç¤Ï¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀ¤ò¤è¤ê´¶¤¸¤µ¤»¤ë¥°¥ì¡¼¥É¡¢Îã¤¨¤Ð¥é¥ê¡¼¥¢¡¼¥È¡Ê»°É©¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥Ö¥é¥ó¥É¡Ë¤¬¤¢¤ë¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ï´î¤Ö¤Ï¤º¡×
³Î¤«¤ËÃÍ¤ÎÄ¥¤ë¥¯¥ë¥Þ¤À¤¬¡¢àºÇ¹â·æºîá¤Î´ÇÈÄ¤Ëµ¶¤ê¥Ê¥·¤Î½ÐÍè±É¤¨¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
»£±Æ¡¿»³ËÜ²Â¸ã