【トミカプレミアムunlimited DRIFT TURN STAGE 頭文字D】【トミカプレミアムunlimited DRIFT TURN STAGE ワイルド・スピード】3月15日 発売予定1月22日 予約受付開始価格:6,600円

タカラトミーは、トミカの新シリーズ「トミカプレミアムunlimited DRIFT TURN STAGE」より「頭文字D」、「ワイルド・スピード」の2種を3月15日に発売する。価格は6,600円。1月22日から予約受付を開始した。

本製品は「頭文字D AR86 トレノ(藤原拓海)」または「ワイルド・スピード BNR34 SKYLINE GT-R」とターンテーブルのセット。ターンテーブルは全4種のドリフトアクションでトミカがターンテーブル上でドリフトする「フリードリフトモード」、BGMに合わせて自動でドリフトアクションを行なう「スペシャルドリフトモード」、自動でLEDの光が切り替わる「ディスプレイモード」を切り替えられる。

ドリフト時に出る白煙は水のミストで表現する。LEDは7色の切り替えが可能となっており、トミカを鮮やかにライトアップする。

【トミカプレミアムunlimited DRIFT TURN STAGE 頭文字D】

白煙を上げてドリフトする

トミカ本体

ターンテーブル

【トミカプレミアムunlimited DRIFT TURN STAGE ワイルド・スピード】

専用のロゴを印刷

ターンテーブル

トミカ本体

(C) TOMY

(C)しげの秀一/講談社

(C) Universal City Studios LLC. All Rights Reserved.