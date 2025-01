現地時間の2025年1月20日に、ドナルド・トランプ大統領が「Department of Government Efficiency(DOGE:政府効率化省)」を設立する大統領令に署名しました。また、DOGEを率いるイーロン・マスク氏が政府の中枢機能が集まる「ウエストウイング」にオフィスを構えたことも報じられています。Establishing And Implementing The President's "Department Of Government Efficiency" - The White House

Progress pic.twitter.com/iNAgAtPPCV— Department of Government Efficiency (@DOGE) January 21, 2025

There will be meaningful progress every week https://t.co/WV8Gl7eswg— Elon Musk (@elonmusk) January 21, 2025

https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/2025/01/establishing-and-implementing-the-presidents-department-of-government-efficiency/Musk Is Likely to Get a West Wing Office for His Cost-Cutting Project - The New York Timeshttps://www.nytimes.com/2025/01/20/us/politics/elon-musk-office-west-wing.htmlDOGEは既存の政府機関である「United States Digital Service(USDS:アメリカデジタルサービス)」を「United States DOGE Service(USDS:アメリカDOGEサービス)」に改名する形で設置されます。さらに、USDS内に2026年7月4日までの期間限定で「U.S. DOGE Service Temporary Organization(アメリカDOGEサービス臨時機構)」を設置し、「DOGEアジェンダ」を推進するとのこと。また、トランプ大統領は各政府機関に対して、機関内に最低4人の人員からなる「DOGE Teams(DOGEチーム)」を設置するように求めています。DOGEは「アメリカ政府の無駄を排除する」ことを目標に掲げた組織で、正式発足前から公式X(旧Twitter)アカウントで「アメリカ政府が税金をいかに無駄遣いしているか」をアピールしています。DOGEは大統領令の発令前から「政府の無駄の排除」に取り組んでいたようで、大統領令の署名直前にはダイバーシティへの取り組みを支援する政府組織「Chief Diversity Officers Executive Council」の公式サイトを削除したことを成果として報告しています。DOGEは、マスク氏が率いることがかねてから報じられています。DOGE設立のニュースに対して、マスク氏は「意義のある成果が毎週得られるだろう」とコメントしています。また、ニューヨーク・タイムズによると、マスク氏は当初はホワイトハウスに隣接するアイゼンハワー行政府ビルにオフィスを構える予定だったものの、最終的に政府の中枢機能が集まるウエストウイング(ホワイトハウスの西棟)のオフィスを与えられたとのこと。また、マスク氏はすでにホワイトハウスの職員バッジを与えられており、政府職員としてのメールアドレスも保持しているそうです。なお、DOGEはすでに公式サイト(doge.gov)を設置しています。DOGE: Department of Government Efficiencyhttps://doge.gov/