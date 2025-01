2025年1/27付オリコン週間ストリーミングランキング(集計期間:2025年1月13日〜19日)では、TOP100内の週間総再生数が3億455.5万回(先週比3.4%減)、TOP500内は6億4366.4万回(同0.5%減)。TOP500圏内に初登場したのは19作(先週14作)、そのうちTOP100入りは4作(先週2作)となった。【TOP10動向】■ミセスが史上4組目の記録達成 BOYNEXTDOOR新曲が初TOP10

Mrs. GREEN APPLEの「ライラック」が週間ストリーミングランキングで3週連続通算19回目の1位を獲得した。週間再生数は、先週に自己最高記録を更新した1624.3万回には届かなかったものの、1459.5万回(先週比10.1%減)とランクイン曲唯一の週間1000万回を突破。累積再生数は4億2408.5万回に伸ばした。Mrs. GREEN APPLEは「ライラック」をはじめ、3位(先週3位)に「ケセラセラ」(週間再生数764.4万回/先週比6.4%減)、4位(先週4位)に「ビターバカンス」(週間再生数734.7万回/先週比7.4%減)、5位(先週6位)に「Soranji」(週間再生数649.8万回/先週比2.8%減)と計4作がTOP5入り。2022年10月リリースの「Soranji」はじわじわと順位を上げ、2022/10/31付の初登場から118週目にして最高位の5位となり、同曲初のTOP5入りを果たした。オリコン週間ストリーミングランキングにおいて、同一アーティストの作品がTOP5に4作ランクインするのは、2022/10/3付のAdo以来2年4ヶ月ぶり。あいみょん、Official髭男dism、Adoに次ぐ史上4組目となった。Mrs. GREEN APPLEのTOP5の牙城に唯一食い込み、3週連続2位をキープしたは、ROSE(E=アキュートアクセント付き)& Bruno Mars「APT.」(2024年10月18日配信開始)。週間再生数は934.2万回(先週比7.3%減)、累積再生数を1億4050.9万回に伸ばした。Creepy Nutsは今週も2曲がTOP10入り。6位(先週5位)の「オトノケ - Otonoke」(週間再生数647.5万回/先週比10.5%減)は15週連続TOP5入り。9位(先週8位)は「オリコン年間ランキング2024」作品別売上数部門で3冠に輝いた「Bling-Bang-Bang-Born」(週間再生数529.7万回/先週比8.8%減)で累積再生数は6億1470.0万回となった。Omoinotake「幾億光年」(週間再生数546.2万回/先週比8.6%減)は3週連続7位をキープし、累積再生数は3億7855.5万回。8位(先週9位)はCUTIE STREET「かわいいだけじゃだめですか?」(週間再生数545.2万回/先週比5.7%減)が1ランクアップした。10位(先週17位)はBOYNEXTDOORが1月6日に配信リリースした1stデジタルシングル「IF I SAY, I LOVE YOU」(週間再生数519.4万回/先週比5.1%増)。登場2週目で初TOP10入りを果たした。1月31日には、同曲の日本語バージョン「今日だけI LOVE YOU(Jananese Ver.)を配信リリースすることが決まっている。アーティスト別TOP500合計再生数の上位30組のうち、9組が前週比増(先週23組)となった。TOP500入り曲数では、1位(先週1位)がMrs. GREEN APPLEの33曲(±0)、2位(先週3位)がVaundyの20曲(+2)、同率2位がback numberの20曲(−1)、4位(先週4位)がYOASOBIの15曲(±0)、5位(先週5位)がOfficial髭男dismの14曲(±0)となっている。【上位トピック】■オーディション『No No Girls』大反響効果 ちゃんみな曲が軒並み急上昇トリリンガルラッパー/シンガー・ちゃんみなが、アーティスト別TOP500合計再生数で先週比2.07倍となる週間1780.2万回を記録し、6位(先週16位)にジャンプアップした。SKY-HIが代表取締役CEOを務めるBMSGとタッグを組み、自身がプロデューサーを務めるガールズグループオーディションプロジェクト『No No Girls』の最終審査が1月11日にKアリーナ横浜で行われ、7人組ガールズグループ「HANA」が誕生。今春、ソニー・ミュージックレーベルズよりメジャーデビューすることが発表された。最終審査では、2組に別れたチーム審査と、ソロ審査を実施。ソロ審査の楽曲はちゃんみなとファイナリスト10人との面談のうえ、ちゃんみなの楽曲の中から決定、ファイナリストがアレンジや演出を自ら行ってパフォーマンスした。ファイナルステージは総申し込み数が約5万件、翌日のYouTube配信は同時接続56万人超えの大反響を呼び、これに伴って、ちゃんみなが歌うオリジナル曲が軒並み急上昇した。48位(先週118位)は「ハレンチ」(週間再生数235.1万回/先週比73.9%増)、86位には「^_^」(読み:ハッピー/週間再生数173.2万回)がTOP500位圏外から初登場した。96位(先週276位)は「PAIN IS BEAUTY」(週間再生数160.5万回/先週比102.7%増)、112位(先週372位)は「花火」(週間再生数143.8万回/先週比118.2%増)、127位(先週387位)は「美人」(週間再生数136.9万回/先週比114.8%増)が急上昇。252位には「ダリア」(週間再生数85.6万回)が圏外から初登場した。このほかにも、70位(先週111位)に「Never Grow Up」(週間再生数193.3万回/先週比35.9%増)、79位(先週163位)にオーディションのテーマ曲「NG」(週間再生数182.2万回/先週比62.1%増)などが急上昇した。■IVE新曲「REBEL HEART」が初登場39位今週の初登場最上位は、39位にランクインした韓国の6人組ガールズグループ・IVEの「REBEL HEART」(1月13日配信開始/週間再生数260.0万回)。2月3日リリースの3rd EP『IVE EMPATHY』のタイトル曲で、“仲間同士の愛”を強調するテーマに。IVEの新たな魅力を切り開く楽曲となっている。配信開始日にはYouTubeでミュージックビデオが公開され、1500万再生を突破している。