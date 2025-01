映画『スター・ウォーズ』に登場するダース・ベイダーにそっくりの新しい生物が、ベトナムで発見されました。

↑ダース・ベイダー似の新種の生物(画像提供/Live Scienece/X)

この生物は体長32.5cm、体重1kgにもなり、大人が両手を使わないと持ち上げられないほどの大きさです。ダンゴムシやシャコの巨大版といった感じでしょうか。

驚くことに、この生物はベトナムのクイニョンという都市の市場で売られていました。これをハノイ大学の研究者が購入し、その後、シンガポールの専門家と一緒に研究して、新種の生物であるとわかったのです。

「Bathynomus vaderi」と名付けられたこの生物は、ワラジムシ、ダンゴムシと同じ、等脚類(とうきゃくるい)。そのなかでも特に巨大な等脚類にあたり、甲殻類や魚、イカ、クジラの死骸などを好んで食べているのだとか。さらに、南シナ海のスプラトリー島付近の釣り人によって確認されてきた種で、南シナ海の他のエリアでも生息していることもわかりました。

この生物はベトナムの市場で売られていたことからもわかるように、珍味として食べられているそう。以前は安価な食材だったそうですが、現在はかなりの高値となっているのだとか。

New supergiant ‘Darth Vader’ sea bug discovered in South China Sea - and it’s absolutely massive https://t.co/FbbOTPGPM2 - Live Science (@LiveScience) January 14, 2025

