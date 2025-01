自身をハードコアゲーマーと称し、X(旧Twitter)でたびたびゲーム配信を行ってきた億万長者のイーロン・マスク氏ですが、「Path of Exile 2」や「ディアブロIV」でアカウントのブースティング(他人にアカウントのレベルを引き上げてもらう行為)を行っていたことを認めました。Elon Musk Paid To Boost His Accounts In Fake Gamer Controversy

Just for my personal pride, I would like to state that the father of my children was the first american druid in diablo to clear abattoir of zir and ended that season as best in the USA. He was also ranking in Polytopia, and beat Felix himself at the game. I did observe these…— 𝖦𝗋𝗂𝗆𝖾𝗌 ⏳ (@Grimezsz) January 18, 2025

https://kotaku.com/elon-musk-poe2-diablo-4-paid-boosting-fake-controversy-1851743670マスク氏は「ディアブロIV」のエンドコンテンツである「名称の奈落」で世界トップ20位内に入ったことをポッドキャスト「Joe Rogan Experience」に出演した際に語っており、自他ともに認めるハードコアゲーマーとして知られています。そんなマスク氏は近頃、「ディアブロIV」と同じハックアンドスラッシュ系のゲームである「Path of Exile 2」にハマっており、Xで同タイトルのゲーム配信も行っています。「Path of Exile 2」でも、一度死ぬと進行状況がリセットされてしまう高難易度モードのハードコアでレベル95に到達しているのですが、配信をチェックしたゲーマーからはマスク氏の腕前がレベルに見合っていないことからブースティングではないかと疑惑がかけられていました。Elon Musk Playing Path of Exile 2(PoE 2) on X 7.1.2025 - YouTubePath of Exile 2のゲーム配信を行っているストリーマーのCasual Kripp氏やQuin69TV氏も、マスク氏がブースティングを行っていると指摘し、「そもそもPath of Exile 2を初めてプレイしているように見える」「ゲームの戦利品進行システムがどのように機能するかという基本的な知識すらしらないようだ」と批判していました。マスク氏のブースティング疑惑については、経済紙のウォール・ストリート・ジャーナルまで取り上げています。そして、YouTuberのNikoWrex氏がマスク氏とXのダイレクトメッセージ(DM)でのやり取りを公開。DMの中でマスク氏はディアブロIVとPath of Exile 2でのブースティングを認め、誰もがやっていることなので謝罪することはないと開き直りました。Addressing All the Elon Musk Drama in PoE2 with Elon Musk! - YouTubeNikoWrex氏が「PoE2(Path of Exile 2)やディアブロIVでレベルブーストしたり、装備やリソースを購入したりしましたか?」と質問したところ、マスク氏は「100%」と絵文字で返答し、「アジアのプレイヤーに勝つには、彼らがやっているようにブースティングしなければ不可能です!」と付け加えました。さらに、NikoWrex氏が「PoE2に関して、ハードコアモードでのレベルアップを自分の功績としてすべて引き継ぐつもりだったのですか?」と質問したところ、マスク氏は「いいね」「そんなことは一度も言っていません。ディアブロやPoEのトップアカウントはレベルアップ競争に勝つために複数人でアカウントをプレイする必要があります」と言い訳しています。さらに、Path of Exile 2のコミュニティを誤解させたことについて謝罪するかと尋ねられたところ、「何について謝罪することになるのでしょうか?」と回答しました。なお、マスク氏の元恋人であるミュージシャンのグライムス氏は、Xで「個人的な誇りとして、私の子どもたちの父親(マスク氏)は、ディアブロのジアの解体場でアメリカ最高のスコアで終えた最初のアメリカ人ドルイドだったことを述べておきたいと思います。彼はThe Battle of Polytopiaでもランキング入りし、ゲームでフェリックスに勝ちました。私はこれらのことを自分の目で見ました。これを証明できる他の証人もいます。以上です」と述べ、ディアブロIVでの世界ランカー入りなどはマスク氏自身のプレイスキルによるものであると主張しています。