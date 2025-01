【デューク・オブ・ヨーク 賢装のペダゴーグVer.】発売日・価格:未定

海外のホビーメーカー「MAGI ARTS」は、フィギュア「デューク・オブ・ヨーク 賢装のペダゴーグVer.」の商品化を発表した。発売日や価格は共に未定。

本製品は、ゲーム「アズールレーン」に登場するロイヤル陣営の戦艦「デューク・オブ・ヨーク」の着せ替え「賢装のペダゴーグ」姿をフィギュア化するもの。

今回同社公式Xアカウントにて本製品の商品化が進行中であることが告知され、赤いスーツを着用した教師な彼女がどのように立体化されるのか、今後の情報に期待したい。

また本製品以外にも、「ハーマイオニー・朝霞の誓いVer.」や「ヘレナ・純白の奇跡Ver.」のフィギュア化企画もホビーマックスより譲渡され、商品化進行中であることを告知している。

【お知らせ】

人気ゲームアプリ『アズールレーン』に登場する

「ハーマイオニー・朝霞の誓いVer.」

「ヘレナ・純白の奇跡Ver.」について、

各フィギュア化企画がホビーマックスから譲渡されました。… - MAGI ARTS (@MAGIARTS0906) January 21, 2025

(C)2017 Manjuu Co.,Ltd. & YongShi Co.,Ltd. All Rights Reserved.

(C)2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.