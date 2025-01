回転寿司チェーン「くら寿司」にて「とろとまぐろ」フェアを期間・数量限定で開催

人気の中トロが手軽に楽しめ、口の中で“とろ”ける商品を多数味わえる、期間限定のフェアです!

くら寿司「とろとまぐろ」フェア

期間:2025年1月24日(金)〜期間・数量限定

回転寿司チェーン「くら寿司」が「とろとまぐろ」フェアを期間・数量限定で開催。

「ふり塩熟成中とろ(一貫)」を特別価格の115円で販売されるほか、「天然本まぐろねぎまぐろ」や「とろける上穴子天にぎり(一貫)」などのメニューが登場します☆

ふり塩熟成中とろ(一貫)

販売期間:2025年1月24日(金)〜2月16日(日)

価格:115円(税込)

特別価格で提供される「ふり塩熟成中とろ(一貫)」は、中トロ部分から特に脂乗りの良いものを厳選。

独自技術によるふり塩加工を施して余分な水気を飛ばし、旨みを凝縮しています。

さらに熟成させることにより、旨みを最大限に高めており、上質な脂の旨みとマグロ本来の旨みがバランス良く味わる一皿です!

天然本まぐろねぎまぐろ

販売期間:2025年1月24日(金)〜2月2日(日)

価格:280円(税込)

国産の本マグロを使用し、天然物ならではの赤身のコク深い味わいが特徴の「天然本まぐろねぎまぐろ」

赤身を粗くたたき加工することで、なめらかな舌触りの中に本マグロの旨みもしっかりと感じられます☆

大ばちまぐろ(一貫)

販売期間:2025年1月24日(金)〜2月2日(日)

価格:115円(税込)

バイヤーが厳選した、40坩幣紊梁膩織瓮丱船泪哀蹐世らこそ味わえる「大ばちまぐろ(一貫)」は、赤身の深い味わいと程よい酸味のバランスが絶妙。

ふり塩熟成加工により、贅沢な味わいとマグロの濃厚な旨みが楽しめます。

とろける上穴子天にぎり(一貫)

販売期間:2025年1月24日(金)〜2月2日(日)

価格:190円(税込)

持帰り:不可

思わず口の中で“とろ”ける商品として、鮮度の良い活〆の穴子を使用した「とろける上穴子天にぎり(一貫)」が登場。

くら寿司特製の醤油ベースのたれで煮て味に深みが出た煮穴子を、注文が入ってから店内で仕上げます。

揚げたてサクサクでありながら、甘くてきめ細かな穴子の身が、口の中でとろけるような食感を楽しめるメニューです☆

とろかつお

販売期間:2025年1月24日(金)〜2月2日(日)

価格:115円(税込)

1匹ずつ丁寧に釣り上げる“一本釣り”だからこそ、鮮度や品質が良いカツオを使用した「とろかつお」

職人が1匹ずつ脂のりを確認し、選別する、こだわりのメニューです。

脂が乗った濃厚な旨みが口の中に広がり、最後はスッととろけるような口どけを、リーズナブルな価格で堪能できます!

極みの逸品シリーズ「極上大とろ盛り合わせ」

販売期間:2025年1月24日(金)〜2月2日(日)

価格:1,490円(税込)

内容:大とろ(二貫)・炙り大とろジュレポン酢・炙り大とろ厳選塩・大とろ鉄火

※お持ち帰り不可

いろいろなメニューを一皿で楽しめる、極みの逸品シリーズから「極上大とろ盛り合わせ」が登場。

「大とろ(二貫)」は、マグロからわずか5%ほどしか取れない最高級部位を使用し、独自のふり塩熟成加工により旨みを引き出しています。

脂が乗った大トロを炙ることで余分な脂を落とし、爽やかな風味のジュレポン酢と合わせた「炙り大とろジュレポン酢」は、後味さっぱり食べられる美味しさ!

「炙り大とろ厳選塩」は大トロの旨みと脂の甘みをより引き立たせるため、厳選したまろやかな口当たりの塩を振り、表面を軽く炙って提供されます。

「大とろ鉄火」は、海苔の風味と大トロの旨みが相性抜群です☆

マグロを使用した人気サイドメニュー「まぐろ竜田揚げ」

販売期間:2025年1月24日(金)〜2月2日(日)

価格:150円(税込)

セントラルキッチンで加工するふり塩熟成まぐろなどの、寿司ネタに使用しないマグロのスジの部分を、にんにくやしょうがをきかせた秘伝のタレで味付けした「まぐろ竜田揚げ」

赤身ではなく、あえて旨みが強い部位などを使用し、竜田揚げにしてもマグロの旨みをしっかり感じられるサイドメニューです。

注文が入ってから揚げるため、できたてを提供できるのもポイント。

ボリュームもあり、コストパフォーマンスの高い一皿です!

人気の中トロを特別価格で楽しめ、口の中で“とろ”ける商品も登場する期間限定フェア。

くら寿司の「とろとまぐろ」フェアは、2025年1月24日より期間・数量限定で開催です!

※店舗により価格は異なります

※一部商品は予定数量に達し次第、販売終了

