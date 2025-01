セブン‐イレブンに、チョコレートの祭典【甘くてしあわせチョコdeいっぱい!】をテーマにした、「楽しさ」を提供するスイーツがラインナップ。

「アポロ」「ガーナ」「ダース」とのコラボ第2弾や定番スイーツとの掛け合わせたスイーツなどが続々登場します!

セブン‐イレブン「甘くてしあわせ チョコdeいっぱい!」スイーツ

発売日:2025年2月21日より順次

セブン-イレブンが「甘くてしあわせ チョコdeいっぱい!」をテーマにしたチョコレートを使用した新スイーツやコラボスイーツを販売。

楽しさやわくわく感が感じられるよう、「甘くてしあわせ チョコdeいっぱい!」スイーツでは、カテゴリーの垣根を超えた「チョコレートスイーツ」が揃っています。

明治の「アポロ」にロッテの「ガーナ」、森永製菓の「白いダース」と、3菓子ブランドとのコラボ第2弾も登場。

さらに、パティシエ・鎧塚俊彦シェフ監修のショコラオレやおなじみの定番スイーツとチョコを掛け合わせたオリジナルスイーツなど、幅広いジャンルでチョコレートスイーツが展開されます。

バレンタインシーズンに向け、多彩なチョコレートでにぎわう季節に合わせて、おいしさとともに楽しさや驚きの体験を提供してくれるスイーツ揃いです☆

アポロみたいな いちごチョコケーキ

発売日:2025年1月26日(日)〜順次

価格:345円(税込)

販売エリア:全国

※再発売

明治の「アポロ」を連想させるかわいらしい見た目をした「アポロみたいな いちごチョコケーキ」

ココアスポンジとミルクチョコガナッシュを重ね、ミルクチョコクリームといちごチョコクリームをプラス。

いちごとチョコの絶妙なバランスで、味わいも「アポロ」を表現しています☆

ガーナ ショコラ大福 ミルクチョコクリーム&ガナッシュ

発売日:2025年1月26日(日)〜順次

価格:181円(税込)

販売エリア:全国

濃厚なガーナミルクを和スイーツで堪能できる「ガーナ ショコラ大福 ミルクチョコクリーム&ガナッシュ」

もちもちした柔らかい餅生地に、ミルクチョコクリームとガナッシュを包んだチョコレートを、しっかり味わえる仕立てです!

ガーナ カカオdeショコラ

発売日:2025年1月28日(火)〜順次

価格:203(税込)

販売エリア:全国

「ガーナ カカオdeショコラ」は、定番のガーナミルクを使ったクリームがポイント。

歯切れの良い生地に、生チョコ入りホイップクリームとなめらかなチョコクリーム、2層のチョコクリームの味わいをスイーツ感覚で楽しめます。

白いダース ホワイトチョコもこ

発売日:2025年1月28日(火)〜順次

価格:226円(税込)

販売エリア:沖縄県除く全国

「白いダース ホワイトチョコもこ」は、白いダースらしいなめらかでクリーミーな口どけ。

2層のホワイトチョコが楽しめるスイーツです。

もっちり生地の中は「ホワイトチョコクリーム」と「ホワイトチョコガナッシュ」の調和を楽しめます!

白いダースちぎりパン

発売日:2025年1月28日(火)〜順次

価格:235円(税込)

販売エリア:全国

※再発売

「白いダースちぎりパン」のブロック形状のパンは、ダースさながらの見た目。

ホワイトチョコクリームを包餡し、クリーミーなミルク感のある味わいを表現しています☆

かじるショコラケーキ 生チョコ仕立て

発売日:2025年1月21日(火)〜順次

価格:259円(税込)

販売エリア:全国

「かじるショコラケーキ 生チョコ仕立て」は、2層の異なる食感と味わいを楽しめる濃厚なショコラケーキ。

とろける甘さの生チョコクリームと、重厚感のあるガトーショコラで、満足感のある仕上がりです!

カスタードエクレア

発売日:発売中

価格:181円(税込)

販売エリア:沖縄県除く全国

国産小麦を使用した口どけの良いエクレア皮の「カスタードエクレア」は定番スイーツ。

濃厚なカスタードにも負けない、香り高いチョコが上掛けされています。

生チョコがのったチョコパフェ

発売日:2025年2月4日(火)〜順次

価格:356円(税込)

販売エリア:全国

チョコムースにミルククリーム、生チョコ、パリパリチョコを組み合わせた「生チョコがのったチョコパフェ」

濃厚ながら、食感の違いもあり、食べ進みやすいスイーツです☆

ふんわりココアシフォン

発売日:2025年2月4日(火)〜順次

価格:399円(税込)

販売エリア:北海道、沖縄県除く全国

香り高いココアシフォンケーキに、なめらかなホイップクリームを盛りつけた「ふんわりココアシフォン」は、満足感ある仕立て。

シフォン生地は、別で泡立てたメレンゲを後から加えて混ぜることで、ふんわりとした食感が実現されています!

もっちりチョコわらび

発売日:2025年2月2日(日)〜順次

価格:248円(税込)

販売エリア:沖縄県を除く全国

「もっちりチョコわらび」は、チョコの風味をしっかり感じられる、もっちり食感のミルクわらび餅を使用。

チョコソースと、くちどけなめらかなホイップクリームを添えて仕上げています。

ショコラ生どら焼 ガナッシュ&クリーム

発売日:2025年2月2日(日)〜順次

価格:213円(税込)

販売エリア:全国

チョコレートを練りこんだ、もちもちのどら焼き生地の「ショコラ生どら焼 ガナッシュ&クリーム」

ホイップクリームと濃厚なガナッシュを挟んだ、2層仕立てになっています!

ゴディバ監修 ショコラオレ

発売日:2025年2月10日(月)週〜順次

価格:267円(税込)

販売エリア:全国

GODIVA社監修のショコラドリンクは、2種類の味わいで登場。

リッチなチョコレートの味を楽しめるドリンクです☆

ゴディバ監修 カフェモカ

発売日:2025年2月10日(月)週〜順次

価格:267円(税込)

販売エリア:全国

ゴディバ監修のドリンク2つ目はカフェモカ。

ショコラオレとどちらを選ぶか迷ってしまいそうです!

TOSHI YOROIZUKA Septrêves ショコラオレ

発売日:2025年1月27日(月)週〜順次

価格:267円(税込)

販売エリア:沖縄県を除く全国

パティシエ・鎧塚俊彦シェフ監修のショコラオレ。

濃厚なチョコの味わいに、フルーティーなカカオの香りが特長のドリンクです☆

7P ホワイトチョコ 大好きな真っ白な白くま

発売日:2025年1月27日(月)週〜順次

価格:397円(税込)

販売エリア:全国

ホワイトチョコを使った白くまアイスも登場。

トッピングにホワイトチョコやマシュマロなどを使い、すべて白で統一しています。

7P 白い生チョコバー

発売日:2025年1月27日(月)週〜順次

価格:289円(税込)

販売エリア:全国

ホワイトチョコアイスの中にホワイト生チョコソースを入れ、ホワイトチョコでコーティングしたチョコバー。

3層仕立ての贅沢なホワイトチョコアイスです!

7P ショコラクレープ

発売日:2025年2月3日(月)週〜順次

価格:213円(税込)

販売エリア:全国

濃厚でビターな味わいが特長の「7P ショコラクレープ」

ココアパウダーを使った生地に、チョコホイップとしっとりなめらかな生チョコを包んだ冷凍クレープです☆

「アポロ」「ガーナ」「ダース」とのコラボ第2弾や、定番スイーツとの掛け合わせなど、豊富なチョコレートスイーツをラインナップ。

セブン‐イレブンの「甘くてしあわせ チョコdeいっぱい!」スイーツは、20255年1月21日より順次、販売開始です☆

※一部再発売商品

※店舗によって価格が異なる場合があります

※軽減税率適用の消費税8%で表記しています

※店舗によって一部取り扱いがない商品や商品名・規格が異なる場合があります

※画像はイメージです

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post アポロ・ガーナ・ダースとのコラボや定番スイーツとの掛け合わせ!セブン‐イレブン「甘くてしあわせ チョコdeいっぱい!」 appeared first on Dtimes.