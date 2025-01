来日も決定！女優ハン・ソヒ、デビュー後初のワールドツアーファンミーティングを開催

女優ハン・ソヒが初のワールドツアーファンミーティングの開催を確定した。

【写真】「愛国活動」ハン・ソヒの“突き抜けた美貌”

所属事務所の9atoエンターテインメントによると、ハン・ソヒは今年6月、アジアを皮切りにヨーロッパ、アメリカで初のワールドツアーファンミーティングで全世界のファンと会う。

デビュー後初めてのファンミーティングであるだけに、ハン・ソヒはこれまで見せなかった新しい姿はもちろん、多彩なコンテンツでファンと特別な思い出を作る予定だ。

(写真=9atoエンターテインメント)

事務所関係者は「今回のファンミーティングは東京、台北、バンコク、ジャカルタ、パリ、ロンドン、ベルリン、ロサンゼルス、ニューヨークなどの都市で行われる予定だ。これまで応援を送ってくれたファンに感謝の気持ちをお返しするため、最善を尽くして準備する」と伝えている。

2017年、ドラマ『ひと夏の奇跡〜Waiting for you』で本格的に女優デビューしたハン・ソヒは、『夫婦の世界』『わかっていても』『マイネーム:偽りと復讐』『サウンドトラック #1』など多くの作品に出演し、演技力が認められた。それだけでなく、昨年はNetflixオリジナル『京城クリーチャー』シーズン2が配信され、華麗なアクション演技で視聴者を魅了した。

ワールドツアーファンミーティングを確定したハン・ソヒは現在、新シリーズ『プロジェクトY』(仮題)の撮影中だ。

◇ハン・ソヒ プロフィール

1993年11月18日生まれ。韓国・蔚山(ウルサン)出身。身長166cm。2016年にSHINeeの楽曲『Tell Me What To Do』のミュージックビデオの出演で芸能界入りし、2017年のドラマ『ひと夏の奇跡〜Waiting for you』で本格女優デビュー。ドラマ『夫婦の世界』でブレイクし、以降『わかっていても』『マイネーム:偽りと復讐』『京城クリーチャー』など数々の話題作に出演した。デビュー時から大手食品メーカーや化粧品メーカーなど、様々な企業のCMモデルを務めた。