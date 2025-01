三浦大知がメインボーカルを務めていたFolder、シングル7タイトル復刻リリース決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■デビュー曲「パラシューター」を皮切りに、毎月リリース!

三浦大知がかつてメインボーカルを務めたダンス&ボーカルグループ「Folder」。彼らの全シングル7タイトルが、待望のアナログレコードとして復刻リリースされることが決定した。

Folderは、1997年に沖縄アクターズスクール出身の小中学生7名で結成され、その圧倒的な歌唱力とダンスパフォーマンスが高く評価された伝説のグループ。

このたび、デビュー曲にして大ヒットを記録した「パラシューター」の復刻リリース(3月19日)を皮切りに、アナログレコードが毎月リリースされることが決定した。

90年代の名曲を、アナログレコードならではの温かみある音質で楽しめる絶好のチャンスだ。

メイン写真:「パラシューター / ごめんね朝寝坊」

リリース情報

2025.03.19 ON SALE

ANALOG RECORD「パラシューター / ごめんね朝寝坊」

(オリジナルシングルリリース:1997年8月1日)

2025.04.23 ON SALE

ANALOG RECORD「NOW AND FOREVER」

(オリジナルシングルリリース:1997年12月17日)

2025.05.21 ON SALE

ANALOG RECORD「FIRE! FIRE!」

(オリジナルシングルリリース:1998年3月18日)

2025.06.18 ON SALE

ANALOG RECORD「ジャカジャカジャンケンポン」

(オリジナルSGリリース:1998年9月2日)

2025.07.16 ON SALE

ANALOG RECORD「Glory Glory」

(オリジナルシングルリリース:1999年3月1日)

2025.08.20 ON SALE

ANALOG RECORD「I WANT YOU BACK」

(オリジナルシングルリリース:1999年8月25日)

2025.09.17 ON SALE

ANALOG RECORD「Everlasting Love」

(オリジナルシングルリリース:1999年12月15日)

avex Hits On ViNYL特設サイト

https://avex-vinyl.my.canva.site/