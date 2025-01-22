「Fallout」よりフィギュア「T-45 Hot Rod Shark Power Armor」が楽天ブックスにて30％OFFで販売中
【Fallout - 1/6 T-45 Hot Rod Shark Power Armor】
発売日：12月
参考価格：84,700円
セール価格：59,290円
発売日：12月
参考価格：84,700円
セール価格：59,290円
楽天ブックスは、threezeroから発売中のフィギュア「Fallout - 1/6 T-45 Hot Rod Shark Power Armor」を参考価格から30％オフの59,290円で販売している。
本商品は、ベセスダ・ソフトワークスのRPGシリーズ「Fallout（フォールアウト）」よりホットロッドシャークカラーリングの「T-45 パワーアーマー」をフィギュア化したもの。可動内骨格込みのフルセットとなり、アサルトライフルも付属する。
threezeroが得意とするウェザリング表現も施されており、ポスト・アポカリプスな世界観を演出。ヘルメットヘッドにはLED発光機能を搭載し、ヘルメットヘッドは男性素顔ヘッドとの差し替え式となっている。武器として、交換可能なマガジン2個と脱着式スコープ付きのアサルトライフルが付属する。高さは36.8cm。
付属品：交換式の男性素顔ヘッド×1・ヘルメットにLED発光機能搭載（要AG1電池×3。電池別売）・各アーマーパーツが取り外し可能・付属武器：交換可能なマガジン2個と脱着式スコープ付きのアサルトライフル×1
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