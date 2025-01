米野球殿堂入り発表

米国野球殿堂は21日(日本時間22日)、2025年の殿堂入りメンバーを発表。米大リーグ・マリナーズで会長付特別補佐兼インストラクターを務めるイチロー氏が日本人として初めて選出された。得票率は99.7%で、マリアノ・リベラ氏以来、史上2人目の満票選出に1票足りなかった。MLBネットワークに登場したイチロー氏は選出の喜びなどを語ったが、思わぬ後悔も告白した。

やりとりのなかで司会のボブ・コスタス氏は「イチロー、あなたの英語は知られているよりもずっと上手であるのは知っています。でも、20年以上前は英語に今ほど馴染みがなかった。当時の映像を見てみましょう」と切り出し、20年以上前のイチローのインタビュー映像を紹介した。

若かりしイチロー氏はコスタス氏から「一番好きな米国での英語表現は?」と問われ、「August in Kansas City is hotter than two rats in a fucking wool sock(8月のカンザスシティは2匹のネズミがウールの靴下の中にいるよりずっと暑い)」というブラックジョークを返した。「悪いチームメートがいてね」と付け加えたが、周りは大爆笑だった。

スタジオに戻り、コスタス氏は真相を追及。「あなたはあの時悪いチームメートがいると言っていたけど、それは誰?」と問いかけると、まさかの場でイジられたイチロー氏は「まず、あれをテレビの前で言ったことを凄く後悔しています」とバツが悪そうに打ち明けた。

「教えてくれたチームメートはライアン・フランクリンです」と証言。「新しく気に入った表現はありますか?」と問われると「あれから後悔して、そういうことを言うのをやめようと決意したので何もないです」と乗せられずにしっかりガードした。スタジオも再び大爆笑だった。



