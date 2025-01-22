¡Ö¥ê¡¼¥º»Ë¾åºÇ¹â¤Î¥Ð¡¼¥²¥óÊä¶¯¤Î1¤Ä¡×¡¡¥Ü¡¼¥ë¤âÃ¥¤¨¤Æ¡¢¥Ñ¥¹À®¸ùÎ¨¥ê¡¼¥°Âè5°Ì¤Î91.8%µÏ¿¤¹¤ëÅÄÃæÊË¤Ï¤¹¤Ã¤«¤ê¥ê¡¼¥º¤Î¿Íµ¤¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤¿
¥×¥ì¥ß¥¢¥ê¡¼¥°¾º³Ê¤òÌÜ»Ø¤¹¥ê¡¼¥º¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¤Ë¤Æ¡¢ÆüËÜÂåÉ½MFÅÄÃæÊË¤ÏÀäÂÐÅªÀïÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
º£µ¨¤è¤ê¥ê¡¼¥º¤Ë²Ã¤ï¤Ã¤¿ÅÄÃæ¤Ï¡¢ÃæÈ×¤Ë²ø²æ¿Í¤¬½Ð¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤ÆºòÇ¯10·î¤è¤ê¥¹¥¿¥á¥óÆþ¤ê¡£¤½¤³¤«¤é¤Î³èÌö¤Ö¤ê¤Ï°µ´¬¤Î°ì¸À¤Ç¡¢¤¹¤°¤Ë¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤ß¤»¤¿¡£¸½ºß¤â4Æü¤Î¥Ï¥ë¡¦¥·¥Æ¥£Àï¡¢19Æü¤Î¥·¥§¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡¦¥¦¥§¥ó¥º¥Ç¥¤Àï¤È2»î¹çÏ¢Â³ÆÀÅÀÃæ¤À¡£
±Ñ¡ØBBC¡Ù¤Ï¡Ö¥ê¡¼¥º¤ÎÎò»Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ÅÄÃæ¤Û¤É½Ö¤¯´Ö¤ËÀ®¸ù¤ò¼ý¤á¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î¿®Íê¤ò¤Ä¤«¤ó¤ÀÁª¼ê¤â¤¤¤Ê¤¤¡£290Ëü¥Ý¥ó¥É¤È¤¤¤¦°ÜÀÒ¶â¤Ï¥ê¡¼¥º»Ë¾åºÇ¹â¤Î¥Ð¡¼¥²¥óÊä¶¯¤Î1¤Ä¤À¡×¤ÈÀä»¿¤¹¤ë¡£
¼éÈ÷ÌÌ¤ÎÊ³Æ®¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¡¢MFÉôÌç¤Ç¤Ï¥ê¡¼¥°Âè11°Ì¤È¤Ê¤ë53²ó¤Î¥¿¥Ã¥¯¥ë¤òÀ®¸ù¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ñ¥¹¤â½Ð¤»¤Æ¥Ü¡¼¥ë¤âÃ¥¤¨¤ë¥»¥ó¥È¥é¥ëMF¤ÏÍýÁÛ¤Î¥â¥Ç¥ë¤À¡£
¤Þ¤Àº®Àï¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¥ê¡¼¥º¤Ï27»î¹ç¤ò¾Ã²½¤·¤¿»þÅÀ¤Ç¾¡¤ÁÅÀ56¤ò²Ô¤¤¤Ç¼ó°Ì¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£2°Ì¥·¥§¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡Ê55¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ë¡¢3°Ì¥Ð¡¼¥ó¥ê¡¼¡Ê53¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ë¡¢4°Ì¥µ¥ó¥À¡¼¥é¥ó¥É¡Ê51¥Ý¥¤¥ó¥È¡Ë¤È¤Þ¤À¤Þ¤À°Â¿´¤Ç¤¤ë¾õ¶·¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¾º³Ê¤ÎÌÜÉ¸¤Ø¶á¤¤°ÌÃÖ¤Ë¤¤¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¸åÈ¾Àï¤âÅÄÃæ¤Ï¥¡¼¥Þ¥ó¤Î1¿Í¤Ç¤¢¤ê¡¢Íèµ¨¤Ï¥×¥ì¥ß¥¢¤ÎÉñÂæ¤ÇÀï¤¦ÅÄÃæ¤ò¸«¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£