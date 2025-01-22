リバプールvsリール 試合記録
【欧州CLリーグフェーズ第7節】(アンフィールド)
リバプール 2-1(前半1-0)リール
<得点者>
[バ]モハメド・サラー(34分)、ハービー・エリオット(67分)
[ー]ジョナサン・デイビッド(62分)
<退場>
[ー]アイサ・マンディ(59分)
<警告>
[バ]アレクシス・マック・アリスター(90分+2)、ハービー・エリオット(90分+4)
[ー]アイサ・マンディ2(35分、59分)、バンジャマン アンドレ(88分)
観衆:59,782人
└リバプールが無傷のCL開幕7連勝で“新方式”リーグフェーズ8位以上を確定!! 遠藤航も今大会最長プレータイムで貢献
リバプール 2-1(前半1-0)リール
<得点者>
[バ]モハメド・サラー(34分)、ハービー・エリオット(67分)
[ー]ジョナサン・デイビッド(62分)
<退場>
[ー]アイサ・マンディ(59分)
<警告>
[バ]アレクシス・マック・アリスター(90分+2)、ハービー・エリオット(90分+4)
[ー]アイサ・マンディ2(35分、59分)、バンジャマン アンドレ(88分)
観衆:59,782人
└リバプールが無傷のCL開幕7連勝で“新方式”リーグフェーズ8位以上を確定!! 遠藤航も今大会最長プレータイムで貢献