・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
　１バレル＝７５．８９ドル（－１．９９ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝２７５９．２ドル（＋１０．５ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
　１トロイオンス＝３１３１．１セント（＋３６．０セント）
・シカゴ小麦先物期近
　１ブッシェル＝５５８．７５セント（＋２０．００セント）
・シカゴコーン先物期近
　１ブッシェル＝４９０．００セント（＋５．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
　１ブッシェル＝１０６７．２５セント（＋３３．２５セント）
・ＣＲＢ指数
　３０８．８７（－２．２１）

出所：MINKABU PRESS