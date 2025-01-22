２１日の主要国際商品市況
・ＮＹ原油先物期近（ＷＴＩ）
１バレル＝７５．８９ドル（－１．９９ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２７５９．２ドル（＋１０．５ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３１３１．１セント（＋３６．０セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５５８．７５セント（＋２０．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４９０．００セント（＋５．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０６７．２５セント（＋３３．２５セント）
・ＣＲＢ指数
３０８．８７（－２．２１）
出所：MINKABU PRESS
１バレル＝７５．８９ドル（－１．９９ドル）
・ＮＹ金先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝２７５９．２ドル（＋１０．５ドル）
・ＮＹ銀先物期近（ＣＯＭＥＸ）
１トロイオンス＝３１３１．１セント（＋３６．０セント）
・シカゴ小麦先物期近
１ブッシェル＝５５８．７５セント（＋２０．００セント）
・シカゴコーン先物期近
１ブッシェル＝４９０．００セント（＋５．７５セント）
・シカゴ大豆先物期近
１ブッシェル＝１０６７．２５セント（＋３３．２５セント）
・ＣＲＢ指数
３０８．８７（－２．２１）
出所：MINKABU PRESS