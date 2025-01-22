àºÙ¤¹¤®¤ë¥¤¥ó¥³á¤Ë14Ëü¿ÍÀä¶«¡Ö¥¦¥ï¡¼¡¼¡ª¡ª¡ª¡×¡ÖÉÝ¤§¤§¤§¤§¤§¡×¡¡¤½¤ÎÀµÂÎ¤Ï...¤Þ¤µ¤«¤Î¿¿Áê¤Ë¶ÃÃ²
º£²ó¤´¾Ò²ð¤¹¤ë¼Ì¿¿¤Ï¡¢ÆÉ¼Ô¤Î¤ß¤Ê¤µ¤ó¤òÉÔ°Â¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤µ¤»¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¤Ç¤â¡¢°Â¿´¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
µ¼Ô¤Ë¸À¤¨¤ë¤Î¤Ï¡¢¤Ò¤È¤Þ¤º¤½¤ì¤À¤±¡£¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤¹¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¿´ÇÛ¤»¤º¤ËÆÉ¤ß¿Ê¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¡ª¡¡Âç¾æÉ×¡ª¡¡¤¤¤Ã¤¿¤ó¿¼¸ÆµÛ¡ª
¤¤Ã¤È³§¤µ¤ó¤ÎÌÜ¤Ë¤Ï¾×·âÅª¤Ê»Ñ¤ò¤·¤¿¥¤¥ó¥³¤¬±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
¥ª¥ì¥ó¥¸¿§¤Î¤Û¤Ã¤Ú¤¬²Ä°¦¤é¤·¤¤¤¬¡¢ÂÎ¤Ë¤¢¤ë¤Ï¤º¤Î¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î±©ÌÓ¤¬Á´¤¯¤Ê¤¯¡¢¤Û¤Ã¤½¤ê¡£
²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤Î¤À¤í¤¦¤«¡¢¤È»×¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¿´ÇÛ¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¡£2025Ç¯1·î16Æü¡¢X¥æ¡¼¥¶¡¼¤Îmonzo¡Ê¡÷monzo_felt¡Ë¤µ¤ó¤Ï¤³¤Î²èÁü¤È¶¦¤Ë¡¢¤³¤¦Òì¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥ª¥«¥á¥¤¥ó¥³ºî¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
#ÍÓÌÓ¥Õ¥§¥ë¥È¡×
¤Ê¤ó¤È¥³¥ì¡¢ËÜÊª¤Î¥¤¥ó¥³¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÍÓÌÓ¥Õ¥§¥ë¥È¤ÇÀ©ºîÃæ¤ÎºîÉÊ¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡ª
¤½¤¦¤Ï¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¡¢À¸¤¤Æ¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤«¸«¤¨¤Ê¤¤¡£´é¡¢¥ê¥¢¥ë¤¹¤®¤ë......¡£
¡Ö¤É¤¦¤ß¤Æ¤âÀ¸¤¤Æ¤ó¤Î¤è...¡×
monzo¤µ¤ó¤¬¼ê³Ý¤±¤ë¥ê¥¢¥ë¤¹¤®¤ë¥¤¥ó¥³¤Ë¡¢X¾å¤Ç¤Ï14Ëü·ï¤òÄ¶¤¨¤ë¡Ö¤¤¤¤¤Í¡×¡Ê21ÆüÍ¼»þÅÀ¡Ë¤Î¤Û¤«¡¢¤³¤ó¤ÊÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö°ì½ÖÀ¸¼ó¤«¤È»×¤Ã¤Æ¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¾Ç¤Ã¤¿¡×
¡ÖÆ¬Éô¤ÈµÓ¤¬¥ê¥¢¥ë¤Ê¤Î¤ÇÆ¬¤¬º®Íð¤¹¤ëwwwÍÓÌÓ¥Õ¥§¥ë¥Èºî²È¤µ¤ó¤¹¤´¤¤¤Í¡ª¡×
¡Ö¥¦¥ï¡¼¡¼¡ª¡ª¡ª¥Õ¥§¥ë¥È¤ÎÊ¸»ú¤ÏÇ§¼±¤Ç¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¥Õ¥§¥ë¥È¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡¡¤¹¤´¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×
¡Ö¥»¥ó¥·¥Æ¥£¥Ö²èÁü¤¬Èô¤ó¤Ç¤¤¿¤Î¤«¤È»×¤Ã¤¿wwwwwwwwww¤¹¤²¤§ wwwwwwwwww¡×
¡Ö¤¤¡¢¤¤¡¢¤¤¡¢À¸¤¤Æ¤ë...¡ª¡ª¡¡À¸¤¤Æ¤ë...¤Ã¤Ã¡ª¡ª¡ª¡×
¡Ö¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡ª¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡ª¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤·¤¿¡ª¡ª¡ª¡¡´é¥ê¥¢¥ë¤¹¤®¡ª¡×
¡Ö¤¤¤ä¡¢¤É¤¦¤ß¤Æ¤âÀ¸¤¤Æ¤ó¤Î¤è...¡×
¡ÖÀ¨¤¤¤±¤ÉÉÝ¤§¤§¤§¤§¤§¡×
Àä¶«¤Ë¼¡¤°Àä¶«¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤¿monzo¤µ¤ó¤Ï¡¢¥ª¥«¥á¥¤¥ó¥³¤òÃæ¿´¤ËÍÍ¡¹¤Ê¥¤¥ó¥³¤òÍÓÌÓ¥Õ¥§¥ë¥È¤ÇÀ©ºî¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¢¤Î¤Û¤Ã¤½¤ê¤·¤¿¾õÂÖ¤«¤é¡¢ºîÉÊ¤Ï¤É¤¦ÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¡£
17Æü¡¢J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿monzo¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¤Þ¤ºÅÚÂæ¤ËÆùÉÕ¤±¤ò¤·¤Æ¡¢Èø±©¤ò¼è¤ê¤Ä¤±¤ë¤Î¤À¤½¤¦¡£»²¹Í¤Ë²áµîºîÉÊ¤ÎÀ©ºî·Ð²á¤Î²èÁü¤âÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¼¡¤Ë¡¢ÂÎ¤ÎÁ°ÌÌ¤ò¿¢ÌÓ¡£Íã¤ÎÅÚÂæ¤ò¼è¤êÉÕ¤±¤Æ¡¢Íã¤ÈÇØÃæ¤ò¿¢ÌÓ¤¹¤ë¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢´§±©¤òÉÕ¤±¤¿¤é¡¢´°À®¤À¡£
´°À®¤·¤¿»Ñ¤Ï¤â¤¦¡¢º£¤Ë¤âÈô¤ÓÎ©¤Á¤½¤¦¤À¡£
º£²óÂ¿¤¯¤Î¥æ¡¼¥¶¡¼¤ò¶Ã¤«¤»¡¢ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¢¤Î¤Û¤Ã¤½¤ê¥¤¥ó¥³¤â¡¢ºÇ½ªÅª¤Ë¤Ï¤³¤Î¤Õ¤«¤Õ¤«¤Ç¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Ê»Ñ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¡£
monzo¤µ¤ó¤Ïº£²ó¡¢¼«¿È¤ÎÅê¹Æ¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢
¡Ö¤«¤Ê¤ê¥·¥å¡¼¥ë¤Ê²èÁü¤Ê¤Î¤Ç¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤µ¤ì¤ëÊý¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤òµ¡²ñ¤ËºîÉÊ¤ò¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤È´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×
¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£