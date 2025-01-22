¤¤¤¹¡¶Ž¢¥¨¥ë¥Õ¥ß¥ªŽ£ÊªÎ®¶È³¦¤ÎµßÀ¤¼ç¤Ë¤Ê¤ë¤«
»î¾è¤·¤¿¥¨¥ë¥Õ¥ß¥ª¤ÈÉ®¼Ô¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
2024Ç¯4·î1Æü¤«¤éË¡¤ÇÄê¤á¤é¤ì¤¿¡Ö¼«Æ°¼Ö±¿Å¾¤Î¶ÈÌ³¡×¤ËÀ©¸Â¤¬²Ã¤ï¤Ã¤¿¡£»þ´Ö³°Ï«Æ¯¤Î¾å¸Âµ¬À©¤¬2019Ç¯¤«¤é¤ÎÍ±Í½´ü´Ö¤ò·Ð¤Æ»Ü¹Ô¤µ¤ì¡¢Ç¯´Ö¤Î¾å¸Â¤¬960»þ´Ö¤ËÀ©¸Â¤µ¤ì¤¿¡£¤³¤ì¤¬Ï«Æ¯»þ´Ö¤ÎÃ»½Ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÍ¢Á÷Ç½ÎÏ¤¬Äã²¼¤·¡¢²ÙÊª¤¬±¿¤Ù¤Ê¤¯¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤ò·üÇ°¤·¤¿¡ÖÊªÎ®¶È2024Ç¯ÌäÂê¡×¤ÎÈ¯Ã¼¤È¤Ê¤ë¡£
ÊªÎ®¶È³¦¤Ç¤Ï¡¢¸½¿¦¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¹âÎð²½¤â¿Ê¹Ô¤¹¤ë¡£ÆùÂÎÅª¤Ë¤¤Ä¤¯¡¢±¿Å¾¶ÈÌ³¤Ê¤É¤ÎÀº¿ÀÅª¤ÊÈèÏ«ÅÙ¹ç¤¤¤â¹â¤¤¤¬¡¢µëÍ¿¿å½à¤Ï¤³¤³30Ç¯´Ö¡¢¸º¾¯¤Î°ìÅÓ¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿¾õ¶·¤ËÂÐ¤·»ö¶È¼Ô¤Ï¡¢Ï«Æ¯´Ä¶¤ò¸«Ä¾¤·¤Æ½¾¶È°÷¤ÎÉéÃ´¤ò·Ú¸º¤·¤¿¤ê¡¢²Ù¼ç¤Ë¤«¤±¹ç¤Ã¤Æ±¿ÄÂ¤ÎÃÍ¾å¤²¤ò¤ª´ê¤¤¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤Î²ÝÂê¤ËÂÐ¤·Á°¸þ¤¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢ËýÀÅª¤Ê¥É¥é¥¤¥Ð¡¼ÉÔÂ¤Ï²ò¾Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¡¢ÆóÎØ¤äÂèÆó¼ï¡¢¤±¤ó°ú¤Ê¤É¤ò½ü¤¤¤Æ6¤Ä¤Ë¶èÊ¬¤±¤µ¤ì¤ëÊ£»¨¤Ê±¿Å¾ÌÈµöÀ©ÅÙ¤È¤â´Ø·¸¤¹¤ë¡£2007Ç¯¤«¤éÃÊ³¬Åª¤Ë¿Ê¤àË¡²þÀµ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÉáÄÌÌÈµö¤Ç±¿Å¾¤Ç¤¤ë¼ÖÎ¾¡Ê¼ç¤ËÊªÎ®¶È¤Ç¤Ï¥È¥é¥Ã¥¯¡Ë¤¬Âç¤¤¯À©¸Â¤µ¤ì¤¿¤«¤é¤À¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉáÄÌÌÈµö¡õAT¸ÂÄê¤Ç¤â¾è¤ì¤ë¤¤¤¹¡¶¤Î¿··¿¥È¥é¥Ã¥¯¡Ö¥¨¥ë¥Õ¥ß¥ª¡×¤ÎÆâ³°Áõ¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤¹¤ë¡Ê14Ëç¡Ë
ÉáÄÌÌÈµö¤Ç±¿Å¾¤Ç¤¤ë¤¤¤¹¡¶¡Ö¥¨¥ë¥Õ¥ß¥ª¡×
ÉáÄÌÌÈµö¤Ç¾è¤ì¤ë¤³¤È¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
2024Ç¯7·î¡¢¤¤¤¹¡¶¼«Æ°¼ÖËÜ¼Ò¡Ê²£ÉÍ¡Ë¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¨¥ë¥Õ¥ß¥ª¾¦ÉÊÀâÌÀ²ñ¡×¤Î¾ì¤Ç¡¢¤¤¤¹¡¶¼¹¹ÔÌò°÷SVP¾¦ÉÊÅý³çCE³«È¯ÉôÌçVP¤Ç¤¢¤ë¾åÅÄ ¸¬¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Öº£²óÈ¯Çä¤¹¤ë¥¨¥ë¥Õ¥ß¥ª¤Ï¡¢ÉáÄÌÌÈµö¡¢¤·¤«¤âAT¸ÂÄê¤Î¾ò·ï¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â±¿Å¾¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤À¤ì¤Ç¤â¾è¤ì¤ë¾®·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¾åÅÄ¤µ¤ó¤ÏÂ³¤±¤Æ¡¢¡Ö1.9L¥¿¡¼¥Ü¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¡Ü6Â®AT¤Ë¤è¤ë¥È¥ë¥¯¥Õ¥ë¤ÊÁö¤ê¡¢¥¹¥à¡¼¥¹¤Ê²ÃÂ®¡¢¤½¤·¤Æ¥¯¥é¥¹¥È¥Ã¥×¤ÎÇ³ÈñÀÇ½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¿Í¤äÀÑ²Ù¡¢´Ä¶¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¾®·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡×¤È¡¢±¿Å¾¤Î¤·¤ä¤¹¤µ¡¢°·¤¤¤ä¤¹¤µ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£
¥¨¥ë¥Õ¥ß¥ª¤Î³°´Ñ¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¥¨¥ë¥Õ¥ß¥ª¤ÏAT¸ÂÄêÉáÄÌÌÈµö¡ÊGVW3.5tÌ¤Ëþ/ºÇÂçÀÑºÜÎÌ2.0tÌ¤Ëþ/¾è¼ÖÄê°÷10¿Í°Ê²¼¡Ë¤Ç±¿Å¾¤¬¤Ç¤¤ë¤ï¤±¤À¤¬¡¢¤Ê¤¼ÀÑºÜÎÌ¤¬2.0tÌ¤Ëþ¤Ë¸ÂÄê¤µ¤ì¤ë¾®·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤ò¤¤¤¹¡¶¤ÏÈ¯Çä¤·¤¿¤Î¤«¡©
¼ç¤ÊÍýÍ³¤Ï¼¡¤Î2ÅÀ
¡¡§¾¯»Ò¹âÎð²½¤Ë¤è¤ë¼«±Ä±¿Í¢¶È¼Ô¤Î»ö¶È·ÑÂ³ÌäÂê¤Ø¤ÎÂÐ±þ
¢¡§¡ÖÊªÎ®¶È2024Ç¯ÌäÂê¡×¤Ë¤è¤ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼ÉÔÂÌäÂê¤Ø¤ÎÂÐ±þ
¸À¤¦¤Þ¤Ç¤â¤Ê¤¯±¿Í¢¡¦ÊªÎ®¶È¤ÏÆüËÜ·ÐºÑ¤ò²¼»Ù¤¨¤·¤Æ¤¤¤ëÂçÀÚ¤Ê¥é¥¤¥Õ¥é¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ë¡£ÅÓÀä¤¨¤µ¤»¤Æ¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤¤·¡¢¿ÍÅªÉÔÂ¤Ë¤è¤ë¥¹¥¿¥Ã¥¯¤âÈò¤±¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤³¤¦¤·¤¿²ÝÂê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤¤¤¹¡¶¤Ï¡¢ÉáÄÌÌÈµö¡¢¤·¤«¤âAT¸ÂÄêÌÈµö¤Ç¾è¤ì¤ë¾®·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤ÎÈ¯Çä¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢±¿Í¢¡¦ÊªÎ®¶È¤Ë½¾»ö¤Ç¤¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¿þÌî¤òÁý¤ä¤·¡¢¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¡£
¥¨¥ë¥Õ¥ß¥ª¸øÆ»»î¾è¥¤¥ó¥×¥ì¥Ã¥·¥ç¥ó
ÀµÌÌ¤«¤é¸«¤¿¥¨¥ë¥Õ¥ß¥ª¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¤½¤Î¥¨¥ë¥Õ¥ß¥ª¤Ë¸øÆ»¡Ê°ìÈÌÆ»Ï©¤ÈÅÔ»Ô¹âÂ®Æ»Ï©¡Ë¤Ç»î¾è¤·¤¿¡£»î¾è¼Ö¤Ï¡ÖÊ¿¥Ü¥Ç¥£¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥¥ã¥Ö¤Ç¥Õ¥ë¥Õ¥é¥Ã¥È¥í¡¼¡¢¸åÎØ¥À¥Ö¥ë¥¿¥¤¥ä»ÅÍÍ¡×¤È¤¤¤¦ÈÎÇä¤Î¼ç¼´¤È¤Ê¤ë¥°¥ì¡¼¥É¡£ºÇÂçÀÑºÜÎÌ¤Ï1250kg¤Ç¡¢¼ÖÎ¾/ÀÑ²Ù/¾è°÷¤ò´Þ¤á¤¿GVW¡Ê¼ÖÎ¾Áí½ÅÎÌ¡Ë¤Ï3425kg¡£³¹Ãæ¤òÁö¤ë¾®·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤ÎÂ¿¤¯¤¬ºÇÂçÀÑºÜÎÌ¤ÎÈ¾Ê¬¤Û¤É¤ÎÀÑ²Ù¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢º£²ó¤ÏÌó500kg¤Î¥Ð¥é¥¹¥È¤òÀÑºÜ¤·¤Æ»î¾è¤·¤¿¡£
¤Ê¤ª¡¢ÃÏÌÌ¤«¤é²ÙÂæ¤Þ¤Ç¤Î¹â¤µ¤Ï¡Ö¥Õ¥ë¥Õ¥é¥Ã¥È¥í¡¼¤Î¸åÎØ¥À¥Ö¥ë¥¿¥¤¥ä¡×»ÅÍÍ¤Ê¤Î¤Ç830mm¡£¤³¤ì¤¬¡Ö¥Õ¥é¥Ã¥È¥í¡¼¡×¤Ê¤é785mm¤È¤Ê¤ê45mm¤â²¼¤¬¤ë¡£°ìÈÌÅª¤Ê¹ñ»º¾èÍÑ·ÏSUV¤Î±¿Å¾ÀÊ¤Ë¤ª¤±¤ë¥Ò¥Ã¥×¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¡ÊÃÏÌÌ¤«¤é¤ª¿¬¤Þ¤Ç¡Ë¤¬700¡Á750mmÄøÅÙ¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¤¤«¤ËÄã¤¤¤«ÁÛÁü¤Ç¤¤ë¤Ï¤º¤À¡£
¸å¤í¤«¤é¸«¤¿¥¨¥ë¥Õ¥ß¥ª¤Î³°´Ñ¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
ÅëºÜ¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¡ÖRZ4E¡×·¿¤òÌ¾¾è¤ëÄ¾Îó4µ¤Åû1898ccÄ¾Ê®¥¿¡¼¥Ü¤Ç¡¢ºÇ¹â½ÐÎÏ120PS¡Ê3000¡Á3200rpm¡Ë¡¢ºÇÂç¥È¥ë¥¯320N¡¦m¡Ê1600¡Á2000rpm¡Ë¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¡£¥Ü¥¢¡ß¥¹¥È¥í¡¼¥¯Èæ¤Ï1.18¤Î¥í¥ó¥°¥¹¥È¥í¡¼¥¯·¿¡£
¸½»þÅÀ¡¢4¡ß2¤Î¸åÎØ¶îÆ°Êý¼°¤Î¤ß¤À¤¬¡¢»Ô¾ì¤«¤é¤ÎÍ×Ë¾¤òÆ§¤Þ¤¨4¡ß4¤ÎÁ´ÎØ¶îÆ°¡Ê4WD¡ËÊý¼°¤â³«È¯¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¥È¥é¥ó¥¹¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¤ÏÎ®ÂÎ¥È¥ë¥¯¥³¥ó¥Ð¡¼¥¿¡¼Êý¼°¤Î6Â®AT¤Î¤ß¡£Ç³Èñ¿ôÃÍ¤ÏWLTCÁí¹çÃÍ¤Ç10.8km/L¡Ê»Ô³¹ÃÏ9.1km/L¡¢¹Ù³°11.3km/L¡¢¹âÂ®Æ»Ï©11.5km/L¡Ë¡£¼ÂÇ³Èñ¤Ï¤«¤Ê¤êÎÉ¤¯¡¢»î¾èÅÓÃæ¤Ë³ÎÇ§¤·¤¿¼ÖºÜ¤ÎÇ³Èñ·×¤Ç¤Ï¡¢10.6km/L¤òÉ½¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÁ´Ä¹4690mm¡¢Á´Éý1695mm¡¢Á´¹â1960mm¤È4¥Ê¥ó¥Ð¡¼¥µ¥¤¥º¤Ç¡¢¥Û¥¤¡¼¥ë¥Ù¡¼¥¹¤Ï2500Ð¡£ºÇ¾®²óÅ¾È¾·Â¤Ï4.4m¤È·Ú¼«Æ°¼Ö¤Î¥¹¥º¥¡Ö¥¢¥ë¥È¡×¤ÈÆ±¤¸ÃÍ¡£¤³¤Î4.4m¤Î¼Â¸½¤Ë¤ÏÁêÅö¤Ê¤³¤À¤ï¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£Åö½é4.4m°Ê¾å¤ÎÃÍ¤ÇÈÎÇä¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¾¯¤·¤Ç¤â¼è¤ê¤Þ¤ï¤·¤òÎÉ¤¯¤·¤è¤¦¡ª¡×¤È¤¤¤¦°ì¿´¤«¤éÀß·×¤Î80¡ó°Ê¾å¤¬´°Î»¤·¤¿»þÅÀ¤ÇÎ©¤Á»ß¤Þ¤ê¡¢ºÆÀß·×¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£
º£²ó¤Î»î¾è¤Ç¤Ï¶¹¤¤Æ»¤Ë¤âÆþ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¬¡¢¥¿¥¤¥ä¤ÎÀÚ¤ì³Ñ¤¬Âç¤¤¯¥Õ¥í¥ó¥È¤Î¥ª¡¼¥Ð¡¼¥Ï¥ó¥°¤¬Ã»¤¤¤¿¤áÉ¡Àè¤Ï¤É¤³¤Ç¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤³¤ì¤Ï±¿Å¾·Ð¸³¤Î¾¯¤Ê¤¤¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â°Â¿´ºàÎÁ¤Ë¤Ê¤ë¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¼ÖÂÎ¸åÉô¤Ë¤Ï²ÙÂæ¤¬¿¤Ó¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢´·¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤Ï¶¹¤¤¾ì½ê¤Ç¤Î¼è¤ê¤Þ¤ï¤·¤ËÃí°Õ¤¬É¬Í×¤À¡£
¥È¥é¥Ã¥¯¤È¤·¤Æ¤Ï¾è¹ßÀ¤ÎÎÉ¤µ¤âÌ¥ÎÏÅª
¥¨¥ë¥Õ¥ß¥ª¤Î±¿Å¾ÀÊ¤Þ¤ï¤ê¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¤µ¤Ã¤½¤¯±¿Å¾ÀÊ¤Ë¾è¤ê¹þ¤à¡£·»µ®Ê¬¤Î¾®·¿¥È¥é¥Ã¥¯¡Ö¥¨¥ë¥Õ¡×¤è¤ê¤â¥¿¥¤¥ä¥µ¥¤¥º¤ò¾®·Â²½¤·¤¿¤³¤È¤Ç¥·¡¼¥ÈºÂÌÌ¤Î¥Ò¥Ã¥×¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬Äã¤¯¤Ê¤ê¾è¤ê¹þ¤ß¤ä¤¹¤¤¡£¾èÍÑ¼Ö¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ò¥ç¥¤¤È¤Ï¤¤¤«¤Ê¤¤¤¬¡¢°ìÈÌÅª¤Ê¾®·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤è¤ê¤âÄã¤¤¤¿¤á¶ì¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤Ï¹ß¤ê¤ë¤È¤¤âÆ±¤¸¤Ç¡¢¤¿¤È¤¨¤Ð³ê¤ê¤ä¤¹¤¤Ï©ÌÌ¤Ç¤Î¹ß¼Ö»þ¤ÏÃÏÌÌ¤¬¶á¤¤¤È¿´ÍýÅª¤Ê°Â¿´´¶¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ë¡£
¤·¤Ã¤«¤ê¤È¹ø¤ò¤ª¤í¤·Å¬Àµ¤Ê¥É¥é¥¤¥Ó¥ó¥°¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¡ÊÉ®¼Ô¤Î¿ÈÄ¹¤Ï170cm/67kg¡Ë¤ò¤È¤ë¡£¥·¡¼¥È¥Ð¥Ã¥¯¤Ï¥Ð¥±¥Ã¥È·Á¾õ¤ÇÏ¾¹ü¤òÃæ¿´¤Ë¤ä¤µ¤·¤¯Êñ¤Þ¤ì¿´ÃÏÎÉ¤¤¡£¥á¡¼¥¿¡¼Ãæ±ûÉô¤Ë¤Ï7.0¥¤¥ó¥Á¤Î±Õ¾½¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¡¢º¸¤Ë¥¿¥³¥á¡¼¥¿¡¼¡¢±¦¤Ë¥¹¥Ô¡¼¥É¥á¡¼¥¿¡¼¤¬È÷¤ï¤ë¡£¤³¤Î±Õ¾½¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ë¤ÏÇ³Èñ¿ôÃÍ¤Ê¤É¤Î¤Û¤«¡¢¼Ö´Öµ÷Î¥·ÙÊó¤Ê¤É¤ÎÀ©¸æÆâÍÆ¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¡£¾èÍÑ¼Ö¤Ë¶á¤¤¾®·Â¤Î¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤Ë¤Ïº¸±¦ÂÐ¾Î¤ÎÊªÍý¥¹¥¤¥Ã¥Á¡Êº¸¤¬¥»¥ó¥¿¡¼²èÌÌ/¥ª¡¼¥Ç¥£¥ªÎà¡¢±¦¤Ë¼Ö´Öµ÷Î¥·ÙÊó¤Î¼Ö´ÖÄ´À°Îà¡Ë¤¬ÊÂ¤Ö¡£
¥¨¥ë¥Õ¥ß¥ª¤Î¥·¡¼¥È¤Þ¤ï¤ê¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤È¿ÈÂÎ¤Î°ÌÃÖ´Ø·¸¤â¥Ù¥¹¥È¤Ë¶á¤¤¡£¿ÈÂÎ¤Î¤Û¤ÜÃæ±û¤Ë¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤¬½Å¤Ê¤ë¤«¤é¤À¡£¾èÍÑ¼Ö¤Ç¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤ÎÀß·×»×ÁÛ¤À¤¬¡¢¥¨¥ë¥Õ¥ß¥ª¡Ê¤È¥¨¥ë¥Õ¡Ë¤Ç¤Ï¸«»ö¤Ë¤½¤ì¤òÃ£À®¡£¤µ¤é¤ËÄß¤ê²¼¤²¼°¤Î¥Ú¥À¥ëÇÛÃÖ¤âÅ¬Àµ¤À¤Ã¤¿¡£
±¦Â¦¤«¤é¥¢¥¯¥»¥ë¡¢¥Ö¥ì¡¼¥¡¢¤½¤·¤Æ¥Õ¥Ã¥È¥ì¥¹¥È¤ÈÊÂ¤Ó¡¢¥¢¥¯¥»¥ë¥Ú¥À¥ë¤È¥Õ¥Ã¥È¥ì¥¹¥È¤ÏÀµÂÐ¤¹¤ë¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°Ãæ±û°ÌÃÖ¤«¤é¤Û¤Üº¸±¦¶ÑÅù¤ËÇÛÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤â¾èÍÑ¼Ö¤Ç¤ÏÅö¤¿¤êÁ°¤À¤¬¡¢¥¥ã¥Ö¥ª¡¼¥Ð¡¼·¿¥¥ã¥Ó¥ó¤Ç¤Ï¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¥·¥ã¥Õ¥È¤È¥Ö¥ì¡¼¥¥Ú¥À¥ë¤¬´³¾Ä¤·¡¢¥¢¥¯¥»¥ë¥Ú¥À¥ëÂ¦¤Ë¥Ö¥ì¡¼¥¥Ú¥À¥ë¤¬¥ª¥Õ¥»¥Ã¥È¡¢¤Ä¤Þ¤ê¥¢¥¯¥»¥ë¤È¥Ö¥ì¡¼¥¤Î¥Ú¥À¥ë¤¬¤¤¤º¤ì¤â±¦Â¦¤Ë´ó¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£
¥¨¥ë¥Õ¥ß¥ª¤Î¥Ú¥À¥ë¤Þ¤ï¤ê¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¸·Ì©¤Ë¤Ï¥¨¥ë¥Õ¥ß¥ª¡Ê¥¨¥ë¥Õ¡Ë¤â±¦Â¦¤Ë¼ã´³¥ª¥Õ¥»¥Ã¥È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢¶¥¹ç¼Ö¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¥ª¥Õ¥»¥Ã¥ÈÎÌ¤Ï¾¯¤Ê¤¯¡¢¤µ¤é¤Ë²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¥Ö¥ì¡¼¥¥Ú¥À¥ë¤ÎÌÌÀÑ¤òÂç¤¤¯¤·¤Ä¤Ä¡¢¤µ¤é¤ËÎ¾¥Ú¥À¥ë¤Î¹â¤µ¤ä¼è¤êÉÕ¤±³ÑÅÙ¤Ëº¹¤ò¤Ä¤±¡¢Æ§¤ß´Ö°ã¤¤¤òÍÞ¤¨¤ëÀß·×»×ÁÛ¤òºÎ¤êÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤¦¤·¤¿¿Í¤Ë´ó¤êÅº¤¦HMI¡ÊHuman Machine Interface¡ËÀß·×»×ÁÛ¤Ï¤¤¤¹¡¶¤¬ÆÀ°Õ¤È¤¹¤ëÊ¬Ìî¤À¤¬¡¢¤¸¤Ä¤Ï¸½¹Ô¥¨¥ë¥Õ¤Î¼ÖÎ¾·×²è¤Î»þÅÀ¤Ç¥¨¥ë¥Õ¥ß¥ª¤Ø¤ÎÈ¯Å¸¤â¹ÍÎ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£²þ¤á¤ÆÄ¹´üÅª¤Ê»ëÌî¤Î¹¤µ¤Ë´¶¿´¤·¤¿¡£
ÎÉ¤¤°ÕÌ£¤ÇÍ½ÁÛ¤òÎ¢ÀÚ¤ë¡¢Í¾Íµ¤Î¤¢¤ëÈ¯¿ÊÀÇ½
¥¨¥ë¥Õ¥ß¥ª¤ÎAT¥»¥ì¥¯¥¿¡¼¡£¥ª¡¼¥È¥Þ¼Ö¤Ê¤Î¤ÇAT¸ÂÄêÌÈµö¤Ç¤â±¿Å¾²ÄÇ½¤À¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
AT¥»¥ì¥¯¥¿¡¼¤òD¥ì¥ó¥¸¤ËÆþ¤ì¤æ¤Ã¤¯¤ê¥¢¥¯¥»¥ë¥Ú¥À¥ë¤òÆ§¤ß¹þ¤à¡£º£²ó¤ÏÀÑ²Ù¤Î²ÙÊø¤ìÍÞÀ©¤òÁÛÄê¤·¤Æ¡¢²ÃÂ®ÅÙ¤Ï0.15GÄøÅÙ¤ËÍÞ¤¨¤ÆÈ¯¿Ê¤¹¤ë¡£Á°½Ò¤Î¤è¤¦¤Ëº£²ó¤Î»î¾è¤ÏÌó500kg¤Î¥Ð¥é¥¹¥È¤òÀÑ²Ù¤È¤·¤ÆÀÑºÜ¤·¤¿¾õÂÖ¤Ç¤ÎÁö¹Ô¤Ê¤Î¤ÇGVW¤ÏÌó2.6t¤È¥Õ¥ë¥¹¥Ú¥Ã¥¯BEV¤ÎSUV¥â¥Ç¥ëÊÂ¤Ë½Å¤¤¡£
ºÇ¿·¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸¡¼¤¬ÅêÆþ¤µ¤ì¤¿RZ4E·¿¤È¤Ï¤¤¤¨ÇÓµ¤ÎÌ¤Ï1898cc¤À¡£¥¹¥Ú¥Ã¥¯¤Ë¤·¤Æ¤â120PS¡Ê3000¡Á3200rpm¡Ë¤À¤«¤é´üÂÔ¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢6Â®AT¤Î¥È¥ë¥¯¥³¥ó¥Ð¡¼¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¿¡¼¸ú²Ì¤ò¾å¼ê¤¯°ú¤½Ð¤·¡¢¶Ã¤¯¤Û¤É¥¹¥à¡¼¥¹¤ÊÈ¯¿Ê²ÃÂ®¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡£
¤´Â¸¤¸¤Î¤È¤ª¤ê²ÃÂ®ÎÏ¤Ï¥¨¥ó¥¸¥ó¥È¥ë¥¯¤¬Âç¤¤¯º¸±¦¤¹¤ë¡£¤½¤Î¤¿¤á¡¢¥¨¥ë¥Õ¥ß¥ªÍÑ¤ÎRZ4E·¿¤Ç¤ÏºÇÂç¥È¥ë¥¯¤ò320N¡¦m¤ËÀßÄê¤·¤Ê¤¬¤é¡¢1600¡Á2000rpm¤È¤¤¤¦¾®·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤Î¾ïÍÑ°è¤Ç¹Ê¤ê½Ð¤¹ÆÃÀ¤Ë¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¥®¥äÃÊ¤Ë¤·¤Æ2¡Á6Â®¡¢Â®ÅÙ¤Ë¤·¤ÆÌó20¡Á80km/hÄ¶¤Ë¤¢¤¿¤ë¡£
¾®ÇÓµ¤ÎÌ¤ÇÉÔÍø¤ÊÉôÊ¬¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Ç¯¤òÄÉ¤¦¤´¤È¤Ë¸·¤·¤µ¤òÁý¤¹ÇÓ½Ð¥¬¥¹µ¬À©¤Ë¤è¤êºòº£¤Î¥¯¥ê¡¼¥ó¥Ç¥£¡¼¥¼¥ë¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï¥¿¥¤¥ä1²óÅ¾ÌÜ¤ÎÄãÂ®¥È¥ë¥¯¤¬ºÙ¤¯¤Ê¤ë¡£¥¨¥ó¥¸¥ó¥¢¥¦¥È¤Î»þÅÀ¤«¤éNOx¡ÊÃâ²½»À²½Êª¡Ë¤òÍÞ¤¨¤Ë¤«¤«¤ë¤«¤é¤À¡£
¤½¤ÎÅÀRZ4E·¿¤Ç¤ÏVG¥¿¡¼¥Ü¤È¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë°ìµ¤Ç³¾Æ¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ÇÄãÂ®¥È¥ë¥¯¤òÁý¶¯¤·ÂÐ±þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¹â²¹Ç³¾Æ¤ËÈ¼¤Ã¤ÆNOx¤¬Â¿¤¯ÇÓ½Ð¤µ¤ì¤ë¤Î¤ÇSCR¡ÊSelective Catalytic Reduction¡§ÁªÂò¼°´Ô¸µ¡Ë¿¨ÇÞ¤Ç¶¯ÎÏ¤Ë½üµî¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤µ¤é¤ËSCR¿¨ÇÞËÜÂÎ¤â¥É¡¼¥¸¥ó¥°¥â¥¸¥å¡¼¥ë¤òºÇÅ¬ÇÛÃÖ¤È¤·¤Ä¤Ä¡¢½üµîÇ½ÎÏ¤òÁý¶¯¤¹¤ë¤Ê¤ÉÆüËÜ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÄãÂ®Áö¹Ô¥·¡¼¥ó¤¬Áý¤¨¤ë¥¨¥ë¥Õ¥ß¥ªÍÑ¤È¤·¤ÆÀìÍÑÀß·×¤ò»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢1Â®¤Î¶îÆ°ÎÏ¤ÏGVW3.5t¤ËÂÐ¤·¤Æ¤æ¤È¤ê¤¢¤ë16kN°Ê¾å¤¢¤ê¡¢»Ô³¹ÃÏ¤ÇÂ¿ÍÑ¤¹¤ë20km/h¤«¤é80km/h¤¢¤¿¤ê¤Þ¤Ç¤Î¹âÂ®°è¤Þ¤Ç¥Õ¥é¥Ã¥È¤Ê¶îÆ°ÎÏ¤ò½Ð¤·Â³¤±¤ë¡£¤è¤Ã¤Æ¡¢¾å¤êºä¤Ë¤µ¤·¤«¤«¤Ã¤Æ¤â¥¢¥¯¥»¥ë³«ÅÙ¤ò¾¯¤·¿¼¤¯¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¼ºÂ®¤¹¤ë¤³¤È¤Ê¤¯ÅÐ¤êÀÚ¤ë¡£
ÀÅ½ÍÀ¤â¹â¤¯¡¢¾èÍÑ¼Ö¤Ë¶á¤¤¾è¤êÌ£
¥ê¥ä¤Î¥µ¥¹¥Ú¥ó¥·¥ç¥ó¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
ÀÅ½ÍÀ¤â¹â¤¯¡¢Äã¿¶Æ°¡£RZ4E·¿¤Ï¥Ô¥Ã¥¯¥¢¥Ã¥×¸þ¤±¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¹Ã¹â¤¤Ç³¾Æ²»¤¬ÌÜÎ©¤¿¤Ê¤¤¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï³Ñ¤Î¤È¤ì¤¿²»°è/²»ÎÌ¤È¤âÍÞ¤¨¤é¤ì¤¿¥Þ¥¤¥ë¥É¤ÊÇ³¾Æ²»¤¬¥·¡¼¥È²¼¤«¤éÈù¤«¤Ë¼ª¤ËÆÏ¤¯ÄøÅÙ¤Ë¼ý¤Þ¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢¥¹¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¥Ö¡¼¥¹¥È»þ¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¥¿¡¼¥Ó¥ó²»¡Ê¥¿¡¼¥Ó¥ó¤Ï±¿Å¾ÀÊ¤Î¤Û¤Ü¿¿²¼¤ËÇÛÃÖ¡Ë¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡£¤µ¤é¤Ë¿¶Æ°¼þ´ü¤â¾®¤µ¤¯¡¢¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¤ä³Æ¥Ú¥À¥ë¤Ø¤Î±Æ¶Á¤â¤ï¤º¤«¤À¡£
¥¢¥¯¥»¥ë³«ÅÙ50¡óÄøÅÙ¤ËÍÞ¤¨¥È¥ë¥¯¥«¡¼¥Ö¤òÌ£¤ï¤¦¡£1600¡Á2000rpm¤Î´Ö¤Ç320N¡¦m¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤¬2000rpm¤òÄ¶¤¨¤Æ¤âÂç¤¤Ê¥È¥ë¥¯¤ÎÍî¤Á¹þ¤ß¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ìÄê¤Î²ÃÂ®ÅÙ¤òÊÝ¤Á¤ä¤¹¤«¤Ã¤¿¡£¤è¤Ã¤ÆÂ®ÅÙ¤Î°Ý»ý¤â¤·¤ä¤¹¤¤¡£¤³¤³¤ÏÄß¤ê²¼¤²¤Ê¤¬¤é¼è¤êÉÕ¤±³ÑÅÙ¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¥¢¥¯¥»¥ë¥Ú¥À¥ë¤ÎÀ®²Ì¤Ç¤¢¤ê¸ú²Ì¤À¡£
¥¥ã¥Ö¥ª¡¼¥Ð¡¼·¿¤Î¥Ú¥À¥ë°ÌÃÖ¤Ï¹½Â¤¾å¡¢Æ§¤ß¤ª¤í¤¹¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤À¤¬¥¨¥ë¥Õ¥ß¥ª¤Ç¤Ï¶ËÎÏ¡¢¤«¤«¤È¤ò¾²¤ËÃå¤±¤Æ¡¢¤¯¤ë¤Ö¤·¤Ç³«ÅÙ¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¾èÍÑ¼Ö¥é¥¤¥¯¤ÊÊý¼°¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ê¤é¥¥ã¥Ö¥ª¡¼¥Ð¡¼·¿¤Î±¿Å¾¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë´·¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¤â¥¹¥à¡¼¥¹¤ÊÈ¯¿Ê¤ÈÁýÂ®¤¬¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢ÀÑ²Ù¤Ø¤Î²Ã³²À¤ÏÂç¤¤¯ÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£
À©Æ°ÎÏ¤Ë¤âÍ¾Íµ¤¬¤¢¤ë¡£¸Â¤é¤ì¤¿¾ò·ï²¼¤Ç¤Î»î¾è¤À¤Ã¤¿¤Î¤ÇÀäÂÐÅª¤ÊÀ©Æ°Ç½ÎÏ¤ÏÂÎ´¶¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¥¨¥ë¥Õ¥ß¥ª¥·¥ê¡¼¥º¤ÎºÇÂçÀÑºÜÎÌ¤Ç¤¢¤ë1.35tÀÑºÜ¤Ç¤â½½Ê¬¤ÊÀ©Æ°ÎÏ¤¬¤¢¤ë¤È¡¢³«È¯¤òÃ´Åö¤·¤¿µ»½Ñ¼Ô¤ÏÅú¤¨¤¿¡£
¤È¤¯¤ËÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Æü¾ïÎÎ°è¤ÇÂ¿ÍÑ¤¹¤ë60km/h°Ê²¼¤Ç¤ÎÀ©Æ°ÎÏÄ´À°¤À¡£ºÙ¤ä¤«¤ÊÆ§ÎÏ¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤ò¼õ¤±ÉÕ¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤é¡¢ÉÔ°Õ¤ËÀ©Æ°ÎÏ¤¬Î©¤Á¾å¤¬¤ë¥«¥Ã¥¯¥ó¥Ö¥ì¡¼¥¤Ë¤Ê¤ê¤Ë¤¯¤¤¡£
¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤âÍÑ°Õ
°ìÈÌ¥æ¡¼¥¶¡¼¸þ¤±¤È¤·¤Æ¡¢¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¤Î¥Ù¡¼¥¹¥·¥ã¡¼¥·¤È¤Ê¤ë¡ÖTravio¡×¤âÍÑ°Õ¤¹¤ë¡ÊÉ®¼Ô»£±Æ¡Ë
¥¨¥ë¥Õ¥ß¥ª¤Ç¤Ï¡¢ÀäÂÐÅª¤ÊÀÑºÜÎÌ¤è¤ê¤â¾è¼Ö¿Í¿ô¤ä²÷Å¬À¤Ë¤³¤À¤ï¤ë¥æ¡¼¥¶¡¼¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Â¿¿Í¿ô¾è¼Ö¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¥À¥Ö¥ë¥¥ã¥Ö¡×¡ÊºÇÂçÄê°÷6Ì¾¡Ë¤ä¡¢±¿Å¾ÀÊ¤È½õ¼êÀÊ¤Î¸å¤Ë300mm¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò³ÎÊÝ¤·¤¿¡Ö¥¹¥Ú¡¼¥¹¥¥ã¥Ö¡×¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¹¤ë¡£
¥¨¥ë¥Õ¥ß¥ª¤ÎÈÎÇä¤Ï¹¥Ä´¤Ç¡¢È¯É½¤«¤éÌó4¥«·î¤È¤Ê¤ë2024Ç¯11·îËö¸½ºß¤Ç1500Âæ°Ê¾å¤ò¼õÃí¡£ÆâÌõ¤Ï¡¢Âç¼ê»ö¶È¼Ô¤Î¥ê¥Ô¡¼¥È¥æ¡¼¥¶¡¼¤¬Ìó700Âæ¡¢¿·µ¬¤¬Ìó100Âæ¡£°ìÈÌ»ö¶È¼Ô/¸Ä¿Í»ö¶È¼ç¤¬Ìó550Âæ/Ìó150Âæ¤È¤¤¤¦¡£
Web¥µ¥¤¥È¡ÖELFmio¥¹¥È¥¢¡×ÀìÇä¥â¥Ç¥ë¤â¤¢¤ë¡£ÀìÍÑ¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¥ê¡¼¥¹¥×¥é¥ó¤Î¡ÖG.O.A.T.¥×¥é¥ó¡×¤Ç¤Ï·î³Û¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¥ê¡¼¥¹ÎÁ¤¬¤º¤Ã¤ÈÄê³Û¤Ç¡¢ºÇÄ¹9Ç¯´Ö¤Î¥ê¡¼¥¹¤¬ÁÈ¤á¤ë¡£9Ç¯´Ö¤ÎÄ¹´ü¼«Æ°¼ÖÊÝ¸±¤âÍÑ°Õ¤·¤¿¡£
ÅìÍÎ·ÐºÑ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¡Ö¼«Æ°¼ÖºÇÁ°Àþ¡×¤Ï¡¢¼«Æ°¼Ö¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥Û¥Ã¥È¤Ê¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¥¿¥¤¥à¥ê¡¼¤ËÇÛ¿®¡ª µ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
¤µ¤é¤Ë¥¨¥ë¥Õ¥ß¥ª¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥¨¥ë¥Õ¥ß¥ªEV¡×¤È¤·¤ÆBEV¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤¹¤ë¡£¥¨¥ë¥Õ¥ß¥ª¤ÈÆ±¤¸¼ÖÎ¾Áí½ÅÎÌ3.5tÌ¤Ëþ¤ÇºÇÂçÀÑºÜÎÌ¤Ï1050kg¡Ê¥¨¥ë¥Õ¥ß¥ªÈæ¢¥300kg¡Ë¡¢Æó¼¡¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼ÍÆÎÌ40kWh¡¢AER¡Ê°ì½¼ÅÅ¤¢¤¿¤ê¤ÎÁö¹Ô²ÄÇ½µ÷Î¥¡Ë¤ÏWLTCÃÍ¤Ç115km¡£ÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤¿2024Ç¯1·î¤«¤é7·îËö¤Î»þÅÀ¤Ç¿ô½½Âæ¤Î¼õÃí¤¬¤¢¤ë¡Ê¤¤¤¹¡¶¹ÊóÉô¡Ë¤È¤¤¤¦¡£
2024Ç¯11·î¡¢¤¤¤¹¡¶¤Ï°ìÈÌ¥æ¡¼¥¶¡¼¸þ¤±¤È¤·¤Æ¡ÖTravio¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¥ã¥ó¥Ô¥ó¥°¥«¡¼¤Î¥Ù¡¼¥¹¥·¥ã¡¼¥·¤È¤Ê¤ë¤Ù¤¯¡¢¥¥ã¥Ö¥Á¥ë¥È¤»¤º¤Ë¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤¬¤Ç¤¤ëÀìÍÑ¥·¥ã¡¼¥·¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¥¨¥ë¥Õ¥ß¥ª¤À¡£¤³¤Á¤é¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÏÉ®¼Ô¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÀ¾Â¼Ä¾¿Í¤Î¡Ø¾è¤êÊª¸«Ê¹Ï¿¡Ù¡×¤Ç¤´³ÎÇ§¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
±¿Í¢¤äÊªÎ®¶È¤Ë½¾»ö¤¹¤ë¥É¥é¥¤¥Ð¡¼¤Î¿þÌî¤òÁý¤ä¤·¡¢¼Ò²ñ¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¥¨¥ë¥Õ¥ß¥ª¤È¤Î¤Õ¤ì¤¢¤¤¤Ï¤¸¤Ä¤Ë¼Â¤ê¤¢¤ë¤â¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
¡ÊÀ¾Â¼ Ä¾¿Í ¡§ ¸òÄÌ¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¡Ë