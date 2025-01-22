【英国】
公共部門ネット負債（12月）16:00
予想　N/A　前回　112.0億ポンド（公共部門ネット負債)

【南アフリカ】
消費者物価指数（12月）17:00
予想　N/A　前回　0.0%（前月比)
予想　N/A　前回　2.9%（前年比)

小売売上高（11月）20:00
予想　N/A　前回　6.3%（前年比)

【米国】
MBA住宅ローン申請指数（01/11 - 01/17）21:00
予想　N/A　前回　33.3%（前週比)

景気先行指数（12月）23日00:00
予想　-0.1%　前回　0.3%（前月比)

【カナダ】
鉱工業製品価格（12月）22:30
予想　N/A　前回　0.6%（鉱工業製品価格・前月比)
予想　N/A　前回　-0.5%（原材料価格指数・前月比)

※予定は変更することがあります