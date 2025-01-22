　22日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比310円高の3万9270円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

40713.84円　　ボリンジャーバンド3σ
40230.02円　　ボリンジャーバンド2σ
39746.21円　　ボリンジャーバンド1σ
39270.00円　　22日夜間取引終値
39265.00円　　一目均衡表・基準線
39262.40円　　25日移動平均
39065.00円　　一目均衡表・転換線
39027.98円　　21日日経平均株価現物終値
38982.13円　　75日移動平均
38885.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38856.00円　　5日移動平均
38795.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38778.59円　　ボリンジャーバンド-1σ
38636.45円　　200日移動平均
38294.78円　　ボリンジャーバンド2σ
37810.96円　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース