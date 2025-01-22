日経225先物テクニカルポイント（22日夜間取引終了時点）
22日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比310円高の3万9270円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
40713.84円 ボリンジャーバンド3σ
40230.02円 ボリンジャーバンド2σ
39746.21円 ボリンジャーバンド1σ
39270.00円 22日夜間取引終値
39265.00円 一目均衡表・基準線
39262.40円 25日移動平均
39065.00円 一目均衡表・転換線
39027.98円 21日日経平均株価現物終値
38982.13円 75日移動平均
38885.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38856.00円 5日移動平均
38795.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38778.59円 ボリンジャーバンド-1σ
38636.45円 200日移動平均
38294.78円 ボリンジャーバンド2σ
37810.96円 ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
40713.84円 ボリンジャーバンド3σ
40230.02円 ボリンジャーバンド2σ
39746.21円 ボリンジャーバンド1σ
39270.00円 22日夜間取引終値
39265.00円 一目均衡表・基準線
39262.40円 25日移動平均
39065.00円 一目均衡表・転換線
39027.98円 21日日経平均株価現物終値
38982.13円 75日移動平均
38885.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
38856.00円 5日移動平均
38795.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
38778.59円 ボリンジャーバンド-1σ
38636.45円 200日移動平均
38294.78円 ボリンジャーバンド2σ
37810.96円 ボリンジャーバンド3σ
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