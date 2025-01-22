¡Ö°ì¹ñ¤ÎÂåÉ½¼º³Ê¡×¤Îßà°õ¤ò²¡¤µ¤ì¤¿ÀÐÇËÆâ³Õ¤Î»Ù»ýÎ¨Äã²¼¤¬µÞ²ÃÂ®¡Ä¡ªÅÔµÄÁª¡õ»²±¡Áª¤Ï²õÌÇÅª¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Ëµ¯¤³¤ê¤¦¤ë¡ÖºÇ°¤Î¥·¥Ê¥ê¥ª¡×
ºòÇ¯10·î27Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿½°µÄ±¡Áªµó¤Ç¡¢Í¿ÅÞ¤Î¼«Ì±ÅÞ¤È¸øÌÀÅÞ¤Ï²áÈ¾¿ô¤ËÃ£¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£ÀÐÇË¼óÁê¤Ï¡¢¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤È¤¤¤¦¾õ¶·¤ÇÆüËÜ¤ÎÂÉ¼è¤ê¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£°ìÉô¤ÎÌîÅÞ¤Î¶¨ÎÏ¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Ë¡°Æ¤òÄÌ¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¶ì¤·¤¤¾õ¶·¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
ÄãÌÂ¤òÂ³¤±¤ëÆâ³Õ»Ù»ýÎ¨
2025Ç¯¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢ÀÐÇËÆâ³Õ¤Î»Ù»ýÎ¨¤ÏÄãÌÂ¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Þ¥¹¥³¥ß¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æâ³Õ»Ù»ýÎ¨¡¦ÉÔ»Ù»ýÎ¨¤Ï¡¢41.4¡Ê¡Ý0.7¡Ë¡ó¡¦55.2¡Ê+2.8¡Ë¡ó¡ÊJNN¡Ò1·î4¡¢5Æü¡Ó¡Ë¡¢28.2¡Ê+1.4¡Ë¡ó¡¦40.3¡Ê¡Ý1.0¡Ë¡ó¡Ê»þ»öÄÌ¿®¡Ò10¡Á13Æü¡Ó¡Ë¡¢39¡Ê¡Ü1¡Ë¡ó¡¦40¡Ê¡Ü2¡Ë¡ó¡ÊNHK¡Ò11¡Á13Æü¡Ó¡Ë¡¢28¡Ê¡Ý2¡Ë¡ó¡¦53¡Ê¡Þ0¡Ë¡ó¡ÊËèÆü¿·Ê¹¡Ò18¡¢19Æü¡Ó¡Ë¡¢40¡Ê¡Ü1¡Ë¡ó¡¦46¡Ê¡Ý2¡Ë¡ó¡ÊÆÉÇä¿·Ê¹¡Ò17¡Á19Æü¡Ó¡Ë¡¢33¡Ê¡Ý6¡Ë¡ó¡¦51¡Ê¡Ü8¡Ë¡ó¡ÊÄ«Æü¿·Ê¹¡Ò18¡¢19Æü¡Ó¡Ë¤Ç¤¢¤ë¡£¤¤¤º¤ì¤âÉÔ»Ù»ýÎ¨¤Î¤Û¤¦¤¬»Ù»ýÎ¨¤è¤ê¤â¹â¤¤¡£
ºÇ¸å¤ÎÄ«Æü¿·Ê¹¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢»Ù»ýÎ¨¤Ï¼ã¤¤À¤Âå¤Ç¤È¤¯¤ËÄã¤¯¡¢18¡Á29ºÐ¤È30Âå¤Ç¤Ï20¡ó°Ê²¼¤Ç¤¢¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢ÀÐÇË¼óÁê¤Î¡Ö¤è¤¤¤È¤³¤í¡×¤È¡Ö¤è¤¯¤Ê¤¤¤È¤³¤í¡×¤ÎÁªÂò¤Ç¤Ï¡¢Á°¼Ô¤Ç¤Ï¡¢À¯¼£ÍýÇ°10¡ó¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×2¡ó¡¢ÂÐÏÃ¤Î»ÑÀª15¡ó¡¢¥¤¥á¡¼¥¸7¡ó¡¢ÆÃ¤Ë¤Ê¤¤64¡ó¤Ç¤¢¤ë¡£¸å¼Ô¤Ç¤Ï¡¢À¯¼£ÍýÇ°11¡ó¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×23¡ó¡¢ÂÐÏÃ¤Î»ÑÀª17¡ó¡¢¥¤¥á¡¼¥¸19¡ó¡¢ÆÃ¤Ë¤Ê¤¤27¡ó¤Ç¤¢¤ë¡£
¹ñÌ±¤Ï¡¢ÀÐÇË¤Ë¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤¬·çÇ¡¤·¡¢¥¤¥á¡¼¥¸¤¬ÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤È´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ì¤¬Äã»Ù»ýÎ¨¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¤È¤¯¤Ë¥¤¥á¡¼¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢³¤³°¤Ç¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¤Ê¤É¡¢°ì¹ñ¤ÎÂåÉ½¤È¤·¤Æ¤Ï¼º³Ê¤Ê¾ìÌÌ¤¬²¿ÅÙ¤â¥Æ¥ì¥Ó²èÌÌ¤Ç¸«¤»¤Ä¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅÀ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢°ÂÇÜ¸µ¼óÁê¤È¤ÎÍîº¹¤ÏÍ¾¤ê¤Ë¤âÂç¤¤¯¡¢¤½¤â¤½¤âÁíÍýÂç¿Ã¤ÎºÂ¤Ë½¢¤¯¤³¤È¤ò¤¤Á¤ó¤È½àÈ÷¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤É¤¦¤«µ¿¤ï¤·¤¯¤Ê¤ë¡£ÉþÁõ¤ä¥Þ¥Ê¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃí°Õ¤¹¤ëÂ¦¶á¤â¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¢¤í¤¦¤«¡£
¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤Î·çÇ¡¤Ë¹ñÌ±¤Ï²×Î©¤Á
ÆÉÇä¿·Ê¹À¤ÏÀÄ´ºº¤Ï¡ÖÀÐÇË¼óÁê¤Ï¡¢À¯¸¢±¿±Ä¤Ç»ØÆ³ÎÏ¤òÈ¯´ø¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤«¡¢»×¤¤¤Þ¤»¤ó¤«¡×¤ÈÀßÌä¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¡Ö»×¤¦¡×¤Ï24¡ó¤Ë²á¤®¤º¡¢¡Ö»×¤ï¤Ê¤¤¡×¤¬64¡ó¤Ë¤Î¤Ü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Í¿ÅÞ»Ù»ýÁØ¤Ç¤â¡¢¡Ö»×¤¦¡×40¡ó¡¢¡Ö»×¤ï¤Ê¤¤¡×45¡ó¤Ç¡¢ÌîÅÞ»Ù»ýÁØ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì14¡ó¡¦83¡ó¡¢ÌµÅÞÇÉÁØ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤ì¤¾¤ì18¡ó¡¦70¡ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤ÎÅÀ¤Ï¡¢¾åµ¤ÎÄ«Æü¿·Ê¹¤ÎÄ´ºº¤È°ìÃ×¤¹¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¢¤ê¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤Î·çÇ¡¤ò¹ñÌ±¤Ï´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤À¤«¤é¤³¤½¡¢¼óÁê¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È¤Ë¹ñÌ±¤Ï²×Î©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤â¸À¤¨¤è¤¦¡£
¤½¤ÎÅÀ¤Ç¤Ï¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤È¤Î¶¨ÎÏ¤¬É¬Í×¤À¤¬¡¢¡Ö103Ëü±ß¤ÎÊÉ¡×¤ÎÌäÂê¤¬¾ÇÅÀ¤À¤¬¡¢Í¿ÅÞ¤Ï2025Ç¯ÅÙ¤ÎÀÇÀ©²þÀµÂç¹Ë¤Ë123Ëü±ß¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¤ÈÌÀµ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Ï178Ëü±ß¤Ø¤Î°ú¤¾å¤²¤òµá¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
Ä´ºº¤Ç¤Ï¡¢123Ëü±ß¤¬ÂÅÅö28¡ó¡¢¤µ¤é¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¤Ù¤54¡ó¡¢103Ëü±ß¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤è¤¤11¡ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Í¿ÅÞ»Ù»ý¼Ô¤Ç¤â¡¢123Ëü±ß¤¬ÂÅÅö40¡ó¡¢¤µ¤é¤Ë°ú¤¾å¤²¤ë¤Ù¤39¡ó¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¡ÖÀ¯¼£¤È¥«¥Í¡×¤ÎÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼«Ì±ÅÞ¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÂÐ±þ¤ò½½Ê¬¤À¤È»×¤¦¤«¤É¤¦¤«¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö»×¤¦¡×¤Ï9¡ó¤Ë¤È¤É¤Þ¤ê¡¢¡Ö»×¤ï¤Ê¤¤¡×¤¬86¡ó¤Ë¤Î¤Ü¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
°Ê¾å¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢À¤ÏÀÄ´ºº¤Î·ë²Ì¤ò¾ÜºÙ¤Ë¸¡Æ¤¤¹¤ë¤È¡¢ÀÐÇËÀ¯¸¢¤Î»Ù»ýÎ¨¤¬ÂçÉý¤Ë¸þ¾å¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê´üÂÔ¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£
º£Ç¯¹Ô¤ï¤ì¤ëÅÔµÄÁª¤Î¹ÔÊý
º£Ç¯¤Î²Æ¤Ë¤Ï¡¢ÅÔµÄ²ñÁªµó¤È»²µÄ±¡Áªµó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£Î¾Áªµó¤¬Æ±¤¸Ç¯¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢12Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤Ç¤¢¤ë¡£4Ç¯¤´¤È¤ÎÅÔµÄÁª¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡£
2009Ç¯¡¢»ä¤ÏËãÀ¸Æâ³Õ¤Î³ÕÎ½¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢7·î¤ÎÅÔµÄÁª¤ÇÌ±¼çÅÞ¤¬20µÄÀÊ¤òÁý¤ä¤·¡¢Âè°ìÅÞ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ÎÄ¾¸å¤Î8·î¤Î½°µÄ±¡Áªµó¤Ç¤ÏÌ±¼çÅÞ¤¬308µÄÀÊ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦ÃÏ³ê¤êÅª¾¡Íø¤ÇÀ¯¸¢¸òÂå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ÅÔµÄ²ñÁªµó¤È½°µÄ±¡Áªµó¤¬Ï¢Æ°¤·¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
2013Ç¯¤Ï¡¢6·î¤ÎÅÔµÄÁª¤â7·î¤Î»²µÄ±¡Áª¤â¼«Ì±ÅÞ¤¬¾¡Íø¤·¤¿¡£2017Ç¯¤Ï¡¢7·î¤ÎÅÔµÄÁª¤Ç¾®ÃÓÉ´¹ç»Ò¤ÎÎ¨¤¤¤ëÅÔÌ±¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Î²ñ¤¬Ìö¿Ê¤·¤Æ¼«Ì±ÅÞ¤Ï²áµîºÇÄã¤Î23µÄÀÊ¤ËÅ¾Íî¤·¤¿¡£10·î¤Î½°µÄ±¡Áª¤Ç¤Ï¾®ÃÓ¤Î´õË¾¤ÎÅÞ¤¬¼ºÂ®¤·¤¿¤¿¤á¡¢¼«¸ø¤Ï3Ê¬¤Î2¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤¿¡£
2017Ç¯7·î¤ÎÅÔµÄÁª¤Ç¤Ï¡¢¼«Ì±ÅÞ¤ÏÂè°ìÅÞ¤Ë¤Ê¤ê¡¢10·î¤Î½°±¡Áª¤Ç¤Ï¼«Ì±ÅÞ¤¬Ã±ÆÈ²áÈ¾¿ô¤ò°Ý»ý¤·¤¿¡£
¤Ç¤Ï¡¢º£Ç¯¤Î6¡Á7·î¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ëº£Ç¯¤ÎÅÔµÄ²ñÁªµó¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¡£
ÅÔµÄ²ñ¼«Ì±ÅÞ¤Ç¤Ï¡¢¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼·ô¼ýÆþ¤òÀ¯¼£»ñ¶âÊó¹ð½ñ¤ËµºÜ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¡¢²ñ·×ÀÕÇ¤¼Ô¤¬Î¬¼°µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¡£¹ñ²ñµÄ°÷¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆ±¤¸ÌäÂê¤¬¾ÇÅÀ¤Ë¤Ê¤ê¡¢Âç¤¤ÊÀ¯¼£ÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¼þÃÎ¤ÎÄÌ¤ê¤Ç¤¢¤ë¡£¤³¤ÎÌäÂê¤Ç¡¢°ÂÇÜÇÉ¤¬²õÌÇÅª¤ÊÂÇ·â¤ò¼õ¤±¤¿¤¿¤á¤Ë¡¢º£¤ÎÀÐÇËÀ¯¸¢¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¤è¤¤¡£
º£¤«¤éÈ¾Ç¯Â¤é¤º¤Î´Ö¤ËÅÔµÄ²ñÁªµó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£¤³¤ÎÎ¢¶âÌäÂê¤¬Âç¤¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¤³¤È¤ÏÉ¬Äê¤Ç¤¢¤ë¡£ÅÔµÄ²ñ¼«Ì±ÅÞ¤Ï¡¢À¯¼£ÃÄÂÎ¤È¤·¤Æ¤Ï²ò»¶¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò·è¤á¡¢Ëë°ú¤¤ò¿Þ¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢À¤ÏÀ¤Ï¤½¤ì¤Ç¤Ïµö¤µ¤Ê¤¤¤Ç¤¢¤í¤¦¡£¹ñ²ñ¤Î¼«Ì±ÅÞÇÉÈ¶¤ÎÎ¢¶âÌäÂê¤Ç¡¢ºòÇ¯7·î¤ÎÅÔµÄÊäÁª¤Ç¤Ï2¾¡6ÇÔ¤È»´ÇÔ¤òµÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÉÔµºÜ¤¬Ê¬¤«¤Ã¤¿ÅÔµÄ²ñµÄ°÷26¿Í¤Î¤¦¤Á¡¢´´»öÄ¹·Ð¸³¼Ô¤¬8¿Í¤Ë¤Î¤Ü¤ë¤È¤¤¤¦¡£ÊäÁª¤Î»´ÇÔ¤òÈÔ²ó¤¹¤ë¤É¤³¤í¤«¡¢¤µ¤é¤ËµÄÀÊ¤ò¼º¤¦¤³¤È¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤ë¡£
Éî¤ì¤Ê¤¤ÎÏ¤ò»ý¤ÄÀÐ´Ý¿·ÅÞ
¤·¤«¤â¡¢1·î15Æü¤Ë¤Ï¡¢Á°°Â·Ý¹âÅÄ»ÔÄ¹¤Ç¡¢ºòÇ¯¤ÎÅÔÃÎ»öÁª¤ÇÏ¡çÖ¸õÊä¤òÍÞ¤¨¤ÆÂè2°Ì¤ËÌö¿Ê¤·¤¿ÀÐ´Ý¿Æó¤¬¡¢¡ÖºÆÀ¸¤ÎÆ»¡×¤È¤¤¤¦¿·ÅÞ¤òÎ©¤Á¾å¤²¤¿¡£¼«¤é¤ÏÎ©¸õÊä¤·¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¸õÊä¼Ô¤òÎ©¤Æ¤ÆÅÔµÄ²ñÁªµó¤Ë»²Àï¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
À¯ºö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¸õÊä¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÈ½ÃÇ¡×¤È¤«¡¢¡ÖµÄ°÷Ç¤´ü¤Ï2´ü8Ç¯¡×¤È¤«¡¢¡Ö´ûÀ®À¯ÅÞ¤È¤Î·óÇ¤¤â²ÄÇ½¡×¤È¤«¡¢¼ó¤ò¤«¤·¤²¤¿¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê¿·ÅÞ¤ÎÊý¿Ë¤Ç¤¢¤ë¤¬¡¢SNS¤Ë¤è¤ëÈ¯¿®ÎÏ¤Ê¤ÉÉî¤ì¤Ê¤¤ÎÏ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
ÅÔµÄ²ñ¤Î¸½ÍÀªÎÏ¤Ï¡¢¼«Ì±30µÄÀÊ¡¢ÅÔÌ±¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È27µÄÀÊ¡¢¸øÌÀ23¡¢¶¦»º19¡¢Î©Ì±14¡¢¥ß¥é¥¤²ñµÄ4¡¢¼«Í³¤ò¼é¤ë²ñ2¡¢Ìµ½êÂ°5¡¢·ç°÷3¤Ç¤¢¤ë¡£º£¤ÏµÄÀÊ¤Î¤Ê¤¤¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤ä°Ý¿·¤â»²Àï¤·¡¢Âç·ãÀï¤È¤Ê¤ë¡£ÀÐ´Ý¿·ÅÞ¤¬²¿µÄÀÊ³ÍÆÀ¤¹¤ë¤«¤ÏÍ½Â¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤¬¡¢Âç¤¤ÊÂæÉ÷¤ÎÌÜ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï³Î¼Â¤Ç¤¢¤í¤¦¡£
ÅÔµÄ²ñÁªµó°Ê³°¤Ë¤â¡¢º£Ç¯¤Ï½ÅÍ×¤ÊÃÏÊýÁªµó¤¬ÌÜÇò²¡¤·¤Ç¤¢¤ë¡£1·î26Æü¤Ë¤Ï¡¢»³·Á¸©ÃÎ»öÁª¡¢´ôÉì¸©ÃÎ»öÁª¡¢²Æì»ÔÄ¹Áª¡¢ËÌ¶å½£»ÔµÄÁª¡¢3·î16Æü¤Ë¤ÏÀéÍÕ¸©ÃÎ»öÁª¡¢3·î23Æü¤Ë¤Ï½©ÅÄ¸©ÃÎ»öÁª¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤é¤ÎÃÏÊýÁªµó¤Î·ë²Ì¤â¹ñÀ¯¤Ë±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤ë¡£
»²µÄ±¡¤Ç¤â¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤ËÅ¾Íî¤¹¤ë²ÄÇ½À
ÅÔµÄ²ñÁªµó¤Ç»´ÇÔ¤¹¤ë¤È¡¢Ä¾¸å¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë»²±¡Áªµó¤Ë¤âÇÈµÚ¤¹¤ë¡£
»²µÄ±¡¤ÎÄê¿ô¤Ï250¤Ç¤¢¤ê¡¢3Ç¯¤´¤È¤ËÈ¾¿ô¤¬²þÁª¤µ¤ì¤ë¡£Í¿ÅÞ¤Ï¡¢º£Ç¯¤Ï66¿Í¤¬²þÁª¡¢75¿Í¤¬Èó²þÁª¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢50µÄÀÊ°Ê¾å¤È¤ì¤Ð¡¢²áÈ¾¿ô¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ë¡£¤³¤Î¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ï¤µ¤Û¤É¹â¤¯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢50µÄÀÊ¤ò³ä¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦´Ñ»¡¤¬ÂçÈ¾¤Ç¤¢¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢Áªµó¤Ï²¿¤¬µ¯¤³¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£
1¿Í¶è¤¬32¤¢¤ê¡¢¤³¤³¤Ç¤Î¾¡ÇÔ¤¬»óÍº¤ò·è¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£ÌîÅÞ¤¬°ìËÜ²½¤¹¤ì¤Ð¡¢Í¿ÅÞ¤òÇÔËÌ¤µ¤»¡¢»²µÄ±¡¤Ç¤â¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¤ËÅ¾Íî¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¢¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢º£¤Î¤È¤³¤í¡¢ÌîÅÞ¤Ï¾®ÅÞÊ¬Î©¾õ¶·¤Ç¡¢°ì¤Ä¤Ë¤Þ¤È¤Þ¤ë²ÄÇ½À¤Ï¾¯¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤«¤é¤ÎÌîÅÞ¤ÎÁªµó¶¨ÎÏ¶¨µÄ¤Ê¤É¤Ç¡¢²Æ¤Ë¤Ï¾õ¶·¤¬ÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£¼«¸ø¤¬°ÂÂÙ¤À¤È¤Ï¤Þ¤ÀÃÇ¸À¤Ç¤¤Ê¤¤¡£
ÀÐÇË¼óÁê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢½°µÄ±¡¤Ç¤Î¾¯¿ôÍ¿ÅÞ¾õ¶·¤òÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢½°»²Æ±ÆüÁªµó¤È¤¤¤¦ÁªÂò»è¤â¤¢¤ë¡£
¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢º£Ç¯¤ÏÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£¤¬Âç¤¤ÊÅ¾´¹ÅÀ¤ò·Þ¤¨¤½¤¦¤Ç¤¢¤ë¡£
¡¦¡¦¡¦¡¦¡¦
¡Ú¤³¤Á¤é¤âÆÉ¤à¡ÛÀÐÇËÌÐ¤Î¡Ö¿©¤ÙÊý¡×¡ÖÉþ¡×¡ÖÉ½¾ð¡×¡ÖÏÃ¤·Êý¡×¤Ï¤Ê¤¼¤³¤³¤Þ¤Ç¥À¥á¤Ê¤Î¤«
ÀÐÇËÌÐ¤Î¡Ö¿©¤ÙÊý¡×¡ÖÉþ¡×¡ÖÉ½¾ð¡×¡ÖÏÃ¤·Êý¡×¤Ï¤Ê¤¼¤³¤³¤Þ¤Ç¥À¥á¤Ê¤Î¤«