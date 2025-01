櫻坂46の三期生・山下瞳月が、22日に20歳となった。京都府出身で2023年1月にグループ加入。ダンス経験を持ちながら、10代での加入当初に自信が「ないです」と明かしていた彼女も今や、2度の表題曲センターを託されるなど、グループをけん引するほどの存在となった。加入から約2年、その軌跡を追う。■坂道グループファンで加入後も「生写真集め」を総勢11人に及ぶ三期生の中で、山下は村井優と共に学業を理由とし、他のメンバーに遅れて、2023年3月に加入を発表した。加入当初のYouTube動画「三期生ドキュメンタリー『私たち、櫻坂46三期生です』+2 Another Story」では、山下と村井が2人っきりで加入前のレッスンに打ち込み、交流を深める様子が記録されている。

加入直後に公開されたYouTube動画「櫻坂46 三期生 Vlog『山下 瞳月』」では、オーディションを受けたきっかけを告白。加入前から坂道グループの大ファンで交流イベント「ミート&グリート」へ参加し、グッズの「生写真集め」を趣味としていた山下は、音楽番組で見た二期生の田村保乃に一目ぼれして櫻坂46を好きになったという。加入後もメンバーの「生写真集め」は続いているそうで、過去のインタビューでは「頂ける機会があるのでもらっています(笑)」とほがらかに明かしていた。大のラーメン好きである一面も、ファンがよく知るところだ。先の「Vlog〜」では大好きな「とんこつの細麺」を頬張るシーンもみられ、グループのYouTubeチャンネル「櫻坂チャンネル」では、2024年春のツアー「4th ARENA TOUR 2024 新・櫻前線 -Go on back?-」で行脚した各地で、同期の的野美青や向井純葉と共にラーメンの名店を巡ったYouTube動画「日本ラーメン旅」も好評を博した。■自身初の表題曲センターを託された2024年はまさしく“飛躍”の年に中学から高校にかけての6年間、部活動でダンスを経験していた山下。しかし、加入当初のYouTube動画「三期生ドキュメンタリー『私たち、櫻坂46三期生です』+2 Another Story」では、ダンスへの自信は「ないです」「上手いわけじゃないですから」とはにかみ、謙そんしていた。ダンサーとしてのダンスと、アイドルとしてのダンスの違いに葛藤もあったのか。そこから2年近くが経ち、謙そんしていた彼女はステージにもはやいない。2023年6月リリースの6thシングル『Start over!』に収録の三期生楽曲「静寂の暴力」では、自身初のセンターポジションで堂々と力強く躍動。同曲のMV公開に合わせたブログでは「今回はセンターを努めさせていただいたのですがもちろん賛否両論あると思います」「全て受け入れて自分の今後に活かせるよう頑張りますのでよろしくお願い致します」と、覚悟を示していた。同年10月リリースの7thシングル「承認欲求」でグループ初の選抜制が導入されると、たちまち選抜メンバーの常連となる。そして、年が明けて2024年はまさしく“飛躍”の年に。同年6月リリースの9thシングル「自業自得」では加入からわずか1年半で自身初の表題曲センターを託され、続く、同年10月リリースの10thシングル「I want tomorrow to come」で2作連続の表題曲センターを務めた。飛躍の年を締めくくった単独公演、2024年12月開催の「4th YEAR ANNIVERSARY LIVE」で披露した「嵐の前、世界の終わり」では、曲中で山下を先頭にメンバーが花道を練り歩く一幕も。印象に残ったその光景は、彼女が今あるグループをけん引しているとはっきり裏付けるものだった。10代で憧れのステージへとたどり着き、大好きな櫻坂46を背負うまでに成長した山下。20代となり、ますます輝きを放つであろう彼女の未来に期待してやまない。(文:カネコシュウヘイ)