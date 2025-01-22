プロ野球・阪神が21日、2月1日から開始する春季キャンプのメンバーを発表しました。

沖縄・宜野座で行われる1軍キャンプには昨季チームを支えた主力が名を連ねる中、ドラフト1位でNTT西日本から入団した左腕・伊原陵人投手や現役ドラフトで巨人から阪神へと移籍した畠世周投手もメンバー入りを果たしています。

一方、沖縄・具志川で行われる2軍キャンプには報徳学園からドラフト2位指名を受けた今朝丸裕喜投手がメンバー入り。さらに岩崎優投手、岩貞祐太投手、糸原健斗選手などの実力者も2軍スタートとなります。

▽宜野座キャンプメンバー

【投手】

ハビー・ゲラ、西勇輝、伊原陵人、ジョン・デュプランティエ、伊藤将司、門別啓人、才木浩人、畠世周、及川雅貴、村上頌樹、ニック・ネルソン、桐敷拓馬、茨木秀俊、大竹耕太郎、富田蓮、木下里都、石黒佑弥、岡留英貴、石井大智、川原陸、佐藤蓮、ジェレミー・ビーズリー、ホセ・ベタンセス

【捕手】

梅野隆太郎、坂本誠志郎、榮枝裕貴、中川勇斗

【内野手】

木浪聖也、大山悠輔、熊谷敬宥、佐藤輝明、小幡竜平、中野拓夢、山田脩也、郄寺望夢、ラモン・ヘルナンデス

【外野手】

森下翔太、近本光司、井上広大、井坪陽生、前川右京、豊田寛、野口恭佑

▽具志川キャンプメンバー

【投手】

岩崎優、岩貞祐太、西純矢、下村海翔、椎葉剛、今朝丸裕喜、郄橋遥人、漆原大晟、島本浩也、湯浅京己、津田淳哉、森木大智、鈴木勇斗、小川一平、松原快、伊藤稜、工藤泰成、早川太貴、アンソニー・マルティネス

【捕手】

町田隼乙、長坂拳弥、藤田健斗、嶋村麟士朗

【内野手】

渡邉諒、糸原健斗、戸井零士、佐野大陽、百粼蒼生、植田海、原口文仁、川粼俊哲、ジーン・アルナエス

【外野手】島田海吏、楠本泰史、小野寺暖、福島圭音、スタンリー・コンスエグラ