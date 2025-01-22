¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ò¡È´ÚÆüÏ¢¹ç·³¡É¤ÈÉ½¸½¤·¤¿´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡¡¡Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º2Ï¢ÇÆ¤âÌ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÀä»¿¤¹¤ë¸½¾õ
´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ò¡Ö´ÚÆüÏ¢¹ç·³¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤¿(C)Getty Images
¡¡¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬º£¥ª¥Õ¤âÂç·¿Êä¶¯¤ËÀ®¸ù¤·¤¿¡£¥í¥Ã¥Æ¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤òÍøÍÑ¤·¤Æ¥á¥¸¥ã¡¼°ÜÀÒ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿º´¡¹ÌÚÏ¯´õ¤È¤Î·ÀÌó¹ç°Õ¤âÈ¯É½¤µ¤ì¡¢´Ú¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ø¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥½¥¦¥ë¡Ù¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¸½¾õ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡ÛMLB¸ø¼°¤â¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¡ª ÂçÃ«¤ÎºÊ¡¦¿¿Èþ»Ò¤µ¤ó¤Î¥¬¥Ã¥Ä¥Ý¡¼¥º¥·¡¼¥ó
¡¡Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡Ö¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¤Ï´ûÂ¸¤Î¥·¥ç¥¦¥Ø¥¤¡¦¥ª¥ª¥¿¥Ë¡¢¥è¥·¥Î¥Ö¡¦¥ä¥Þ¥â¥È¡¢¥È¥ß¡¼¡¦¥¨¥É¥Þ¥ó¤¬¤¤¤ë¡×¤È¤·¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥µ¥µ¥¤È¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤¬¹çÎ®¤¹¤ë¡£¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤ÏKBOºÇ¹â¤ÎÆâÌî¼ê¤Ç¡¢¸½ÃÏ¤Ç¤Ï¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¤ò¼çÀï¤ÎÆóÎÝ¼ê¤È¤·¤Æ¸«»Ï¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾Ò²ð¡£º´¡¹ÌÚ¤Ë´Ø¤·¤Æ¤ÏºÇÂ®165¥¥í¤òÅê¤²¤ë¤È¡¢23ºÐ¤Î±¦ÏÓ¤òÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ç¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë¤ÏÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¤ÎÂçÃ«æÆÊ¿¤È»³ËÜÍ³¿¡¢º´¡¹ÌÚ¤Ë²Ã¤¨¡¢´Ú¹ñ¥×¥íÌîµå¤«¤é¥Ý¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¥·¥¹¥Æ¥à¤ò»È¤Ã¤Æ°ÜÀÒ¤·¤Æ¤¤¿¥¥à¡¦¥Ø¥½¥ó¡¢´Ú¹ñ·Ï¥¢¥á¥ê¥«¿Í¤Î¥È¥ß¡¼¡¦¥¨¥É¥Þ¥ó¤¬ºßÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¡Ö¤¹¤Ç¤ËÀèÈ¯¿Ø¤Ï¥ê¡¼¥°¶þ»Ø¡£Ìî¼ê¿Ø¤âºÇ¾åµé¡×¤È¡¢¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¸½¾õ¤òÀä»¿¤·¤¿Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¿ÍÅê¼ê¤¬Åê¤²¡¢´Ú¹ñÂåÉ½Ìî¼ê¤¬Êá¤ë¡£à´ÚÆü¹ñ²ÈÂåÉ½Ï¢¹ç·³á¤À¡×¤ÈÉ½¸½¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤¬¤¦¤Þ¤¯¤¤¤±¤Ð¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º2Ï¢ÇÆ¤âÌ´¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÀä»¿¤·¤¿¡£
¡¡2025Ç¯¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤ÏÆü´Ú5Áª¼ê¤¬½¸·ë¤·¡¢À¤³¦°ìÏ¢ÇÆ¤ØÄ©¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
[Ê¸/¹½À®:¥³¥³¥«¥é¥Í¥¯¥¹¥ÈÊÔ½¸Éô]