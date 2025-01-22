¡Ú¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡Û¿ÍÅªÊä½þ²ÃÆþ¤Î°ËÆ£Í¥Êå¡¡µð¿Í¡¦°¤Éô´ÆÆÄ¤¬ºò½©¡ÖÀèÈ¯¤¤¤¯¤è¡×¤ÈÇ§¤á¤¿¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë
¡¡¹ÃÈå¤Î¿ÍÅªÊä½þ¤Çµð¿Í¤«¤é¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿°ËÆ£Í¥ÊåÅê¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤¬¡¢Áá¤¯¤âà¥Õ¥ë²óÅ¾áÍ½¹ð¤À¡£
¡¡Ê¡²¬»ÔÆâ¤ò½é¤á¤ÆË¬¤ì¤¿¤È¤¤¤¦ÅìµþÀ¸¤Þ¤ìÅìµþ°é¤Á¤Î±¦ÏÓ¡£ËÜµòÃÏ¤ß¤º¤Û¥Ú¥¤¥Ú¥¤¥É¡¼¥à¤Ç£²£±Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿ÆþÃÄ²ñ¸«¤Ç¤Ï¡ÖÊ¡²¬¤Ëµï½»·Ð¸³¤Î¤¢¤ë¿Í¤¿¤Á¤«¤é¡ØÊ¡²¬¤Ï¤¤¤¤¤È¤³¤í¤À¤«¤é³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤Ê¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤¿¡£¤Ê¤«¤Ê¤«º£¤Þ¤ÇÅìµþ¤ò½Ð¤ë¤³¤È¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¿Í´Ö¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿·¤¿¤ÊÃÏ¤Ç¤¤¤í¤¤¤í¤ÊÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï³Ú¤·¤ß¡×¤È¿·Å·ÃÏ¤Ë¶»¤òÃÆ¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡°ËÆ£Í¥¤Ï£²£°£²£°Ç¯¥É¥é¥Õ¥È£´°Ì¤Çµð¿Í¤ËÆþÃÄ¡££±Ç¯ÌÜ¤Ë¥È¥ß¡¼¡¦¥¸¥ç¥ó¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¡¢°ìÅÙ¤Ï°éÀ®Íî¤Á¤â·Ð¸³¤·¤¿¤¬¡¢ºòÇ¯£··î¤Ë»ÙÇÛ²¼Éüµ¢¤·¤¿¡£¥×¥í½éÅÐÈÄ¤âµÏ¿¤·¡¢°ì·³¤Ç¤ÏºÇÂ®£±£µ£¶¥¥í¤ÎÄ¾µå¤È¥«¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ë¤òÉð´ï¤Ëµß±ç¤È¤·¤Æ£¸»î¹ç¤ËÅÐÈÄ¡£ËÉ¸æÎ¨£±¡¦£°£´¤ÎÀ®ÀÓ¤ò»Ä¤·Æó·³¤Ç¤â£´£°ÅÐÈÄ¤Ç£´¾¡£°ÇÔ£±£´¥»¡¼¥Ö¡¢ËÉ¸æÎ¨£±¡¦£²£¹¤ÈÃå¼Â¤ËÎÏ¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê±¦ÏÓ¤Ë¤«¤±¤ë´üÂÔ¤Ïµð¿Í¤Ç¤âÂç¤¤«¤Ã¤¿¡£ÆþÃÄ²ñ¸«¤Ç¤Ï¡Ö½©¤Î»þÅÀ¤Ç°¤Éô´ÆÆÄ¤«¤é¡ØÀèÈ¯¤¤¤¯¤è¡Ù¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î½àÈ÷¤â¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¥é¥ó¥Ë¥ó¥°ÎÌ¤òÁý¤ä¤¹¤Ê¤ÉÂÎÎÏÌÌ¤ò¶¯²½¤·¤¿¡£»°³Þ£Ç£Í¤¬¡ÖÀèÈ¯¤â¤Ç¤¤ë£²£°Âå¤ÎÁÇÀ²¤é¤·¤¤Åê¼ê¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ëµð¿Í¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯Î¾¥Á¡¼¥à¤«¤é¸«¤Æ¤â¥í¡¼¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¤ò²ó¤ì¤ë¤À¤±¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤¬¤¢¤ë¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡ËÜ¿Í¤Ïµ¯ÍÑË¡¤Ë¤³¤À¤ï¤é¤ºÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿Ìò³ä¤òÁ´¤¦¤¹¤ë¹½¤¨¤À¤¬¡ÖÀèÈ¯¤À¤Ã¤¿¤é£±£°£°¥¤¥Ë¥ó¥°¡¢Ãæ·Ñ¤®¤À¤Ã¤¿¤é£µ£°»î¹çÅÐÈÄ¡×¤òÌÜÉ¸¤Ë·Ç¤²¤¿¡£¼ê½Ñ¤·¤¿±¦¥Ò¥¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡Ö°ìÇ¯´ÖÂÎ¤ËÉÔ°Â¤Ê¤¯Åê¤²¤é¤ì¤¿¤Î¤ÇÉÔ°Â¤Ï¤Û¤Ü¥¼¥í¤Ë¶á¤¤¡×¤È·üÇ°¤ÏÉÔÍ×¤À¡£
¡Ö¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤¬°ìÈÖ¡£¤¿¤¯¤µ¤óÅê¤²¤Æ¼«Ê¬¤Î¶¯¤ß¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯¸ì¤Ã¤¿ÇØÈÖ¹æ£´£²¡£µð¿Í¤Ç¤â¸«¤¤¤À¤µ¤ì¤¿ÎÏ¤ò¥Û¡¼¥¯¥¹¤ÇÇúÈ¯¤µ¤»¤¿¤¤¤È¤³¤í¤À¡£