¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯»á¤ÎÌîË¾¤¬°ìÃ×¤·¤¿¡Ö²ÐÀ±°Ü½»·×²è¡× 2028Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¿Ê½Ð
¡¡¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡Ê£·£¸¡Ë¤¬£²£±Æü¡¢Âè£´£·ÂåÂçÅýÎÎ¤Ë½¢Ç¤¤·¡¢Ï¢Ë®µÄ²ñµÄ»öÆ²¤Ç½¢Ç¤±éÀâ¤ò¹Ô¤¤¡¢¡Ö²ÐÀ±¤ËÀ±¾ò´ú¤òÎ©¤Æ¤ë¡×¤ÈÀë¸À¤·¤¿¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÀ¯ºö¤òÊÂ¤Ù¤¿±éÀâ¤ÇºÇ¤âÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡Ö²ÐÀ±¤ËÀ±¾ò´ú¤òÎ©¤Æ¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¾ìÌÌ¤À¤Ã¤¿¡£ÊÆ¹ñ¿Í¤Îº¬´´¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¡¦¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¡Ê³«Âó¼ÔÀº¿À¡Ë¡×¤ò»É·ã¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤½¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ëÌîË¾¤È¤Ï¡½¡½¡£
¡¡ÊÆ¹ñ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÀÚ¤Ê¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¡¦¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¤È¤Ï¡¢£±£¹À¤µª¤Ë¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¿Í¤¬ÊÆ¹ñ¤Ë°Ü½»¤·¡¢À¾Éô³«Âó¤ò¤·¤¿Åö»þ¤Ë»Ï¤Þ¤ë¡£À¾Éô³«Âó¤òÀµÅö²½¤¹¤ëÉ¸¸ì¤È¤·¤Æ¡¢ÎÎÅÚ¤Î³ÈÂç¤ò¿À¤«¤éÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿Äê¤á¤À¤È¤¹¤ë¡Ö¥Þ¥Ë¥Õ¥§¥¹¥È¡¦¥Ç¥¹¥Æ¥£¥Ë¡¼¡ÊÌÀÇò¤Ê±¿Ì¿¡Ë¡×¤ò¤¦¤¿¤¤¡¢³«Âó¼Ô¤¬À¾¤Ø¸þ¤«¤¤¡¢¥Æ¥¥µ¥¹½£¡¢¥Ë¥å¡¼¥á¥¥·¥³½£¡¢¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¤Ê¤É¤Î½£¤È¤Ê¤Ã¤¿ÎÎÅÚ¤òÊ»¹ç¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÀº¿À¤¬±§Ãè¤ËÆÏ¤¯»þÂå¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£ÊÆ¹ñ»ö¾ðÄÌ¤Ï¡ÖÊÆ¹ñ¤Ï£²£°À¤µª¡¢£²£±À¤µª¤Ë¥¢¥Ý¥í·×²è¡¢¥¹¥Ú¡¼¥¹¥·¥ã¥È¥ë·×²è¡¢¥¢¥ë¥Æ¥ß¥¹·×²è¤Ê¤É¡¢À¤³¦¤ËÀè¶î¤±¡¢±§Ãè¤ò³«Âó¤·¤Æ¤¤¿¡£²ÐÀ±¤ò³«Âó¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢µæ¶Ë¤Î¥Õ¥í¥ó¥Æ¥£¥¢¡¦¥¹¥Ô¥ê¥Ã¥Ä¤Ç¡¢½¢Ç¤±éÀâ¤Ç£Ì£Ç£Â£Ô¤ä°ÜÌ±¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿»þ¤ÏÌµ¸À¤Ç¤¤¤¿È¿¥È¥é¥ó¥×¤Î¿Í¤¿¤Á¤â¡¢¡Ø²ÐÀ±¡Ù¤Î¸ÀÍÕ¤Ë¤Ï¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥ª¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
¡¡±éÀâ¤Ç¥È¥é¥ó¥×»á¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¤Î±§ÃèÈô¹Ô»Î¤ò²ÐÀ±¤ËÁ÷¤ë½é¤ÎºÇ¹â»ÊÎá´±¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÀÀ¤Ã¤¿¡£¡ÖÊÆ¹ñ¤ÏºÆ¤Ó¼«¤é¤òÀ®Ä¹¹ñ²È¤È¤ß¤Ê¤¹¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤Ï¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÎÉÙ¤òÁý¤ä¤·¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÎÎÎÅÚ¤ò³ÈÂç¤·¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤ÎÅÔ»Ô¤òÃÛ¤¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤Î´üÂÔ¤ò¹â¤á¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤Î´ú¤ò¿·¤·¤¯Èþ¤·¤¤ÃÏÊ¿¤Ø¤È±¿¤Ö¹ñ²È¤À¡£¤½¤·¤Æ¤ï¤ì¤ï¤ì¤Ï¡¢À±¡¹¤Ø¤ÎÌÀÇò¤Ê±¿Ì¿¤òÄÉµá¤·¡¢²ÐÀ±¤ËÀ±¾ò´ú¤òÎ©¤Æ¤ë¤¿¤á¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¿Í±§ÃèÈô¹Ô»Î¤òÂÇ¤Á¾å¤²¤ë¤Ä¤â¤ê¤À¡×
¡¡¤½¤·¤Æ¡ÖÀ±¡¹¤òÌÜ»Ø¤¹ÌÀÇò¤Ê±¿Ì¿¤òÄÉµá¤¹¤ë¡×¤È¤â½Ò¤Ù¤¿¡£¤³¤ì¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎÂ¦¶á¤Ç¡¢²ÐÀ±¤Ø¤ÎÍ¿ÍÈô¹Ô¤òÇ°Æ¬¤ËµðÂç±§ÃèÁ¥¥¹¥¿¡¼¥·¥Ã¥×¤Î³«È¯¤ò¿Ê¤á¤ë¼Â¶È²È¥¤¡¼¥í¥ó¡¦¥Þ¥¹¥¯»á¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤ÎÈ¯¸À¤Ç¡¢¥Þ¥¹¥¯»á¤â¿Æ»Ø¤òÎ©¤Æ¡¢ËþÌÌ¤Î¾Ð¤ß¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Þ¥¹¥¯»á¤Ï¼«¿È¤Î²ñ¼Ò¥¹¥Ú¡¼¥¹£Ø¤¬£²£°£²£¸Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë²ÐÀ±¤Ë¿ÍÎà¤òÁ÷¤ê¹þ¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤ÈÍ½Â¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Þ¥¹¥¯»á¤¬¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¿Í¤òÁ÷¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¿ÍÎà¤Î°Ü½»¤Þ¤Ç¤âÌ´¸«¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Þ¥¹¥¯»á¤Ï¾ï¡¹¡ÖÀïÁè¤«¡¢ÅÁÀ÷ÉÂ¤«¡¢¾®ÏÇÀ±¤Î¾×ÆÍ¤«¡¢ÂÀÍÛ¤ÎËÄÄ¥¤«¡¢²¿¤«¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢ÃÏµå¤ÏÌÇË´¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤À¤¬¡¢¿ÍÎà¤¬Â¾¤ÎÏÇÀ±¡¢¶ä²Ï¤Ë½»¤à¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡¢¿ÍÎà¤È¤¤¤¦¼ï¤ÏÀ¸¤Â³¤±¤ë¡££±£°£°Ç¯°ÊÆâ¤Ë²ÐÀ±¤Ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥Þ¥¹¥¯»á¤ÏÍÄ¾¯´ü¤«¤é¤³¤¦¹Í¤¨¡¢¥Æ¥¹¥é¤Ê¤É¤ÇÀ®¸ù¼Ô¤È¤Ê¤ê¡¢Ì´¤Î±§Ãè³«È¯¤ËÎÏ¤òÃí¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡Á°½Ð»ö¾ðÄÌ¤Ï¡Ö¥Þ¥¹¥¯»á¤Ï¡¢¥Æ¥¹¥é¼Ö¤Î¼«Æ°±¿Å¾¤äÇ¾¥¤¥ó¥×¥é¥ó¥È¤Ê¤É¤Ç¡¢Â¿¤¯¤Îµ¬À©¤È¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£±§Ãè³«È¯¤¹¤ë¤È¤Ê¤ë¤È¤â¤Ã¤Èµ¬À©¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×»á¤Ë¶á¤Å¤¤Þ¤·¤¿¡£Âè£±¼¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤¬¹ñºÝ·îÃµºº¡Ø¥¢¥ë¥Æ¥ß¥¹·×²è¡Ù¤ò»Ï¤á¤¿¤«¤é¤Ç¤¹¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤â±§Ãè¿Ê½Ð¤òÌ´¸«¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢£²¿Í¤ÎÌ´¤¬¹çÃ×¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡³«Âó¼ÔÀº¿À¤È±§Ãè¿Ê½Ð¤¬Í»¹ç¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£