ÆóµÜÏÂÌé¤òÆÍ¤Æ°¤«¤¹¡Ö¿Í¤¬´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¡×¤ÎÌÜÀþ¡¡¡ÈÌ´¤äÌÜÉ¸¤¬¤Ê¤¤¡É¤«¤é¤Ç¤¤¿À®¸ù
¡¡Íò¤ÎÆóµÜÏÂÌé¤¬¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤òÌ³¤á¤ë¥é¥¸¥ª¡ØBAY STORM¡Ù¡Êbayfm¡¿°Ê²¼¡Ø¥Ù¥¤¥¹¥È¡Ù¡Ë¤Ç¤Ï¡¢¤È¤¤Ë±³¤«¿¿¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¾ðÊó¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦¡£¤½¤ó¤ÊÄÏ¤ß¤É¤³¤í¤Î¤Ê¤¤¥Èー¥¯¤ËËÝÏ®¤µ¤ì¤ëÈÖÁÈ¤Ë¡¢1·î19ÆüÊüÁ÷²ó¤Ç¤ÏÆóµÜ¼«¿È¤¬¡Ö¼«Ê¬¤Ç¸À¤¦¤Î¤â¤Ê¤ó¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢²¿¤¬¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¡¡¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤Ã¤Æ»×¤¤¤Þ¤»¤ó¡©¡×¤Ê¤ó¤ÆÈ¯¸À¤¬Èô¤Ó½Ð¤¹¤Û¤É¤À¡£¤À¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¥æー¥â¥¢¤Ë°î¤ì¤¿¶õµ¤¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢¤È¤¤Ë¥Ô¥Ã¤ÈÇØ¶Ú¤òÀµ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÆóµÜ¤Î±Ô¤¤»ëÀþ¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤â¡¢¤³¤ÎÈÖÁÈ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¢¤ë¡£1·î12ÆüÊüÁ÷²ó¤Ç¤Ï¡¢ÆóµÜ¤Î¹Í¤¨¤ëÌ´¤äÌÜÉ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ÎÏÃÂê¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡Ê´ØÏ¢¡§¡ÚÆ°²è¤¢¤ê¡Û¡Ø¥¤¥ó¥Õ¥©ー¥Þ -°Ç¤òÀ¸¤¤ë½Ã¤¿¤Á-¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿ÆóµÜÏÂÌé¡Ë
¡¡¤¤Ã¤«¤±¤Ï¥ê¥¹¥Êー¤«¤éÆÏ¤¤¤¿¡ÖÌ´¤ÏÀ¸¤¤ë´õË¾¡£Ì´¤¬¤Ê¤¤¤È¿ÍÀ¸¤Ï¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È»×¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥áー¥ë¡£ÆóµÜ¤ÏÊ¸ÌÌ¤Î¤Ê¤«¤Ë¡ÖÌ´¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÆâÍÆ¤Î¸ÀÍÕ¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤«¤é¡Ö¤ª¤½¤é¤¯¤³¤Î¿Í¤Ï¤¿¤Ö¤óÌ´¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Ì´¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ï¤½¤ì¤Ç¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤ÏÃ¤È¤¤¤¦¤«¡×¤È¥ê¥¹¥Êー¤Î¾õ¶·¤È¹Í¤¨Êý¤òÂº½Å¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖÌ´¤¬¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤«¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤¬¤Ê¤ó¤Ê¤Î¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤«¡¢²¶¤Ï¤Ê¤ó¤Î¤¿¤á¤ËÀ¸¤¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡¢¤Ã¤ÆÌÂ¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤¢¤ì¤Ã¤Æ¤â¤¦À³Ê¤È¤«À¸³è¤ÎÌäÂê¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¢¤ó¤Þ¤ê²ò¾Ã¤·¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¡¢Ì´¤äÌÜÉ¸¤ò»ý¤¿¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç²ò¤Êü¤¿¤ì¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤ÈÏÃ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¯¡£
¡¡Îã¤¨¤Ð¡¢ÆóµÜ¤Ç¤¢¤ì¤ÐÍò¤È¤·¤Æ¡ÖCD¤ò100ËüËçÇä¤ë¡×¡Ö5Âç¥Éー¥à¤ò¼þ¤ë¡×¡Ä¡Ä¤È¤¤¤Ã¤¿ÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤¿¤¬¡¢¡Ö²¾¤Ë¤½¤ì¤¬ÌÜÉ¸¤À¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤½¤ì¤òÃ£À®¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤É¤¦¤Ê¤ë¤ó¤À¤í¤¦¤Ê¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¤¢¤Ã¤¿¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡ÖÍò¤Ï¤½¤¦¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤òÎ©¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤â´¶¼Õ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£¤¢¤¨¤Æ¥´ー¥ë¤¬¤Ê¤¤¤ß¤¿¤¤¤Ê¾õ¶·¤À¤·¡¢ÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤Ç´èÄ¥¤í¤¦¤È¤¤¤¦Æ»¤ò¤È¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¤½¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ê¥àー¥Ö¤¬¤Ç¤¤¿¤±¤É¤â¡×¤È¤â¡£
¡¡Í×¤Ï¡¢Ì´¤äÌÜÉ¸¤ò·Ç¤²¤ë¤Ë¤¢¤¿¤Ã¤ÆÂç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡Ö²¿¤ËÌÜÀþ¤òÃÖ¤¯¤«¡×¤Ç¤¢¤ë¤ÈÂ³¤±¤ëÆóµÜ¡£¡ÖÇä¾å¤Ê¤Î¤«¡¢Ã£À®´¶¤Ê¤Î¤«¡¢Î©¾ì¤Ê¤Î¤«¡¢¥¥ã¥ê¥¢¥¢¥Ã¥×¤Ê¤Î¤«¡¢À¸¤¤¬¤¤¤Ê¤Î¤«¡£¤É¤³¤ËÌÜÀþ¤òÃÖ¤¯¤«¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤À¤¤¤ÖÊÑ¤ï¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È¤¤¤¦ÆóµÜ¤¬ÌÜÀþ¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ö¿Í¤¬´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤«¤É¤¦¤«¡×¤À¤½¤¦¡£¡Ö¤³¤ì¤ò¤ä¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò±þ±ç¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤ë¿Í¤Ï¡¢¤ª¤½¤é¤¯¤ª¤â¤·¤í¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¤È¤«¡¢¡Ø¤¦¤ì¤·¤¤¡Ù¡Ø³Ú¤·¤¤¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡×¤È¤¤¤¦¥Ý¥¤¥ó¥È¤¬ÆóµÜ¤òÆÍ¤Æ°¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¡Ø¤¢¡¢ÆóµÜ¤¬¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤ä¤ë¤ó¤À¡£¤Ê¤ó¤«¤ª¤â¤·¤í¤½¤¦¤À¤Ê¡Ù¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ê¡£¡ØÆóµÜ¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤ë¤«¤é¤ª¤â¤í¤¤¤ó¤À¤í¤¦¡Ù¤Ã¤Æ¤È¤³¤Þ¤Ç¤¤¤±¤¿¤é¤¤¤¤¤Ê¡¢¤È¤«¡£¤½¤ì¤°¤é¤¤¤·¤«¹Í¤¨¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤¤¡Ö¤À¤«¤é²¿Ç¯¸å¤Ë¤É¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¤¤È¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¡£¤½¤¦¤·¤¿¹Í¤¨Êý¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¡Ö¼ç´Ñ¤ÇÊª»ö¤ò¸«¤ë¥¿¥¤¥×¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¼«¸ÊÊ¬ÀÏ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¸ÀÍÕ¤Ë¡¢ÆóµÜ¤¬º£Ç¯¡Ø¥¤¥ó¥Õ¥©ー¥Þ -°Ç¤òÀ¸¤¤ë½Ã¤¿¤Á-¡Ù¡ÊABEMA¡Ë¤Ø¤Î½Ð±é¤ò·è¤á¤¿¤È¤¤Î¿´¶¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¥¤¥ó¥¿¥Ó¥åー¤ò»×¤¤½Ð¤·¤¿¡£¼ç±é¤Î¶ÍÃ«·òÂÀ¤«¤é¡Ö¤É¤¦¤·¤Æ¤â½Ð¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÇ®Îõ¥ª¥Õ¥¡ー¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤¬¡¢Åö»þ¡Ø¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ú¥¢¥ó¡Ù¥·ー¥º¥ó2¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Î»£±Æ¤¬Â³¤¯Â¿Ë»¤ÊÆü¡¹¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¤½¤Î¤¿¤á¥®¥ê¥®¥ê¤Þ¤ÇÇ´¤Ã¤Æ´Ø·¸³Æ½ê¤ËÄ´À°¤ò¤·¤Ê¤¬¤é½Ð±é¤Ë¤³¤®¤Ä¤±¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤½¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ï¡Ö¤â¤È¤â¤È¤ª¤â¤·¤í¤¤¸½¾ì¤ÎÀ¼¤¬¤«¤«¤Ã¤¿¤é¡¢¤É¤ó¤ÊÌò¤Ç¤¢¤í¤¦¤È¶ËÎÏ¤½¤³¤Ë´é¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤ËÅØÎÏ¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥Ý¥ê¥·ー¤È¡¢¡Ö¿Í¤«¤éÍê¤é¤ì¤¿¤é»öÌ³Åª¤ÊÂÐ±þ¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¿Í´ÖÅª¤ÊÂÐ±þ¤¬¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦»×¤¤¤«¤é¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¡£¤½¤³¤Ë¤â¡¢¶ÍÃ«¤òÉ®Æ¬¤Ë¤³¤Î»Å»ö¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ç´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¤Ç¤¢¤í¤¦¿Í¡¹¤Î¾Ð´é¤¬ÆóµÜ¤ÎÇ¾Î¢¤ò¤è¤®¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬±®¤¨¤¿¡£
¡¡¤½¤¦¤·¤ÆÆóµÜ¤Ï¡¢Ì´¤äÌÜÉ¸¤ò¶ñÂÎÅª¤Ë»ý¤¿¤Ê¤¤¤³¤È¤Ç¥Õ¥ì¥¥·¥Ö¥ë¤ËÆ°¤±¤ë¼«Í³¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢°ìÊý¤Ç¥ê¥¹¥Êー¤Î¤è¤¦¤Ë¡ÖÌ´¤¬¿ÍÀ¸¤òºÌ¤ë¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊý¡¹¤¿¤Á¤Ï¡¢Ì´¤¬¤Ê¤¤¤È¤Í¡×¤È´ó¤êÅº¤¦¡£Æ±¤¸¸À¸ì·÷¡¢Ê¸²½·÷¤Ë¤¤¤ë¤È¡¢¤Ä¤¤°Û¤Ê¤ë²ÁÃÍ´Ñ¤ËÂÐ¤·¤Æµ¿Ìä»ë¤ò»ý¤Á¤¿¤¯¤Ê¤ë¤±¤ì¤É¡¢ÆóµÜ¤Ï¤½¤³¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï¤È¤Æ¤â´²ÍÆ¤À¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢Ì´¤ò»ý¤Á¤¿¤¤¤±¤ì¤É¤¹¤°¤Ë¸«¤Ä¤«¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤Ë¤Ï¡Ö¡ØÆóµÜ¤Ë²ñ¤¦¡Ù¤È¤«¡¢¡ØÆóµÜ¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤é1Ëü±ß¤¢¤²¤ë¡Ù¤È¤«¡ª¡×¤ÈÄó°Æ¡£¿¿ÌÌÌÜ¤Ê¥Èー¥¯¤«¤é¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¤Ë¥¸¥çー¥¯º®¤¸¤ê¤Î¡Ø¥Ù¥¤¥¹¥È¡Ù¤é¤·¤¤²ñÏÃ¤ËÌá¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤Î¤â¡¢ÆóµÜ¤Î¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥Êー¤È¤·¤Æ¤ÎÎÏÎÌ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤ëÉôÊ¬¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡2024Ç¯¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¡¢±Ç²è¤Ë¡¢WEB¤Ë¡¢¥é¥¸¥ª¡¢½ñÀÒ¡Ä¡Ä¤È¡¢¤Þ¤µ¤Ë°ú¤¯¼ê¤¢¤Þ¤¿¤À¤Ã¤¿ÆóµÜ¡£ÆÈÎ©¤·¿·¤¿¤Ê²ñ¼Ò¤òÎ©¤Á¾å¤²¤Æ°Ê¹ß¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë¼«Í³ÅÙ¤¬Áý¤·¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¤Þ¤À¾ðÊó²ò¶Ø¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡¢¡Ö¥Ë¥Ã¥Á¤Ê³èÆ°¡×¤Ë¤âÃå¼ê¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÏÃ¤âÈô¤Ó½Ð¤·¤¿¡£¤½¤³¤Ë¤Ï¡¢¤è¤ê¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¡Ö¤ª¤â¤·¤í¤¬¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ö¤ª¤â¤·¤í¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÆóµÜ¤Î»Å»ö´Ñ¤¬È¿±Ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤È»×¤¦¤È¡¢¼¡¤Ë¤É¤ó¤ÊÆ°¤¤Ç²æ¡¹¤ò³Ú¤·¤Þ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«¤È´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë°ìÊý¤À¡£
¡ÊÊ¸¡áº´Æ£·ë°á¡Ë