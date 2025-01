三菱自動車のプラグインハイブリッド車(PHEV)「アウトランダー」の充電を実演する係員。2024年10月15日火曜日、千葉で開催されたジャパンモビリティショーで(写真・2024 Bloomberg Finance LP)

2025年1月20日、トランプ大統領が再びホワイトハウスに戻ってきた。2017年の初回就任時は、「予測不可能」(unpredictable)と言われたが、今回は「トランプ流」の外交政策、経済政策は一定の予測が可能であり、世界はその準備に入っている。

しかし、前回とまったく異なるのは、トランプを取り巻く世界情勢の方であり、こちらの予測は困難である。

世界の地政学がどう変わる

前回のトランプ大統領就任時は、世界は2008年のリーマンショックから立ち直り、経済も国際情勢も比較的順調に推移していた。「パリ合意」(2016年発効)により、世界は脱炭素に向け本格的に動いていた。また、米中関係も良好だったと言える。

ところが、今回は、ロシアの侵略によるウクライナとの戦争、停戦状態にあるものの先が見通せないイスラエルとイラン勢力との紛争、米中対立の激化、台湾問題など、世界が大揺れの状態である。こうした問題にトランプ大統領は、どのように対処していくのか。

トランプ政権で国防次官に起用され、政策立案を担うコルビー氏は、「America must face reality and prioritise China over Europe」と題したコラムを就任直前に『フィナンシャルタイムズ』へ投稿しているが、その中で、最優先は「中国」への対抗と述べている。

アメリカの対中戦略で絶対に必要なのは、日本の技術力・生産力と防衛能力だ。台湾有事が発生した場合、日本の支援がなければアメリカは中国に勝てないという説は、アメリカの軍事専門家の間では常識になっている。よって、トランプ政権も日本は最重要の同盟国と見ているだろう。

トランプ政権は、中国製品へ追加関税を課し、とくに中国製EV(電気自動車)に対しては徹底的に排除を図る可能性が高い。

単にダンピングという理由だけでなく、「中国はEV内コンピューターを使って、アメリカのユーザーのデータや車内会話を盗み取るリスクがある」と、バイデン政権で商務長官を務めたレモンド氏がCNNの番組で述べている。

日本が打ち出すべきWin-Win政策は?

日本に対しては、対中国戦略で重要なパートナーであることから、アメリカの貿易赤字削減への道を示せば、関税などの報復措置はとってこないのではないかと思える。よって、日本としては、Win-Winが成り立ちやすい政策を打ち出せばよい。

例えば、ロシアから購入し続けている天然ガスをアメリカからの購入にシフトすることやトマホーク・ミサイルなどの防衛設備の輸入拡大など、アメリカの貿易赤字の縮小策を示すことなどが考えられる。

また、トランプ政権は、日本の「円安」を攻撃する可能性がある。日本もインフレを抑えるためには、多少の円高が望ましいと思える。日本の自動車産業としては、円安時代が終わることをまず覚悟すべきだろう。

エネルギー政策としては、トランプが選挙運動中に「もっと掘って掘りまくれ」とのスローガンを使った石油・天然ガスの増産、輸出拡大が、自動車産業に大きな変化をもたらすだろう。「パリ協定」からの離脱もほぼ確実である。

先日、ESG(環境・社会・企業統治)投資の旗手であったブラックロックが、脱炭素を目指す資産運用会社のグループ「NZAM」からの離脱を決めた。アメリカでは、バイデン政権が進めた脱炭素の流れに大きくブレーキがかかる。

EVについてもアメリカ・共和党は「財政が厳しい中、価格競争力のないEVに補助金を付けてまで売ることはない」という考え方だ。よって、トランプ政権はEV補助金の減額、もしくは撤廃に動くとみられる。

ただし、EVそのものを反対しているということではない。EV「テスラ」のイーロン・マスクが政権に入ることからも、EVやバッテリーの投資、技術革新には積極策を打ってくるだろう。

そうした中、やはり注目を集めるのは、ハイブリッド車だ。ハイブリッド車は、脱炭素に貢献でき価格競争力もある。『ワシントンポスト』は2024年の最も環境にやさしいクルマとして、EVではなくトヨタ・プリウスPHEV(プラグイン・ハイブリッド)を選んでいる。

ハイブリッドブームがアメリカで続く

プリウスPHEVのEV走行距離は87キロメートル(WLTCモード、市街地・郊外・高速道路の各走行モードを平均的な使用時間配分で構成された国際的な燃費測定方法)だ。

街乗りとしては十分EVとして活用でき、遠乗りする時にはハイブリッド走行をすれば、バッテリー切れなど気にしなくてよい。価格競争力も十分あるので補助金がなくても売れるというわけだ。

また、中国の低価格のEVはアメリカの市場から排除されていく。そのためアメリカでのハイブリッドやプラグインハイブリッド人気はさらに高まり、今後数年は続くであろう。

視点をヨーロッパに移そう。2024年6月に欧州議会選挙が実施され、これまで強かったグリーン(環境)系の政党が議席を落とし、極右・右派政党が議席を増やした。国別に見てもドイツ、フランスなどでも右傾化が顕著であり、どこも与党は惨敗状態である。

この背景としては、2022年のロシアのウクライナ侵攻以降、ロシアからの天然ガス、石油の欧州への供給が大幅に減ったことが大きい。それによりエネルギー価格が高騰、そして物価高が家計を襲った。インフレは2023年には緩和されたが、低所得者層では賃金が上昇せず政権への不満が溜まっていった。

欧州各国は、エネルギー価格高に家庭への補助金で対応した。また、長引くウクライナ軍事支援もあり財政は厳しい。「EVの補助金どころではない」というのが、各国の台所事情であろう。各国議会の右傾化が進めば、この傾向はさらに強くなる。

ドイツでは2023年末にEVへの補助金が打ち切られた。2024年の自動車販売全体がほぼ前年同数だったことに対し、EV販売は27.4%減、ハイブリッド(プラグインハイブリッドを含む)は12.7%増となった。

欧州はEV政策の見直しが必要

フランスでも2024年12月にEV補助金は大幅な減額が決まった。今後、ドイツと同様の現象が欧州各国で起きれば、やはり欧州でもEVの販売は落ち込む。したがって、こちらでも、ハイブリッド車やプラグインハイブリッド車へのシフトが見込める。

しかし、EUでは自動車メーカーに課している燃費規制(CAFE)があり、メーカーはEV不振でこの基準を達成できなければ多額の罰金が科される。この燃費規制は2025年からさらに強化される予定だ。

CAFEは現状ですら達成が困難である基準であり、欧州自動車工業会は2024年末に「EVの補助金が減額され、EVシフトが進まない中で基準がこのままでは経営は破綻する」と主張し、EU政府にEV補助金の確保や基準の見直しを嘆願している。欧州政府と自動車産業とも、EV政策を見直さなければならないところに来ている。

国際エネルギー機関(IEA)は2024年、通常検索の10倍程度の演算を行うといわれる生成AIの拡大で、2026年には世界のデータセンターやAI、仮想通貨などによる電力消費量が2022年比で最大で2.3倍程度に増大する予想を出した。

日本の経済産業省も2024年12月に発表した「エネルギー基本計画原案」で生成AIによる電力需要の拡大を見込み、2040年度の総電力発電量が現状より1〜2割程度増えると想定している。

これだけ、AIにより電力需要が膨らむ中で、果たしてEVの普及を世界の発電所は支えられるのかという問題が起きるだろう。

そこで、重要となるのは、エネルギー源の多様化だ。自動車は電気でなくても脱炭素は可能である。水素(直接燃焼方式と燃料電池方式)、バイオ燃料、二酸化炭素と水素を合成して作る合成燃料などでもゼロエミッションは可能である。

これらは、「化学」と「内燃機関」という日本の強みが生かせるところであり、世界をリードすることができる。さらにこれらの燃料とハイブリッド技術を組み合わせれば、強力な脱炭素カー・ラインナップとなる。

また、エネルギーの多様化に合わせ「適地適車」という考え方が重要となる。これは、自動車はその国にあるエネルギー源に適したパワートレイン開発を行うべきであるという考え方だ。

ブラジルでは、トウモロコシからのバイオ燃料で車を走らせている。トヨタは、2023年にバイオ・ハイブリッド車の現地生産を発表し、2024年も投資拡大を発表している。

日本メーカーにチャンス到来

スズキは、インドで「牛糞燃料からの自動車」の普及を目指して動き出している。これは、まさに「適地適車」だ。

インドには牛が約2億頭おり、牛糞からメタンを取り出し車の燃料にする。同社は自社サイトで、「牛の糞尿には二酸化炭素(CO2)の28倍の温室効果を持つメタンが含まれ、大気中に放出される。このメタンの大気放出を抑制し、牛の糞尿に含まれるメタンから自動車用燃料を精製する」という。

さらにスズキは「バイオガス生産後の残りかすは有機肥料として利用でき、インド政府の有機肥料促進政策に貢献できる」と述べている。スズキは、インドの政府機関と提携し、本年から順次4つのバイオガスプラントを立ち上げる予定だ。

世界はロシアのウクライナ侵攻以降、エネルギー供給不足・世界同時インフレという深刻な社会問題を経て「より現実的な脱炭素戦略」へと変化してきている。すなわち、脱炭素を行うにも、エネルギーの安定供給が大前提でなければならないということだ。

そのためには、電気だけでなく多様なエネルギー源で技術イノベーションを起こすという「日本的アプローチ」が再評価されるだろう。自動車の脱炭素も「EV一辺倒」というアプローチは見直される時が来ている。トランプ新政権や欧州の政治体制の変化は、そうした流れを確実なものにしていくと期待したい。

(土井 正己 : クレアブ代表取締役社長、山形大学客員教授)