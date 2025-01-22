[1.21 ²¤½£CL¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥ºÂè7Àá](¥¨¥¹¥¿¥Ç¥£¥ª¡¦¥É¡¦¥¹¥Ý¥ë¥È¡¦¥ê¥¹¥Ü¥ó¡¦¥¨¡¦¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«(¡¦¥À¡¦¥ë¥¹))

¢¨29:00³«»Ï

<½Ð¾ì¥á¥ó¥Ð¡¼>

[¥Ù¥ó¥Õ¥£¥«]

ÀèÈ¯

GK 1 A. Trubin

DF 3 ¥¢¥ë¥ô¥¡¥í ¥«¥ì¥é¥¹

DF 4 ¥¢¥ó¥È¥Ë¥ª ¥·¥ë¥ô¥¡

DF 30 ¥Ë¥³¥é¥¹¡¦¥ª¥¿¥á¥ó¥Ç¥£

DF 44 ¥È¥Þ¥¹ ¥¢¥é¥¦¡¼¥¸¥ç

MF 8 ¥Õ¥ì¥É¥ê¥¯ ¥¢¥¦¥ë¥¹¥Í¥¹

MF 10 O. Kökçü

MF 61 ¥Õ¥í¥ì¥ó¥Æ¥£¡¼¥Î¡¦¥ë¥¤¥¹

FW 14 ¥¨¥Ð¥ó¥²¥í¥¹¡¦¥Ñ¥Ö¥ê¥Ç¥£¥¹

FW 17 ¥±¥ì¥à¡¦¥¢¥¯¥È¥¥¥ë¥³¡¼¥ë

FW 21 A. Schjelderup

¹µ¤¨

GK 24 ¥µ¥à¥¨¥ë ¥½¥¢¥ì¥¹

DF 6 ¥¢¥ì¥¯¥µ¥ó¥À¡¼ ¥Ð¡¼

DF 37 ¥ä¥ó¡¦¥Ë¥¯¥é¥¹¡¦¥Ù¥¹¥Æ

DF 81 A. Bajrami

MF 11 ¥¢¥ó¥Ø¥ë¡¦¥Ç¥£¡¦¥Þ¥ê¥¢

MF 18 ¥ì¥¢¥ó¥É¥í¡¦¥Ð¥ì¥¤¥í¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó¥¹

MF 60 Nuno Félix

MF 84 João Rêgo

FW 7 ¥¼¥­¡¦¥¢¥à¥É¥¥¥Ë

FW 9 ¥¢¥ë¥È¥¥¡¼¥ë¡¦¥«¥Ö¥é¥¦

FW 25 G. Prestianni

FW 32 B. Rollheiser

´ÆÆÄ

¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥é¡¼¥¸

[¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê]

ÀèÈ¯

GK 25 ¥Ü¥¤¥Á¥§¥Õ¡¦¥·¥å¥Á¥§¥¹¥Ë¡¼

DF 2 ¥Ñ¥¦¡¦¥¯¥Ð¥ë¥·

DF 3 ¥¢¥ì¥Ã¥¯¥¹¡¦¥Ð¥ë¥Ç

DF 4 ¥í¥Ê¥ë¥É¡¦¥¢¥é¥¦¥Û

DF 23 ¥¸¥å¡¼¥ë¡¦¥¯¥ó¥Ç

MF 6 ¥¬¥Ó

MF 8 ¥Ú¥É¥ê

MF 11 ¥é¥Õ¥£¡¼¥Ë¥ã

MF 17 ¥Þ¥ë¥¯¡¦¥«¥µ¥É

MF 19 ¥é¥ß¥Í¡¦¥ä¥Þ¥ë

FW 9 ¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥ì¥Ð¥ó¥É¥Õ¥¹¥­

¹µ¤¨

GK 13 ¥¤¥Ë¥ã¥­¡¦¥Ú¡¼¥Ë¥ã

GK 31 D. Kochen

DF 15 ¥¢¥ó¥É¥ì¥¢¥¹¡¦¥¯¥ê¥¹¥Æ¥ó¥»¥ó

DF 24 ¥¨¥ê¥Ã¥¯¡¦¥¬¥ë¥·¥¢

DF 32 ¥¨¥¯¥È¥ë¡¦¥Õ¥©¥ë¥È

DF 35 ¥¸¥§¥é¡¼¥ë¡¦¥Þ¥ë¥Æ¥£¥ó

MF 14 ¥Ñ¥Ö¥í¡¦¥È¡¼¥ì

MF 16 ¥Õ¥§¥ë¥ß¥ó¡¦¥í¥Ú¥¹

MF 21 ¥Õ¥ì¥ó¥­¡¼¡¦¥Ç¡¦¥è¥ó¥°

FW 7 ¥Õ¥§¥é¥ó¡¦¥È¡¼¥ì¥¹

FW 10 ¥¢¥ó¥¹¡¦¥Õ¥¡¥Æ¥£

FW 18 ¥Ñ¥¦¡¦¥Ó¥¯¥È¥ë

´ÆÆÄ

¥Ï¥ó¥¸¡¦¥Õ¥ê¥Ã¥¯

¥Ç¡¼¥¿Äó¶¡:Opta
¢¨Âç²ñ¤Î¸ø¼°µ­Ï¿¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹