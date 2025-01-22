リバプールvsリール スタメン発表
[1.21 欧州CLリーグフェーズ第7節](アンフィールド)
※29:00開始
<出場メンバー>
[リバプール]
先発
GK 1 アリソン・ベッカー
DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク
DF 21 コスタス・ツィミカス
DF 78 ジャレル・クアンサー
DF 84 コナー ブラッドリー
MF 8 ドミニク・ショボスライ
MF 17 カーティス・ジョーンズ
MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ
FW 7 ルイス・ディアス
FW 9 ダルウィン・ヌニェス
FW 11 モハメド・サラー
控え
GK 56 ビテスラフ・ヤロシュ
GK 62 クィービーン・ケレハー
DF 5 イブラヒマ・コナテ
DF 26 アンドリュー・ロバートソン
DF 66 トレント・アレクサンダー・アーノルド
MF 3 遠藤航
MF 10 アレクシス・マック・アリスター
MF 19 ハービー・エリオット
MF 80 タイラー モートン
FW 14 フェデリコ・キエーザ
FW 18 コーディ・ガクポ
FW 76 J. Danns
監督
アルネ・スロット
[リール]
先発
GK 30 リュカ シュヴァリエ
DF 2 アイサ・マンディ
DF 4 アレシャンドロ
DF 5 ガブリエル グドムンドソン
DF 18 バフォデ ディアキテ
MF 7 H. Haraldsson
MF 10 レミ カベラ
MF 17 N. Mukau
MF 20 ミッチェル・バッカー
MF 21 バンジャマン アンドレ
FW 9 ジョナサン・デイビッド
控え
GK 1 ヴィト マンノーネ
GK 16 マルク=オレル カイヤール
DF 12 トーマス・ムニエ
DF 31 イスマイリ
DF 35 I. Cossier
MF 8 アンジェル・ゴメス
MF 29 イーサン・ムバッペ
MF 32 A. Bouaddi
FW 11 O. Sahraoui
FW 27 モハメド バヨ
監督
ジェネジオブルーノ
※29:00開始
<出場メンバー>
[リバプール]
先発
GK 1 アリソン・ベッカー
DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク
DF 21 コスタス・ツィミカス
DF 78 ジャレル・クアンサー
DF 84 コナー ブラッドリー
MF 8 ドミニク・ショボスライ
MF 17 カーティス・ジョーンズ
MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ
FW 7 ルイス・ディアス
FW 11 モハメド・サラー
控え
GK 56 ビテスラフ・ヤロシュ
GK 62 クィービーン・ケレハー
DF 5 イブラヒマ・コナテ
DF 26 アンドリュー・ロバートソン
DF 66 トレント・アレクサンダー・アーノルド
MF 3 遠藤航
MF 10 アレクシス・マック・アリスター
MF 19 ハービー・エリオット
MF 80 タイラー モートン
FW 14 フェデリコ・キエーザ
FW 18 コーディ・ガクポ
FW 76 J. Danns
監督
アルネ・スロット
[リール]
先発
GK 30 リュカ シュヴァリエ
DF 2 アイサ・マンディ
DF 4 アレシャンドロ
DF 5 ガブリエル グドムンドソン
DF 18 バフォデ ディアキテ
MF 7 H. Haraldsson
MF 10 レミ カベラ
MF 17 N. Mukau
MF 20 ミッチェル・バッカー
MF 21 バンジャマン アンドレ
FW 9 ジョナサン・デイビッド
控え
GK 1 ヴィト マンノーネ
GK 16 マルク=オレル カイヤール
DF 12 トーマス・ムニエ
DF 31 イスマイリ
DF 35 I. Cossier
MF 8 アンジェル・ゴメス
MF 29 イーサン・ムバッペ
MF 32 A. Bouaddi
FW 11 O. Sahraoui
FW 27 モハメド バヨ
監督
ジェネジオブルーノ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります