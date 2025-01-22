[1.21 欧州CLリーグフェーズ第7節](アンフィールド)

※29:00開始

<出場メンバー>

[リバプール]

先発

GK 1 アリソン・ベッカー

DF 4 フィルヒル・ファン・ダイク

DF 21 コスタス・ツィミカス

DF 78 ジャレル・クアンサー

DF 84 コナー ブラッドリー

MF 8 ドミニク・ショボスライ

MF 17 カーティス・ジョーンズ

MF 38 ライアン・フラーフェンベルフ

FW 7 ルイス・ディアス

FW 9 ダルウィン・ヌニェス

FW 11 モハメド・サラー

控え

GK 56 ビテスラフ・ヤロシュ

GK 62 クィービーン・ケレハー

DF 5 イブラヒマ・コナテ

DF 26 アンドリュー・ロバートソン

DF 66 トレント・アレクサンダー・アーノルド

MF 3 遠藤航

MF 10 アレクシス・マック・アリスター

MF 19 ハービー・エリオット

MF 80 タイラー モートン

FW 14 フェデリコ・キエーザ

FW 18 コーディ・ガクポ

FW 76 J. Danns

監督

アルネ・スロット

[リール]

先発

GK 30 リュカ シュヴァリエ

DF 2 アイサ・マンディ

DF 4 アレシャンドロ

DF 5 ガブリエル グドムンドソン

DF 18 バフォデ ディアキテ

MF 7 H. Haraldsson

MF 10 レミ カベラ

MF 17 N. Mukau

MF 20 ミッチェル・バッカー

MF 21 バンジャマン アンドレ

FW 9 ジョナサン・デイビッド

控え

GK 1 ヴィト マンノーネ

GK 16 マルク=オレル カイヤール

DF 12 トーマス・ムニエ

DF 31 イスマイリ

DF 35 I. Cossier

MF 8 アンジェル・ゴメス

MF 29 イーサン・ムバッペ

MF 32 A. Bouaddi

FW 11 O. Sahraoui

FW 27 モハメド バヨ

監督

ジェネジオブルーノ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります