カラフルで独特な世界観のグッズ！ビアレッティ／Netflix『イカゲーム』カプセルコレクション

ビアレッティ『イカゲーム』カプセルコレクション

ビアレッティと、世界最大級のエンターテインメントサービスであるNetflixが、前回の『ブリジャートン家』インスパイアのコレクションに続き、新たなコラボレーションを展開。

今回は、ビアレッティのアイコニックなデザインと、Netflix史上最も視聴されたシリーズ『イカゲーム』(脚本・監督:ファン・ドンヒョク)のカラフルで独特な世界観が融合。

2021年の配信開始から2年以上が経過した今、全世界待望のシーズン2が2024年12月26日よりNetflix独占配信で帰ってきました。

このコレクションは、456人のプレイヤーが生き残りをかけて巨額の賞金を目指すサバイバルゲームの物語と、100年以上前にコーヒーの世界を革新し、今もなお独自の発想で私たちを驚かせ続けるビアレッティのクリエイティビティが見事に融合した、かつてない魅力的なアイテムです。

アクアグリーンやマゼンタなどの鮮やかな蛍光色、シリーズの象徴である三角形・四角形・円形の幾何学模様、そして印象的な「Game Over」のロゴが、この新作カプセルコレクションの特徴です。

これらのデザインが、ビアレッティのアイコンであるモカエキスプレスをはじめ、コレクション全体を彩ります。

■製品情報

モカエキスプレス

商品名:モカエキスプレス イカゲーム

『イカゲーム』シーズン2のエキサイティングな挑戦やゲームに、ビアレッティのモカエキスプレスが登場。

鮮やかでグラデーションのあるカラー、幾何学模様のディテール、そして「Game Over」の文字が、象徴的なコーヒーメーカーをさらに際立たせています。

価格:3カップ用 8,800円(税込)

6カップ用 10,560円(税込)

キャンプマグ

商品名:キャンプマグ イカゲーム

ビアレッティのラインナップに初登場となる「キャンプマグ」。

この二重壁構造のサーマルマグは、ステンレス製で、飲み物の温度を保つ安全なプレス式の蓋を備えています。

しっかりとしたグリップを可能にする持ち手が付いているため、どんな状況でも快適に使用できるよう設計されています。

内容量:420ml

価格 :4,400円(税込)

サーモボトル

商品名:サーモボトル イカゲーム

600mlのサーモボトルは、『イカゲーム』をテーマにしたデザインで装飾され、色合いや幾何学模様のディテールまで、シリーズの挑戦を完璧に表現しています。

フック付きなので常に持ち運べ、飲み物を冷たいまま、または温かいまま味わうことができます。

内容量:600ml

価格 :4,500円(税込)

トラベルマグ

商品名:トラベルマグ イカゲーム

幾何学模様や鮮やかなカラー、繊細なグラデーションが魅力的で、ステンレス製の二重構造により優れた保温・保冷性能を誇ります。

長距離のドライブや街中での散策にもぴったりのアイテムです。

内容量:360ml

価格 :3,960円(税込)

