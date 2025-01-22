ICEx、「理想郷」が先行配信スタート
ICEx、が2月26日(水)の5thシングル「理想郷」リリースに先駆けて、表題曲の「理想郷」を先行配信した。
「理想郷」は1月8日よりスタートしている、TVアニメ『RINGING FATE』のオープニング・テーマとなっており、アルバム『Retro Toy Pop』を経て新たなICExのレトロトイポップを魅せる挑戦的なサウンドで、理想を目指すICExの上昇志向ソングとなっている。
リリース情報
2025年1月22日(水)配信リリース
配信 https://jvcmusic.lnk.to/ICEx_risokyo
リリース情報
初回限定盤A(CD+Blu-ray)
初回限定盤B(CD+Blu-ray)
通常盤(CDのみ)
2025年2月26日(水)発売
予約
https://www.jvcmusic.co.jp/ICEx/risokyo/
■通常盤(CDのみ) VICL-37760 / 価格：\1,100 (税込)
M1, 理想郷 / M2, Miracles
■初回限定盤A(CD+Blu-ray) VIZL-2417 / 価格：\2,970 (税込)
M1, 理想郷 / M2, BOOM BOOM BOOM
[Blu-ray]ICExお化け屋敷
■初回限定盤B(CD+Blu-ray) VIZL-2418 / 価格：\2,970 (税込)
M1, 理想郷 / M2, 運命の1ページ
[Blu-ray] ICEx summer concert 2024 “TASTING”
01.CANDY
02.Hollywood
03.ナイトフライト
04.8COUNT
05.Sunset Blue
06.CARNIVAL
ライブ・イベント情報
◆2025年1月25日(土) ＠千葉県・イオンモール幕張新都心 グランドモール1F グランドスクエア
ミニライブ：14:00開演
◆2025年1月26日(日) ＠宮城県・仙台駅前E BeanS 10階 屋上特設ステージ
ミニライブ：14:00開演
◆2025年2月16日(日) ＠埼玉県・イオンレイクタウンkaze 光の広場
ミニライブ：14:00開演
◆2025年2月23日(日) ＠大阪府・ヨドバシカメラマルチメディア梅田
ミニライブ：14:00開演
◆2025年2月24日(月・祝) ＠愛知県・エアポートウォーク名古屋 ３Fイベントステージ
ミニライブ：14:00開演
ライブ・イベント情報
■2025年2月21日(金) 【大阪府】大阪国際交流センター 大ホール
open 18:00 / start 19:00
■2025年2月22日(土) 【大阪府】大阪国際交流センター 大ホール
＜1部＞open13:30 / start 14:30
＜2部＞open 17:00 / start 18:00
■2025年3月31日(月) 【東京】TOKYO DOME CITY HALL
open 17:30 / start 18:30
詳しくはこちら
https://icex.jp/contents/846630
関連リンク
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