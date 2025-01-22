THE ORAL CIGARETTES、4年半ぶり6枚目のフルアルバム本日リリース。「DIKIDANDAN」MVも公開
THE ORAL CIGARETTESが、約4年半ぶりとなる6枚目のフルアルバム『AlterGeist0000』(ヨミ:オルターガイスト)を本日1月22日にリリースした。
◆「DIKIDANDAN」MV
タイトルの『AlterGeist0000』は、「Alternative」と「Poltergeist」を組み合わせた造語で、Alternativeは代替、Poltergeistはもう1人の自分という意味合いがある。
完全数量限定盤(THE ORAL CIGARETTES OFFICIAL SHOP限定流通商品)と初回限定盤には、2024 Documentary & Interview がBlu-rayで収録される。
また、『AlterGeist0000』に収録される「DIKIDANDAN」のミュージックビデオが、THE ORAL CIGARETTES オフィシャルYouTubeチャンネルにて公開された。
「DIKIDANDAN」はインパクト抜群のフレーズとアッパーで重厚感のあるサウンドが印象的なリードトラックだ。MVは、当たり前だと思っているものが当たり前ではない、認識や価値観が変わっていく「パラダイムシフト」がテーマ。音楽の価値観や人間の上下関係、様々な変化が起こり固定概念が崩れていく内容が映像に落とし込まれている。楽曲とも相まって中毒性のある作品に仕上がった。
さらに、1月22日より『AlterGeist0000』の発売を記念してシェアキャンペーンがスタートする。各ストリーミングサービスにて収録曲を聴いて「#オーラル_AG_キャンペーン」をつけ感想をシェアすると、抽選で合計40人にオリジナル賞品がプレゼントされるとのことだ。
6thアルバム『AlterGeist0000』
発売日：2025年1月22日(水)
予約：http://lnk.to/AlterGeist0000_CD
配信：https://oral.lnk.to/AlterGeist0000PR
※「愁」先行配信中
■完全数量限定盤
CD/Blu-ray/特製ブックレット/「AlterGeist0000」オリジナルキーホルダー/12インチアナログサイズ豪華BOX
BRCA.00152 税込11,000円
※THE ORAL CIGARETTES OFFICIAL SHOP限定流通商品
■初回限定盤
CD/Blu-ray
PCCA.06350 税込5,500円
■通常盤
CD only
PCCA.06351 税込3,300円
・封入特典
オーラルマンシール 全12種類（4 x 3 シーン）ランダム封入
完全数量限定盤 ：1シーン4人 1set(4枚封入)
初回限定盤・通常盤 ：1枚封入
＊全12種類ランダム封入、シークレットもあり
＊初回生産分のみ封入
収録内容
［CD］
01 Bitch!!
02 DIKIDANDAN
03 DUNK feat.Masato (coldrain)
04 BUG
05 UNDER and OVER(TVアニメ『来世は他人がいい』オープニング主題歌)
06 OD
07 ENEMY feat.Kamui
08 SODA
09 Enchant
10 Savior Of My Life
11 YELLOW(MBS/TBSドラマイズム枠TVドラマ『マイホームヒーロー』主題歌)
12 愁
13 See you again
［Blu-ray］
2024 Documentary & Interview 収録予定
※初回限定盤/完全数量限定盤Blu-rayは共通となります。
※商品内容に関しては予告なく変更する場合が御座います。予めご了承ください。
【ショップ別オリジナル特典】
タワーレコード：ラバーバンド
HMV：ピック
Amazon.co.jp：メガジャケ
楽天ブックス：シューレース ※オリジナル配送パックでお届け
セブンネットショッピング：トート型エコバッグ
THE ORAL CIGARETTES OFFICIAL SHOP：オリジナルステッカー
■THE ORAL CIGARETTES New Album 「AlterGeist0000」2大キャンペーン
≪賞品内容≫
A 賞：「AlterGeist0000」リリース記念フリーライブ 入場チケット（抽選2,800 名様）
B 賞：「AlterGeist0000」T シャツ（抽選100 名様）
■BKW!! Premium Members限定スペシャルキャンペーン（FC会員限定）
≪賞品内容≫
Alter 賞：「AlterGeist0000」リリース記念サイン会参加チケット（抽選500 名様）
Geist 賞：直筆サイン入り「AlterGeist0000」T シャツ（抽選50 名様）
キャンペーン詳細はこちら
（https://theoralcigarettes.com/news/detail/2862）
＜THE ORAL CIGARETTES「AlterGeist0000 LIVE HOUSE TOUR 2025」＞
2025年1月29日（水）広 島 BLUE LIVE広島
2025年2月04日（火）愛 知 Zepp Nagoya
2025年2月06日（木）石 川 EIGHT HALL
2025年2月11日（火/祝）宮 城 SENDAI GIGS
2025年2月15日（土）香 川 festhalle
2025年2月17日（月）福 岡 Zepp Fukuoka
2025年2月25日（火）東 京 Zepp Haneda
2025年3月15日（土）北海道 Zepp Sapporo
＜THE ORAL CIGARETTES「AlterGeist0000 ARENA TOUR 2025」＞
2025年4月13日（日）横浜アリーナ 開場 16:00 / 開演17:00
2025年4月18日（金）大阪城ホール 開場 17:30 / 開演18:30
2025年4月19日（土）大阪城ホール 開場 16:00 / 開演17:00
関連リンク
◆THE ORAL CIGARETTES オフィシャルX
◆THE ORAL CIGARETTES オフィシャルInstagram
◆THE ORAL CIGARETTES オフィシャルYouTubeチャンネル