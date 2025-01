THE ORAL CIGARETTESが、約4年半ぶりとなる6枚目のフルアルバム『AlterGeist0000』(ヨミ:オルターガイスト)を本日1月22日にリリースした。タイトルの『AlterGeist0000』は、「Alternative」と「Poltergeist」を組み合わせた造語で、Alternativeは代替、Poltergeistはもう1人の自分という意味合いがある。

6thアルバム『AlterGeist0000』



発売日:2025年1月22日(水)予約:http://lnk.to/AlterGeist0000_CD配信:https://oral.lnk.to/AlterGeist0000PR※「愁」先行配信中■完全数量限定盤CD/Blu-ray/特製ブックレット/「AlterGeist0000」オリジナルキーホルダー/12インチアナログサイズ豪華BOXBRCA.00152 税込11,000円※THE ORAL CIGARETTES OFFICIAL SHOP限定流通商品■初回限定盤CD/Blu-rayPCCA.06350 税込5,500円■通常盤CD onlyPCCA.06351 税込3,300円・封入特典オーラルマンシール 全12種類(4 x 3 シーン)ランダム封入完全数量限定盤 :1シーン4人 1set(4枚封入)初回限定盤・通常盤 :1枚封入*全12種類ランダム封入、シークレットもあり*初回生産分のみ封入収録内容[CD]01 Bitch!!02 DIKIDANDAN03 DUNK feat.Masato (coldrain)04 BUG05 UNDER and OVER(TVアニメ『来世は他人がいい』オープニング主題歌)06 OD07 ENEMY feat.Kamui08 SODA09 Enchant10 Savior Of My Life11 YELLOW(MBS/TBSドラマイズム枠TVドラマ『マイホームヒーロー』主題歌)12 愁13 See you again[Blu-ray]2024 Documentary & Interview 収録予定※初回限定盤/完全数量限定盤Blu-rayは共通となります。※商品内容に関しては予告なく変更する場合が御座います。予めご了承ください。【ショップ別オリジナル特典】タワーレコード:ラバーバンドHMV:ピックAmazon.co.jp:メガジャケ楽天ブックス:シューレース ※オリジナル配送パックでお届けセブンネットショッピング:トート型エコバッグTHE ORAL CIGARETTES OFFICIAL SHOP:オリジナルステッカー■THE ORAL CIGARETTES New Album 「AlterGeist0000」2大キャンペーン≪賞品内容≫A 賞:「AlterGeist0000」リリース記念フリーライブ 入場チケット(抽選2,800 名様)B 賞:「AlterGeist0000」T シャツ(抽選100 名様)■BKW!! Premium Members限定スペシャルキャンペーン(FC会員限定)≪賞品内容≫Alter 賞:「AlterGeist0000」リリース記念サイン会参加チケット(抽選500 名様)Geist 賞:直筆サイン入り「AlterGeist0000」T シャツ(抽選50 名様)キャンペーン詳細はこちら(https://theoralcigarettes.com/news/detail/2862)