ワールドチャンピオン記念商品などの限定商品も！PGS SHO-TIME 大谷翔平公式グッズ特集ストア

「PGS」は、「PGS SHO-TIME 大谷翔平公式グッズ特集ストア」を東京・池袋 Mixalive TOKYO 4階 特設会場にて、2025年2月14日(金)〜16日(日)の3日間限定で開催します。

PGS SHO-TIME 大谷翔平公式グッズ特集ストア

期間 :2025年2月14日(金)〜2月16日(日)

営業時間:11:00〜21:00

場所 :東京・池袋 Mixalive TOKYO 4F 特設会場

(〒170-0013 東京都豊島区東池袋1丁目14-3)

このストアの目玉商品として世界初登場となる、大谷翔平選手の2025年ドジャース・ピッチャー再始動!MLB公式のドジャース City Connectユニフォームを着たピッチャー版「大谷翔平MLB公式Rising Again:Pitcher’s Return / ドジャース球場台座付ボブルヘッド」世界限定10,000個の秘蔵3,000個を放出し、「50-50」達成記念商品、ワールドチャンピオン記念商品などの限定商品を販売します。

また、このストアでは大谷翔平選手の公式グッズだけではなく、球史に刻んだ数々の大記録を持つイチローの功績を称える2001-2019パネルと記念台座付版MLB公式「イチロー MLB公式・限定Collector’s Bobblehead (記念台座付)」世界限定3,000個の秘蔵1,000個を放出、MLB公式商品や山本由伸選手の商品、関連写真集、書籍などが東京・池袋 Mixalive TOKYOに一同に集まる、ファン垂涎の3日間です。

