WANDS

WANDSが、3月26日にミニアルバム『TIME STEW』をリリースする。

昨年、再始動から5年を迎え、WANDS歴代最長の活動期間となった第5期。ボーカルとしても上原大史の活動期間が最長となり、この春にはWANDS史上最大規模となる全国ホールツアーが開催されるなど、着実に支持が広がっている中、最新シングル「Shooting star」に続く新作のリリースが決定。

WANDS通算8枚目のオリジナルアルバムとなる今作は、ツアーと同じ『TIME STEW(タイム・ステュー)』というタイトルで贈る1枚。“時間をかけてじっくり煮込み、新旧を溶け合わせた新たな味わい”を表現したこのタイトルは、1991年のデビューから時を経て熟成されたWANDSのサウンドをまさに象徴しており、今作に収録された6曲(TVアニメ「名探偵コナン」エンディングテーマとしても人気の最新シングル「Shooting star」/TVシリーズ特別編集版『名探偵コナン vs. 怪盗キッド』主題歌で話題を呼んだ「大胆」/ライブでのセルフカバー披露後、第5期ver.リリースが熱望されていた「天使になんてなれなかった」「FLOWER」/未発表新曲2曲)がその意味をより明確にしている。

また、ライブの評価が高いWANDSだが、初回限定盤A、Bにはそれぞれ特典として、貴重なライブ映像とライブ音源が付属。

最新WANDSサウンドが収録されたミニアルバムに、WANDSのライブを存分に堪能できる特典…4月からスタートするWANDSとしては最大規模となる全国ホールツアーへの期待も高まる作品となっている。■上原大史(Vo.)コメント

「Time Stew」というタイトルが、本当にしっくりと来る。今だからこそ出すことができたミニアルバムだと思います。改めて振り返ると、個人的には自分の歌詞が、数年前の自分なら書かなかった、色んな意味で書けなかったであろう歌詞を書いているなと感じました。歌唱も含め、いくつかの壁を乗り越えたのかなと言う感覚です。新旧と入っていますが、どちらも肩の力を抜いて、楽しんで歌いました。是非皆さんにも、聴いて、感じて、楽しんでいただけたら幸いです。■柴崎浩(Gt.)コメント

再始動以降ライブに於いて1991〜2024年までの新旧織り交ぜたセットリストを演奏してきて、丸5年経った今、これまでの時間や記憶や楽曲たちが溶け合っていくような感覚を感じる時がありました。そんな中で「Time Stew」という言葉が浮かんでタイトルにしました。そんな感覚が表れたアルバムが出来たと思います。特典にはファンクラブリクエストで決めたセットリストを演奏したライブ音源が付きます!特別なライブ音源を皆さんに聴いていただきたく、収録を決めました。90年代リリースの曲も多く入っているので古くからのファンの方にも楽しんでもらえると思います。新曲も懐かしい曲も多くの方に楽しんで頂けたら嬉しいです。【作品情報】8th ALBUM『TIME STEW』CDミニアルバム

2025年3月26日(水)発売

収録曲(全形態共通)1.大胆 作詞:上原大史

作/編曲:柴崎浩

TVシリーズ特別編集版『名探偵コナン vs. 怪盗キッド』主題歌2.天使になんてなれなかった [WANDS第5期ver.] 作詞:上杉昇

作/編曲:柴崎浩3.Shooting star 作詞:上原大史

作/編曲:柴崎浩 読売テレビ・日本テレビ系全国ネット土曜よる6時放送「名探偵コナン」エンディングテーマ4.WE ALL NEED LOVE 作詞:上原大史

作/編曲:柴崎浩5.FLOWER [WANDS第5期ver.] 作詞:上杉昇

作/編曲:柴崎浩6.リフレイン 作詞:上原大史

作/編曲:柴崎浩初回限定盤A [CD+LIVE Blu-ray]

GZCD-5017

6,930円(税込)/6,300円(税抜)

◇ 特典LIVE Blu-ray:■LIVE at『Japan Anison&Rock Festival 2024』※音楽フェスでのライブアクトを全曲完全収録!01. 錆びついたマシンガンで今を撃ち抜こう [WANDS第5期ver.]02. We Will Never Give Up03. 明日もし君が壊れても[WANDS第5期ver.]04. 時の扉 [WANDS第5期ver.]05. Secret Night 〜 It's My Treat 〜[WANDS第5期ver.]06. 愛を語るより口づけをかわそう[WANDS第5期ver.]07. RAISE INSIGHT08. 愛を叫びたい09. 真っ赤なLip10. 大胆11. 世界が終るまでは…[WANDS第5期ver.]初回限定盤B [CD+LIVE CD]

GZCD-5018

4,950円(税込)/4,500円(税抜)

特典LIVE CD:■LIVE at『WANDER-LAND NEO「FANDS」MEETING 2023』

※FC限定ライブの超貴重音源を全曲収録!01. 恋せよ乙女02. Just a Lonely Boy03. 星のない空の下で[WANDS第5期ver.]04. アイリメンバー U05. Don't Try So Hard [WANDS第5期ver.]06. 明日もし君が壊れても[WANDS第5期ver.]07. 空へ向かう木のように08. 抱き寄せ 高まる 君の体温と共に09. 世界中の誰よりきっと[WANDS第5期ver.]10. WONDER STORY通常盤 [CD]

GZCD-5019

2,530円(税込)/2,300円(税抜)