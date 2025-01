赤福は、2025年1月22日(水)から1月27日(月)の期間限定で、熊本・鶴屋百貨店催事「全国有名駅弁当とうまいもの大会」に出店します。

赤福熊本・鶴屋百貨店催事「全国有名駅弁当とうまいもの大会」出店

’

赤福は、2025年1月22日(水)から1月27日(月)の期間限定で、熊本・鶴屋百貨店催事「全国有名駅弁当とうまいもの大会」に出店。

九州初登場のコルネや、熊本初登場の「餅どらやき」など、ここでしか味わえない商品も多数用意しています。

【つくりたての「赤福餅」や話題のコルネを熊本で食べられるのはこの機会だけ!】

会場では、つくりたての「赤福餅」や「赤福餅+抹茶セット」を味わえます。

赤福が手掛ける和洋菓子店「五十鈴茶屋」は、テレビでも話題のコルネを九州で初めて販売。

お召し上がりは「あずきコルネ+あずき茶セット」「チョコあんコルネ+あずき茶セット」を用意されました。

【赤福が手掛ける「五十鈴茶屋」 九州初登場コルネを会場で提供】

「あずきコルネ 和三盆クリーム」は、粒餡と上品な甘さの和三盆クリームをサクサクのコルネにたっぷり詰め込みました。

「チョコあんコルネ」は、白あんに刻んだチョコレートを混ぜ合わせたチョコあんクリームを、焼き立てのコルネ生地に贅沢に詰め込み濃厚な味わいに。

全国各地の催事でも大好評の、リピーターが絶えない人気商品です。

お土産としても喜ばれること間違いなし。

あずきコルネ 和三盆クリーム(1本)

【熊本初登場! ふっくら「餅どらやき」】

ふっくらと焼き上げたどらやきの皮で北海道産あずきのこし餡とやわらかいお餅を包んだ「餅どらやき」は、熊本初登場の商品です。

どらやきのやわらかい皮、こし餡とお餅の食感を楽しめます。

餅どらやき(1個)

【九州初登場!リニューアルした 「燦(さん)-SUN-」いちご餅・チョコ餅】

大好評の「燦(さん)-SUN-」いちご餅・チョコ餅は、さらに美味しくなって九州初登場です。

いちご餅は、粟(あわ)入りのお餅をほのかな酸味と芳醇な香りに炊き上げたいちごあんで包んでいます。

チョコ餅は、柔らかいお餅をほろ苦くまろやかなチョコあんで包んでいます。

どちらも、あんの風味はもちろん、餅菓子としての食べ応えにもこだわりました。

コスメのような美しいパッケージは、ちょっとしたギフトにもおすすめです。

燦(さん)-SUN- いちご餅・チョコ餅

【熊本では鶴屋百貨店だけでお買い求めいただける商品が続々!】

栗の甘露煮を入れた栗羊羹(ようかん)と北海道産小豆のこし餡羊羹を重ねた「季(とき)の羊羹 栗」や、三重県産小麦粉と2種類の国産バターを贅沢に使用してサクっと香ばしく焼き上げた「おかげ犬サブレ」など、栗をふんだんに使った贅沢な和菓子や、洋菓子も販売します。

もちろん、伊勢名物の「赤福餅」、「白餅黒餅」も取り揃えて販売します。

※赤福餅は、完売次第終了となります。

※天候・交通事情等により、販売開始時間および商品内容が変更となる場合があります。

■現地でお召し上がり可能な商品

赤福餅「盆」(2個入) ほうじ茶付き

赤福餅「盆」(2個入) 抹茶セット

チョコあんコルネ(1本) あずき茶セット※九州初登場

あずきコルネ 和三盆クリーム(1本) あずき茶セット※九州初登場

■販売商品ラインナップ

●定番商品

赤福餅(12個入)

白餅黒餅(8個入)

赤福ぜんざい(1食入・3食入)

赤福ほうじ茶ティーバッグ

●九州初登場

チョコあんコルネ(1本)

あずきコルネ 和三盆クリーム(1本)

●熊本初登場

餅どらやき(1個)

●リニューアル後、九州初登場

燦(さん)-SUN- いちご餅

燦(さん)-SUN- チョコ餅

●今回の催事限定販売

季(とき)の羊羹 栗(2個)

おかげ犬サブレ(6枚)

※下記の商品は2025年1月29日(水)から2月11日(火・祝)も販売

赤福餅(12個入)

白餅黒餅(8個入)

赤福ぜんざい(1食入・3食入)

赤福ほうじ茶ティーバッグ(6枚)

■出店概要

出店期間:2025年1月22日(水)〜2025年1月27日(月)

出店場所:熊本・鶴屋百貨店

営業時間:午前10時〜午後7時(金曜・土曜日は午後7時30分) ※最終日は午後5時閉場

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post つくりたての「赤福餅」が楽しめる!熊本・鶴屋百貨店催事「全国有名駅弁当とうまいもの大会」 appeared first on Dtimes.