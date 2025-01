明日1月22日にデビュー5周年を迎えるSnow Manが、情報番組をジャック。日本テレビ『ZIP!』、TBS『THE TIME,』、TBS『ラヴィット!』、フジテレビ『めざましテレビ』に6時台より出演する。また、同日21時からはSnow ManオフィシャルYouTubeチャンネルより、「Snow Man デビュー5周年!みんなで祝っちゃおう生配信」が実施されることも決定した。なお、ベストアルバム『THE BEST 2020 - 2025』もこの日にリリースされる。

Snow Man ベストアルバム『THE BEST 2020 - 2025』



2025年1月22日 発売詳細:https://mentrecording.jp/snowman/discography/detail.php?c=album&id=1020635初回盤A(2CD+2DVD)JWCD-98661〜2/B〜C 5,280円(税込)初回盤A(2CD+Blu-ray)JWCD-98663〜4/B 5,280円(税込)三方背ケース + デジパック仕様動画A視聴シリアルナンバー封入※(2CD+2DVD)、(2CD+Blu-ray)の価格・仕様・収録内容は共通●CD-1(収録予定)01. D.D.02. KISSIN' MY LIPS03. Stories04. Grandeur05. HELLO HELLO06. Secret Touch07. ブラザービート08. オレンジkiss09. タペストリー10. W11. Dangerholic12. LOVE TRIGGER13. We'll go together14. BREAKOUT15. 君は僕のもの16. SBY17. Dear,●CD-2(収録予定)01. EVOLUTION02. 終わらない Memories03. JUICY04. ボクとキミと05. あいことば06. slow...07. EMPIRE08. One09. ミッドナイト・トレンディ10. Sugar11. 君の彼氏になりたい。12. 僕の彼女になってよ。13. 僕に大切にされてね。14. スタートライン15. Julietta16. クラクラ17. Hip bounce!!18. Super Sexy19. 縁 -YUÁN-●2DVD / Blu-ray(収録予定)01. D.D.(Music Video)02. KISSIN' MY LIPS(Music Video)03. Stories(Music Video)04. Grandeur(Music Video)05. Big Bang Sweet(Music Video)06. ナミダの海を越えて行け(Music Video)07. HELLO HELLO(Music Video)08. 縁 -YUÁN-(Music Video)09. EVOLUTION(Music Video)10. 終わらない Memories(Music Video)11. Snow World(Music Video)12. Secret Touch(Music Video)13. ブラザービート(Music Video)14. オレンジkiss(Music Video)15. JUICY(Music Video)16. ボクとキミと(Music Video)17. タペストリー(Music Video)18. W(Music Video)19. あいことば(Music Video)20. slow...(Music Video)21. Dangerholic(Music Video)22. DA BOMB(Music Video)23. LOVE TRIGGER(Music Video)24. We'll go together(Music Video)25. BREAKOUT(Music Video)26. 君は僕のもの(Music Video)27. EMPIRE(Music Video)28. One(Music Video)29. SBY(Music Video)30. Dear,(Music Video)31. SBY(マルチアングル映像)32. Behind The Scenes- CD Jacket Photoshoot- SBY- Dear,33. Looking back 5 years初回盤B(2CD+2DVD)JWCD-98665〜6/B〜C 5,280円(税込)初回盤B(2CD+Blu-ray)JWCD-98667〜8/B 5,280円(税込)三方背ケース + デジパック仕様動画B視聴シリアルナンバー封入※(2CD+2DVD)、(2CD+Blu-ray)の価格・仕様・収録内容は共通●CD-1(収録予定)※初回盤A_CD-1共通01. D.D.02. KISSIN' MY LIPS03. Stories04. Grandeur05. HELLO HELLO06. Secret Touch07. ブラザービート08. オレンジkiss09. タペストリー10. W11. Dangerholic12. LOVE TRIGGER13. We'll go together14. BREAKOUT15. 君は僕のもの16. SBY17. Dear,●CD-2(収録予定)01. EVOLUTION02. 終わらない Memories03. JUICY04. ボクとキミと05. あいことば06. slow...07. EMPIRE08. One09. Crazy F-R-E-S-H Beat10. ファンターナモーレ11. ナミダの海を越えて行け12. EVERYTHING IS EVERYTHING13. Party! Party! Party!14. イチバンボシ15. Tic Tac Toe16. POWEEEEER17. 僕という名のドラマ18. Cry out19. DA BOMB●2DVD / Blu-ray(収録予定)01. Crazy F-R-E-S-H Beat(Dance Video)02. Stories(Dance Video)03. Big Bang Sweet(Dance Edit)04. YumYumYum ~SpicyGirl~(Dance Video)05. 僕の彼女になってよ。(Lip Sync Video)06. REFRESH(Dance Video)07. From Today(Lip Sync Video)08. Wonderful! × Surprise!(Lip Sync Video)09. Feel the light, Lovely(Dance Video)10. Luv Classic(Lip Sync Video)11. BREAKOUT(Music Video (Dance Ver.))12. D.D.(Dance Practice)13. KISSIN' MY LIPS(Dance Practice)14. Stories(Dance Practice)15. 君の彼氏になりたい。(Dance Practice)16. Black Gold(Dance Practice)17. Grandeur(Dance Practice)18. HELLO HELLO(Dance Practice)19. EVOLUTION(Dance Practice)20. Infighter(Dance Practice)21. ブラザービート(Dance Practice)22. オレンジkiss(Dance Practice)23. JUICY(Dance Practice)24. Movin' up(Dance Practice)25. タペストリー(Dance Practice)26. W(Dance Practice)27. slow...(Dance Practice)28. Cry out(Dance Practice)29. POWEEEEER(Dance Practice)30. Dangerholic(Dance Practice)31. LOVE TRIGGER(Dance Practice)32. We'll go together(Performance Video)33. BREAKOUT(Dance Practice)34. 君は僕のもの(Performance Video)35. EMPIRE(Performance Video)36~44. ソロ楽曲Music Video 9本45. アルティメットベースボール5通常盤(2CD)JWCD-98669〜70 3,960円(税込)初回仕様:スリーブ、フォトブック60P付き動画C視聴シリアルナンバー封入●CD-1(収録予定)01. D.D.02. KISSIN' MY LIPS03. Stories04. Grandeur05. HELLO HELLO06. Secret Touch07. ブラザービート08. オレンジkiss09. タペストリー10. W11. Dangerholic12. LOVE TRIGGER13. We'll go together14. BREAKOUT15. 君は僕のもの16. SBY17. Dear,18. EVOLUTION19. 終わらない Memories20. Snow Man's Life●CD-2(収録予定)01. JUICY02. ボクとキミと03. Happy Birthday04. あいことば05. slow...06. Nine Snow Flash07. EMPIRE08. One09. KANPAI Year!!10. A PIECE OF CAKE11~19. ソロ楽曲 9曲[CD購入者特典]初回盤A(JWCD-98661〜2/B〜C、JWCD-98663〜4/B):特典A初回盤B(JWCD-98665〜6/B〜C、JWCD-98667〜8/B):特典B通常盤(JWCD-98669〜70): 特典C※特典は後日お知らせ※特典は数に限りがあるため、早めの予約・購入がオススメ※一部のCDショップ・オンラインショップでは特典が付かない場合もあるため、注意