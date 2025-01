2025年のブレイク店を予想！ テレビプロデューサー本郷義浩が注目するのは、立ち飲み鉄板焼き屋で食べられる王道の焼きそば

食通たちが、2025年にブレイクしそうな飲食店や料理をご紹介。テレビプロデューサーとして活躍する本郷義浩さんが予想するのは?

〈食通が占う、2025流行る店〉

パリオリンピックの開催もあった2024年。さまざまな国の食事情や食品ロスについて、目を向ける機会にもなったのではないでしょうか。新たな食体験に感謝しながらできることを続けていく、2025年もそんな優しい社会になりますように!

そんな願いも込め、グルメ情報を熟知した有識者にアンケートを実施。2025年注目の「ブレイクしそうな店」「3,000円以下のお手軽グルメ」をうかがいました。

今回は、食べログ グルメ著名人の本郷義浩さんにお答えいただきます。

教えてくれる人

本郷義浩

テレビ番組プロデューサー&ディレクター。現在も継続中の料理情報番組『水野真紀の魔法のレストラン』を2001年に立ち上げ、『真実の料理人』『京都知新』『音舞台シリーズ』『芸術都市パリの100年』『若冲降臨。増殖する細胞』など料理情報、アート、音楽、ドキュメンタリーなど多岐にわたる番組を制作。毎週日曜日夕方4時半からMBSラジオでオンエア中の『TOROMI RADIO』のMCも務める。

2025年のブレイク予想

Q. 2025年に〈ブレイクしそうな飲食店〉はどこですか?

A. 「レオーネ」です

写真:お店から

北新地の「レオーネ」が、2025年3月21日にグラングリーン大阪へ移転。吉川健太郎シェフは、イタリアンから脱却。和食をベースとしたイノベーティブレストランに生まれ変わるそう。どんな内装で、どんな料理になるのか。楽しみです。

アンダー3,000円のお手軽グルメ

Q. 2025年に〈ブレイクしそうな3,000円以内のグルメ〉は何ですか?

A. 「天満 御旅所」の「特製焼きそば」680円です

国産三元豚 生姜焼き 並150g 出典:マッハのオススメごはんさん

<店舗情報>◆レオーネ住所 : 大阪府大阪市北区堂島1-2-7 パーマリィ・イン堂島 3FTEL : 050-5596-3432

大阪天満の超人気店「お好み焼 千草」の店主・蜷川さんが天満駅前に、立ち飲み鉄板焼き店をオープン。本店より酒のアテになる鉄板焼きメニューが豊富ですが、王道の焼きそばが抜群にうまい。

<店舗情報>◆天満 御旅所住所 : 大阪府大阪市北区天神橋4-14-15TEL : 不明の為情報お待ちしております

※価格は税込です。

※「食べログ」に掲載されている情報をもとに、料理名・金額等を掲載しています。最新の情報はお店にご確認ください。

文:本郷義浩、食べログマガジン編集部

