スペースXは日本時間2025年1月21日に、「ファルコン9」ロケットの打ち上げを実施しました。搭載されていた第2世代スターリンク衛星「V2 Mini」は無事に軌道へ投入されたことが、同社のSNSや公式サイトにて報告されています。

打ち上げに関する情報は以下の通りです。

打ち上げ情報:ファルコン9(Starlink Group 13-1)

ロケット:ファルコン9 ブロック5打ち上げ日時:日本時間 2025年1月21日14時24分【成功】発射場:ケネディ宇宙センター(アメリカ)ペイロード:スターリンク衛星(Starlink V2 Mini)21機

今回打ち上げられたファルコン9の第1段は、8回目の飛行となります。これまで、スターリンクミッションに3回と、Crew-8、Polaris Dawn、CRS-31、Astranis: From One to Manyの打ち上げミッションに使用されました。

【▲ 第2世代スターリンク「starlink V2 mini」(Credit: SpaceX)】

Deployment of 21 @Starlink satellites confirmed

— SpaceX (@SpaceX) January 13, 2025

スターリンク(Starlink)とは

スターリンクとは、地球低軌道へ投入された「スターリンク衛星」による衛星コンステレーション(多数の衛星で構築されたネットワーク)によって実現した高速・低遅延の衛星インターネット接続サービスです。スペースXは将来的に衛星の数を最大4万2000機まで増やすことを計画しています。

