SUPER★DRAGON、メジャー3rdシングル「Dreamland」発売＆全国ツアー開催決定
SUPER★DRAGONが、3月26日にメジャー3枚目となるニューシングル「Dreamland」を発売することが明らかになった。
同作品には、8bitサウンドでドリームコアな世界観を歌う表題曲「Dreamland」と、昨年ライブで披露された新曲「Legend」、放送中のTVアニメ『殿と犬』のテーマソング「リトル・ラヴァーズ」の全3曲を収録する。
6月28日からはTOKYO DOME CITY HALLを皮切りに、9都市10公演の全国ツアー開催も決定。ツアーファイナルとなる9月27日パシフィコ横浜 国立大ホールでグループ結成10周年を迎えることとなる。
Major 3rd Single「Dreamland」
予約・購入：http://lnk.to/SD_Dreamland_CD
◾︎初回限定盤（CD+Photo Book）
3,000円 (税込) PCCA-06377
[仕様] 三方背ケース / 別冊28ページフォトブック
[封入特典] トレカ初回限定盤ver. 2枚封入（集合2種、ソロ18種 全20種のうちランダム2種）
◾︎通常盤（CD only）
1,500円 (税込) PCCA-06378
[封入特典] トレカ通常盤ver. 1枚封入（集合1種、ソロ9種 全10種のうちランダム1種）※初回製造分のみ
【CD収録内容】 ※初回限定盤／通常盤ともに収録曲共通
M1. Dreamland、M2. Legend、M3. リトル・ラヴァーズ
【ショップ別先着予約特典】
Amazon.co.jp：メガジャケ Dreamland ver
セブンネットショッピング：アンブレラマーカー ランダム全9種
楽天ブックス：スマホサイズステッカー ランダム全9種※確認中
応援店：トレカ（集合1種、メンバーソロ9種 合計全10種）
「Dreamland」リリースイベント
2/24(祝) 千葉 ららぽーとTOKYO-BAY [ミニライブ＋特典会]
3/01(土) 大阪 セブンパーク天美 [ミニライブ＋特典会]
3/02(日) 大阪 サンライズビル大阪 [特典会]
3/08(土) 愛知 ららぽーと名古屋みなとアクルス [ミニライブ＋特典会]
3/09(日) 愛知 デザインホール [特典会]
3/26(水) 東京 ららぽーと豊洲 [ミニライブ＋特典会]
3/29(土) 埼玉 イオンレイクタウン [ミニライブ＋特典会]
3/30(日) 東京 有明セントラルタワーホール [特典会]
4/12(土) 大阪 松下IMPホール [楽天ブックス限定イベント]
4/13(日) 東京 有明セントラルタワーホール [楽天ブックス限定イベント]
＜SUPER★DRAGON LIVE TOUR 2025＞
2025年06月28日(土) 開場17:00／開演18:00
2025年06月29日(日) 開場16:00／開演17:00
・兵庫：神戸国際会館 こくさいホール
2025年07月05日(土) 開場16:00／開演17:00
・愛知：Niterra日本特殊陶業市民会館フォレストホール
2025年07月11日(金) 開場17:00／開演18:00
・福岡：福岡国際会議場
2025年08月02日(土) 開場16:00／開演17:00
・北海道：Zepp Sapporo
2025年08月29日(金) 開場17:00／開演18:00
・宮城：仙台銀行ホールイズミティ21 大ホール
2025年08月31日(日) 開場16:00／開演17:00
・愛知：名古屋文理大学文化フォーラム（稲沢市民会館）
2025年09月06日(土) 開場16:00／開演17:00
・大阪：NHK大阪ホール
2025年09月15日(月祝) 開場16:00／開演17:00
・神奈川：パシフィコ横浜 国立大ホール
2025年09月27日(土) 開場16:00／開演17:00
【席種・料金・年齢制限】
全席指定： 8,800円（税込）
※TOKYO DOME CITY HALL公演、Zepp Sapporo公演のみ、ご入場の際、別途ドリンク代が必要です。
※3歳以上はチケットが必要です。
※3歳未満のお子様は必ず大人1名につき1名まで膝上に限り無料。ただし、お席が必要な場合はチケットが必要です。
『AREA SD』会員先行（抽選）【会員＋非会員】
受付期間：〜2月16日(日)23:59
当落・入金期間：2025年2月22日(土)14:00〜2月25日(火)23:00
申込枚数制限：1会員様1公演につき4枚まで
申し込み：https://tixplus.jp/feature/superdragon_tour2025_01/
※同行者の方が非会員でも申込み可能
【チケットに関するお問い合わせ】ローソンチケットインフォメーション https://l-tike.com/contact/
【公演に関するお問い合わせ】
東京・神奈川：キョードー東京／0570-550-799（平日11:00〜18:00・土日祝10:00〜18:00）
兵庫・大阪：キョードーインフォメーション／0570-200-888 （12:00〜17:00 ※土日祝休業）
愛知：サンデーフォークプロモーション／052-320-9100(毎日12:00〜18:00)
福岡：キョードー西日本／0570-09-2424 （月〜土11:00〜15:00※祝日を除く）
北海道：WESS info@wess.co.jp
宮城：キョードー東北／022-217-7788 (平日13:00〜16:00、土曜日10:00〜12:00 ※日曜・祝日は除く)