■4ヶ月連続シングルリリース第一弾「一人じゃないから」

■4ヶ月連続ライブ＜ka-yu THE LIVE -2025-＞



▼＜ka-yu THE LIVE -May 2025-＞5月31日(土) 埼玉・HEAVEN’S ROCK さいたま新都心 VJ-3open16:00 / start16:30Support Musician：原田喧太(G) / Kyrie(G) / CHARGEEEEEE...(Dr)●チケット◯S/Aチケット(ka-yu OFFICIAL SITE先行 / 抽選)受付期間：1月21日(火)21:00〜2月9日(日)23:59◯Bチケット(イープラス / 抽選)受付期間：2月22日(土)10:00〜3月9日(日)23:59◯Cチケット(イープラス / 先着)受付開始：3月16日(日)10:00〜▼＜ka-yu THE LIVE -June 2025-＞6月20日(金) 神奈川・新横浜 NEW SIDE BEACH!!open18:00 / start18:30Support Musician：原田喧太(G) / Kyrie(G) / shuji(Dr)●チケット◯S/Aチケット(ka-yu OFFICIAL SITE先行 / 抽選)受付期間：1月21日(火)21:00〜2月9日(日)23:59◯Bチケット(イープラス / 抽選)受付期間：3月29日(土)10:00〜4月13日(日)23:59◯Cチケット(イープラス / 先着)受付開始：4月26日(土)10:00〜▼＜ka-yu THE LIVE -July 2025-＞7月20日(日) 大阪・OSAKA MUSEopen16:00 / start16:30Support Musician：原田喧太(G) / Kyrie(G) / CHARGEEEEEE...(Dr)●チケット◯S/Aチケット(ka-yu OFFICIAL SITE先行 / 抽選)受付期間：2月15日(土)10:00〜3月2日(日)23:59◯Bチケット(イープラス / 抽選)受付期間：4月26日(土)10:00〜5月11日(日)23:59◯Cチケット(イープラス / 先着)受付開始：6月1日(日)10:00〜▼＜ka-yu THE LIVE -August 2025-＞8月30日(土) 東京・新宿LOFTopen15:30 / start16:15Support Musician：原田喧太(G) / Kyrie(G) / CHARGEEEEEE...(Dr)●チケット◯S/Aチケット(ka-yu OFFICIAL SITE先行 / 抽選)受付期間：2月15日(土)10:00〜3月2日(日)23:59◯Bチケット(イープラス / 抽選)受付期間：5月31日(土)10:00〜6月15日(日)23:59◯Cチケット(イープラス / 先着)受付開始：6月21日(土)10:00〜【チケット料金 / 前売】Sチケット(特典付き)：\16,969(税込)Aチケット：\6,969(税込)Bチケット：\6,969(税込)Cチケット：\6,969(税込)https://eplus.jp/sf/word/0000019911