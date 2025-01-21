元Janne Da Arcのka-yu、約11年ぶり新曲を2月発売＋4ヶ月連続ライブにshuji参加も
元Janne Da Arcのka-yuが、2月より4ヶ月連続シングルリリースに加え、5月より4ヶ月連続ライブを開催することが発表となった。
◆ka-yu 画像
これは自身50歳の誕生日である本日1月21日、地元大阪の梅田クラブクアトロにて行われた＜ka-yu THE LIVE FIFTY -January 2025-＞で発表となったもの。誕生日公演のアンコールでは新曲「一人じゃないから」を初披露し、同楽曲の2月リリースを皮切りとして4ヶ月連続で新曲リリースをすることが発表された。ka-yuの新作発表は2014年のDAMIJAW名義によるリリース以来、約11年ぶりとなる。
■4ヶ月連続シングルリリース第一弾「一人じゃないから」
※詳細は後日発表
■4ヶ月連続ライブ＜ka-yu THE LIVE -2025-＞
5月31日(土) 埼玉・HEAVEN’S ROCK さいたま新都心 VJ-3
open16:00 / start16:30
Support Musician：原田喧太(G) / Kyrie(G) / CHARGEEEEEE...(Dr)
●チケット
◯S/Aチケット(ka-yu OFFICIAL SITE先行 / 抽選)
受付期間：1月21日(火)21:00〜2月9日(日)23:59
◯Bチケット(イープラス / 抽選)
受付期間：2月22日(土)10:00〜3月9日(日)23:59
◯Cチケット(イープラス / 先着)
受付開始：3月16日(日)10:00〜
▼＜ka-yu THE LIVE -June 2025-＞
6月20日(金) 神奈川・新横浜 NEW SIDE BEACH!!
open18:00 / start18:30
Support Musician：原田喧太(G) / Kyrie(G) / shuji(Dr)
●チケット
◯S/Aチケット(ka-yu OFFICIAL SITE先行 / 抽選)
受付期間：1月21日(火)21:00〜2月9日(日)23:59
◯Bチケット(イープラス / 抽選)
受付期間：3月29日(土)10:00〜4月13日(日)23:59
◯Cチケット(イープラス / 先着)
受付開始：4月26日(土)10:00〜
▼＜ka-yu THE LIVE -July 2025-＞
7月20日(日) 大阪・OSAKA MUSE
open16:00 / start16:30
Support Musician：原田喧太(G) / Kyrie(G) / CHARGEEEEEE...(Dr)
●チケット
◯S/Aチケット(ka-yu OFFICIAL SITE先行 / 抽選)
受付期間：2月15日(土)10:00〜3月2日(日)23:59
◯Bチケット(イープラス / 抽選)
受付期間：4月26日(土)10:00〜5月11日(日)23:59
◯Cチケット(イープラス / 先着)
受付開始：6月1日(日)10:00〜
▼＜ka-yu THE LIVE -August 2025-＞
8月30日(土) 東京・新宿LOFT
open15:30 / start16:15
Support Musician：原田喧太(G) / Kyrie(G) / CHARGEEEEEE...(Dr)
●チケット
◯S/Aチケット(ka-yu OFFICIAL SITE先行 / 抽選)
受付期間：2月15日(土)10:00〜3月2日(日)23:59
◯Bチケット(イープラス / 抽選)
受付期間：5月31日(土)10:00〜6月15日(日)23:59
◯Cチケット(イープラス / 先着)
受付開始：6月21日(土)10:00〜
【チケット料金 / 前売】
Sチケット(特典付き)：\16,969(税込)
Aチケット：\6,969(税込)
Bチケット：\6,969(税込)
Cチケット：\6,969(税込)
https://eplus.jp/sf/word/0000019911
関連リンク
◆ka-yu オフィシャルX
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