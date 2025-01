元Janne Da Arcのka-yuが、2月より4ヶ月連続シングルリリースに加え、5月より4ヶ月連続ライブを開催することが発表となった。これは自身50歳の誕生日である本日1月21日、地元大阪の梅田クラブクアトロにて行われた<ka-yu THE LIVE FIFTY -January 2025->で発表となったもの。誕生日公演のアンコールでは新曲「一人じゃないから」を初披露し、同楽曲の2月リリースを皮切りとして4ヶ月連続で新曲リリースをすることが発表された。ka-yuの新作発表は2014年のDAMIJAW名義によるリリース以来、約11年ぶりとなる。

■4ヶ月連続ライブ<ka-yu THE LIVE -2025->



▼<ka-yu THE LIVE -May 2025->5月31日(土) 埼玉・HEAVEN’S ROCK さいたま新都心 VJ-3open16:00 / start16:30Support Musician:原田喧太(G) / Kyrie(G) / CHARGEEEEEE...(Dr)●チケット◯S/Aチケット(ka-yu OFFICIAL SITE先行 / 抽選)受付期間:1月21日(火)21:00〜2月9日(日)23:59◯Bチケット(イープラス / 抽選)受付期間:2月22日(土)10:00〜3月9日(日)23:59◯Cチケット(イープラス / 先着)受付開始:3月16日(日)10:00〜▼<ka-yu THE LIVE -June 2025->6月20日(金) 神奈川・新横浜 NEW SIDE BEACH!!open18:00 / start18:30Support Musician:原田喧太(G) / Kyrie(G) / shuji(Dr)●チケット◯S/Aチケット(ka-yu OFFICIAL SITE先行 / 抽選)受付期間:1月21日(火)21:00〜2月9日(日)23:59◯Bチケット(イープラス / 抽選)受付期間:3月29日(土)10:00〜4月13日(日)23:59◯Cチケット(イープラス / 先着)受付開始:4月26日(土)10:00〜▼<ka-yu THE LIVE -July 2025->7月20日(日) 大阪・OSAKA MUSEopen16:00 / start16:30Support Musician:原田喧太(G) / Kyrie(G) / CHARGEEEEEE...(Dr)●チケット◯S/Aチケット(ka-yu OFFICIAL SITE先行 / 抽選)受付期間:2月15日(土)10:00〜3月2日(日)23:59◯Bチケット(イープラス / 抽選)受付期間:4月26日(土)10:00〜5月11日(日)23:59◯Cチケット(イープラス / 先着)受付開始:6月1日(日)10:00〜▼<ka-yu THE LIVE -August 2025->8月30日(土) 東京・新宿LOFTopen15:30 / start16:15Support Musician:原田喧太(G) / Kyrie(G) / CHARGEEEEEE...(Dr)●チケット◯S/Aチケット(ka-yu OFFICIAL SITE先行 / 抽選)受付期間:2月15日(土)10:00〜3月2日(日)23:59◯Bチケット(イープラス / 抽選)受付期間:5月31日(土)10:00〜6月15日(日)23:59◯Cチケット(イープラス / 先着)受付開始:6月21日(土)10:00〜【チケット料金 / 前売】Sチケット(特典付き):\16,969(税込)Aチケット:\6,969(税込)Bチケット:\6,969(税込)Cチケット:\6,969(税込)https://eplus.jp/sf/word/0000019911