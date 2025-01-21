¡Ú¥±¥Á¡©Ã¶Æá¤¬ÅâÍÈ¤²¥¯¥ì¤Ê¤¤¡Û²ÈÂ²´Ö¤Ç¤â»×¤¤¤ä¤ê¤È¥Þ¥Ê¡¼¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤¿¤¤¡ãÂè14ÏÃ¡ä#4¥³¥ÞÊìÆ»¾ì
¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÎÃ¶Æá¤µ¤ó¤Ï¡¢¤ï¤¬»Ò¤¬¡Ö¤½¤ì¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤¿ÎÁÍý¤ò»Ò¤É¤â¤ËÊ¬¤±¤Æ¤¢¤²¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¤«¡©¡¡º£²ó¤Î¤ªÏÃ¤Î¼ç¿Í¸ø¥¸¥å¥ê¤µ¤ó¤ÎÃ¶Æá¡¦¥±¥¤¥´¤µ¤ó¤Ï¡¢ÀäÂÐ¤Ë¼«Ê¬¤ÎÊ¬¤òÂ©»Ò¤Ë¤¢¤²¤Ê¤¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£¥¸¥å¥ê¤µ¤ó¤Ï¤½¤ó¤Ê¥±¥¤¥´¤µ¤ó¤ò¡Ö¥±¥Á¡×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âè14ÏÃ¡¡²¶¤â´ó¤êÅº¤ï¤Ê¤¤¤È¡ÚÃ¶Æá¤Îµ¤»ý¤Á¡Û
¡ÚÊÔ½¸Éô¥³¥á¥ó¥È¡Û
¥±¥¤¥´¤µ¤ó¤Ï¿Í¤ÎÊª¤òÍß¤·¤¬¤ë¤³¤È¤ò²¼ÉÊ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡ÖÍß¤·¤¤¤Ê¡Á¡Ê¥Á¥é¥Ã¡Ë¡×¤È»¡¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ä¡¢¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂÖÅÙ¤Î¤»¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥æ¥¦¥¤¯¤ó¤¬¤Á¤ã¤ó¤È¡Ö¤ª´ê¤¤¡×¤ò¤·¤Æ¡¢Â¤ê¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ê¬¤ÏÂ¾¤ÎÊª¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¸¥å¥ê¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¡£¥¸¥å¥ê¤µ¤ó¤Ï¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤òÍý²ò¤·¤ÆÍ¥Àè¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤¦»×¤¦¤È¡¢¥±¥¤¥´¤µ¤ó¤â¥¸¥å¥ê¤µ¤ó¤Îµ¤»ý¤Á¤òÂº½Å¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¸¶°Æ¡¦¥Þ¥Þ¥¹¥¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¡µÓËÜ¡¦Êª¹¾Áë¹á¡¡¡¡ÊÔ½¸¡¦¤ß¤ä¤Ó
Âè14ÏÃ¡¡²¶¤â´ó¤êÅº¤ï¤Ê¤¤¤È¡ÚÃ¶Æá¤Îµ¤»ý¤Á¡Û
¡ÚÊÔ½¸Éô¥³¥á¥ó¥È¡Û
¥±¥¤¥´¤µ¤ó¤Ï¿Í¤ÎÊª¤òÍß¤·¤¬¤ë¤³¤È¤ò²¼ÉÊ¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ï¡ÖÍß¤·¤¤¤Ê¡Á¡Ê¥Á¥é¥Ã¡Ë¡×¤È»¡¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¥¢¥Ô¡¼¥ë¤ä¡¢¤â¤é¤¨¤ë¤Î¤¬Åö¤¿¤êÁ°¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ëÂÖÅÙ¤Î¤»¤¤¤À¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥æ¥¦¥¤¯¤ó¤¬¤Á¤ã¤ó¤È¡Ö¤ª´ê¤¤¡×¤ò¤·¤Æ¡¢Â¤ê¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ê¬¤ÏÂ¾¤ÎÊª¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥¸¥å¥ê¤µ¤ó¤¬¤¤¤ë¡£¥¸¥å¥ê¤µ¤ó¤Ï¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤òÍý²ò¤·¤ÆÍ¥Àè¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¤½¤¦»×¤¦¤È¡¢¥±¥¤¥´¤µ¤ó¤â¥¸¥å¥ê¤µ¤ó¤Îµ¤»ý¤Á¤òÂº½Å¤·¤è¤¦¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¸¶°Æ¡¦¥Þ¥Þ¥¹¥¿¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¡¡µÓËÜ¡¦Êª¹¾Áë¹á¡¡¡¡ÊÔ½¸¡¦¤ß¤ä¤Ó