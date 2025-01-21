Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤¬°ÂÌîµ®Çî»á¤Îà¥Ç¥¸¥¿¥ëÌ±¼ç¼çµÁ2030á¤Ë±þÊç¡¡¾®Àî´´»öÄ¹¡Ö¼ÂÌ³Åª¤ÊÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò¹Ô¤¦¡×
¡¡Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤Î¾®Àî½ßÌé´´»öÄ¹¤Ï£²£±Æü¤Ë¹ñ²ñÆâ¤Ç³«¤¤¤¿²ñ¸«¤Ç¡¢£Á£É¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¡¦°ÂÌîµ®Çî»á¤¬£±£¶Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿£Á£É¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ëÌ±¼ç¼çµÁ£²£°£³£°¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯¤ÎÅìµþÅÔÃÎ»öÁª¤ËÎ©¸õÊä¤·¤¿°ÂÌî»á¤Ï¡¢º£²Æ¤Î»²±¡Áª¤Ë¸þ¤±¡¢£Á£É¤ò»È¤Ã¤Æ»ÔÌ±¤ÎÀ¼¤ò¹¤¯Ê¹¤¯¡Ö¥Ö¥í¡¼¥É¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¡×¤Î¿ÊÅ¸¡¢¡ÖÌ±°Õ¤Ë¤è¤ëÀ¯ºöÈ¿±Ç¡×¡ÖÀ¯¼£»ñ¶â¤ÎÆ©ÌÀ²½¤Î¥À¥Ã¥·¥å¥Ü¡¼¥É³«È¯¡×¤È¤¤¤¦£²¤Ä¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¿·¤¿¤ËÎ©¤Á¾å¤²¡¢¼Â¾Ú¼Â¸³¤Ë¶¨ÎÏ¤¹¤ëÀ¯ÅÞ¤ä¼«¼£ÂÎ¤ËÂÐ¤·¤ÆÊç½¸¤¹¤ë¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÁÆ¬¡¢¾®Àî»á¤Ï¡Ö¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¤Ç¤¢¤ê¡¢ºòÇ¯¤ÎÅìµþÅÔÃÎ»ö¸õÊä¤Ç¤¤¤é¤·¤¿°ÂÌî¤µ¤ó¤¬¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ëÌ±¼ç¼çµÁ¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤ò¤µ¤ì¤¿¤È¾·Ã×¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤Î¶¨ÎÏÀ¯ÅÞ¤Î¼Â¾Ú¼Â¸³¤Î¶¨ÎÏÀ¯ÅÞ¤òÊç½¸¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ì¤Ë±þÊç¤·¤¿¤¤¡£ÌÀ¸åÆü¡Ê£²£³Æü¡Ë¡¢ÅöÊý¤È°ÂÌî¤µ¤ó¥µ¥¤¥É¤È¤Î´Ö¤Ç¼ÂÌ³Åª¤ÊÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤ò¹Ô¤¦Í½Äê¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡±þÊç¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡ÖÎ©·ûÌ±¼çÅÞ¤È¤·¤Æ¤â¡¢¤³¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÌ±¼ç¼çµÁ¤Î»þÂå¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤Ì±°Õ¤ÎÄ°¼è¡¢°Õ¸«½¸Ìó¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥¤¥ó¥Õ¥é¤ò¤·¤Ã¤«¤êÀ°¤¨¤Æ¡¢¿·¤·¤¤»þÂå¤ÎÌ±¼ç¼çµÁ¤ËÅ¬±þ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¾®Àî»á¤Ï°ÕÍß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£